Репортаж с SL & i-League Invitational S3. Как это было

С 12 по 15 октября в Киеве на «Киберспорт Арене» состоялось открытие нового игрового сезона-2017/18 по Dota 2 – Starladder & i-League Invitational Season 3. Билеты были распроданы задолго до начала мероприятия, публика с нетерпением ожидала старта соревнований. Корреспондент «Чемпионата» побывал на турнире и вместе со зрителями окунулся в атмосферу киберспортивного праздника.

В первый день возле входа на «Киберспорт Арену» пусто, сразу и не скажешь, что здесь начинается новый игровой сезон по Dota 2. Однако, зайдя внутрь, сразу понимаешь, что по доте изрядно соскучились и внимание к турниру приковано нешуточное. Несмотря на будний день и не самый интересный состав участников первого матча, зал заполнен практически полностью. Статус турнира обусловлен приездом на соревнования новоиспечённых чемпионов мира Team Liquid, а интерес к нему – ещё и участием любимцев местной публики Natus Vincere.

В этот момент за дверями «Киев Киберспорт Арены» начался новый игровой сезон в Dota 2

Первая серия между Vici Gaming и SG eSports оказалась весьма захватывающей, и неожиданно для многих южно-американцы уверенно обыграли оппонента. Киев благосклонен к бразильцам уже не впервый раз. «Неужто опять выбьют с турнира кого-то сильного, как было с Team Secret на мэйджоре», – перешёптываются в зале. Внезапно арена замирает, и зрители переводят взгляд с экрана на проходящих внизу чемпионов мира. Всего один приветствующий жест руки от Куро KuroKy Салехи Тахасоми — и публика взрывается овациями. Этих ребят тут ждали с замиранием сердца!

В тот же день Team Liquid оправдывает ожидания поклонников игры. Чего только стоит погоня Амера Miracle- аль-Баркави на Sven за вражеским героем под фонтан на 15-й минуте в матче с Mineski! «Жидкие» отблагодарили публику за радушный приём не только зрелищной игрой. Первый день соревнований пролетел очень быстро, но чемпионы мира ещё долго раздавали автографы собравшимся у сцены фанатам.

Взять автограф у чемпионов мира хотел каждый

Второй игровой день начался с небольшой сенсации: compLexity довольно уверенно обошла вице-чемпионов мира. Немалую роль сыграла поддержка зрительного зала, которая была на стороне американской команды, не в малой степени благодаря тренеру коллектива. Находясь в зале, он так громко аплодировал каждому удачному действию своих подопечных, что сидящие рядом болельщики волей-неволей подхватывали эту волну.



В перерыве перед противостоянием между Na`Vi и Team Secret зрители остались в зале – никто не хотел пропустить начало игры с участием любимой команды. «Рожденных побеждать» встретили в лучших традициях – затяжными овациями, их оппонентов также приняли очень тепло. Фанаты украинской организации любят Клемента Puppey Иванова и его команду, поэтому и интерес к матчу оказался высоким, в зале был аншлаг.

Организаторы потрудились на славу, чтобы сцена выглядела ярко и привлекательно

Тренер Natus Vincere Александр XBOCT Дашкевич больше всего внимания уделил Владиславу Crystallize Кристанеку, для которого это был первый матч на большой сцене в карьере. Когда стадия драфта уже была завершена, он приобнял его и похлопал по плечу, а затем показал рукой на зал и сказал: «Забудь о них, делай своё дело». Ещё до выхода крипов зал скандировал: «Na`Vi-Na’Vi».



Игроки Team Secret выглядели абсолютно уверенными в своих силах и находились в прекрасном расположении духа. И в начале игры ничто не предвещало беды: европейский коллектив уверенно записал в свой актив первую карту, а Puppey передразнивал аудиторию криками «Na`Vi-Na’Vi». «Чего ж вы сейчас молчите, когда я и мои товарищи выигрываем драки одна за другой?» – читалось на лице у эстонца. Те самые эмоции киберспортсменов, ради которых стоит посещать турниры. В интернет-трансляциях такого не увидишь. Дальше были две самые памятные карты для местной публики за весь турнир. Na`Vi смогла прервать беспроигрышную серию Team Secret, которая насчитывала 17 матчей.



Публика ждала развития успеха украинской команды. В игре с coL команда одержала уверенную победу на первой карте, но затем американцы переломили ход встречи. Когда отставание «Рождённых побеждать» достигло критического уровня, зрители начали покидать арену, чтобы успеть разъехаться по домам до закрытия метро.

Любимчики местной публики

На 14 октября было запланировано наибольшее количество матчей. Несмотря на это, суббота оказалась самым скучным и серым днём на турнире. Все поединки завершились всухую и без интриги. Повеселил публику разве что яркий момент с Puppey: фотограф на сцене пытался получить наиболее выигрышные кадры во время сражения. В одном из эпизодов, когда капитану Team Secret удалось выжить после нападения сразу трёх соперников и убить их на развороте, Клемент настолько эмоционально, громко и неожиданно отреагировал на игровой момент, что фотограф в испуге едва не выпустил технику из рук.

Завершающий день турнира чем-то напоминал боксёрский поединок тяжеловесов. Соревнования начались матчем-разогревом между compLexity и Mineski, но больше всего публика ожидала противостояния Team Secret и Team Liquid, которое многие восприняли как своеобразный финал. «Киев Киберспорт Арена» была забита под завязку.

Сплоченность – ключ к победе

Весьма занимательно было следить за стадией драфта, ведь это был первый турнир в истории Dota 2, на котором тренерам разрешалось присутствовать с командой на этом важном этапе игры. В такие моменты становилось ясно, в каких коллективах царят сплочённость и доверие, и именно им в дальнейшем сопутствовал успех.



В гранд-финале Mineski подарила интригу, записав в свой актив первую карту, и вполне могла бы рассчитывать на нечто большее, если бы не зловещий момент со сбитыми телепортами и потерянной стороной на третьей карте. Азиатский коллектив не смог оправиться от такого удара и на последней карте уже откровенно поплыл. Тем не менее команда Чай Mushi Ё Фуна и Дэрила iceiceice Коха не слишком огорчилась. На их лицах читалось удовлетворение от того, что они добрались до финала и в достойной борьбе уступили чемпионам мира. Ну а Team Liquid добавила в свою копилку ещё одну награду.



В то время как уверенный в себе KuroKy поднимал над головой трофей, прямо на сцене Miracle с улыбкой как будто отчитывал Mind_ContRoL за то, что тот не дал совершить ему «буйство» минутой ранее. Таким и запомнится SL & i-League Invitational Season 3. Старт нового сезона удался!