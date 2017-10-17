Для ровного счёта. Учимся пользоваться рейтингом про-сезона в Dota 2

Команды и зрители только привыкают к новому турнирному сезону по Dota 2. По новой системе игроки начали битву за приглашения на The International 8 уже с сентября. На каждом чемпионате при поддержке Valve коллективы зарабатывают не только призовые деньги, но и рейтинговые очки. Но стоило составам пополнить копилки баллов, как появились те, кто запутался в расчётах. Рассказываем, как пользоваться рейтинговыми таблицами от Valve и сколько на самом деле баллов разыгрывают на майнорах и мэйджорах.

Общая информация

Количество баллов, которое команды разыграют на любом чемпионате при поддержке разработчиков, пропорционально призовому фонду. На майнорах за каждую тысячу долларов игроки получат по 1 очку, а на мэйджорах — по полтора. Самым ценным будет последний чемпионат сезона: его призовой фонд составит $ 2,5 млн.



Рейтинговая награда достанется только тем командам, которые попадут в четвёрку лучших на турнирах профессионального сезона. Чемпионы заработают 50% баллов, серебряным призёрам достанется 30%. Если организаторы не разделяют 3-ю и 4-ю строчки (используют single elimination), то игроки этих коллективов получат по 10%. Если 3-я и 4-я позиции отделены (double elimination), то бронзовые призёры заработают 15%, а киберспортсменам на 4-м месте останется только 5%.

Сколько баллов разыгрывают на турнире

На деле представленное распределение очков — это немного упрощённая реальность для зрителя, не слишком вникающего в статистику. Самая главная деталь, на которую стоит обратить внимание: очки зарабатывают не команды, а отдельные игроки.



Мы привыкли к формулировке «на майноре разыграют 300 квалификационных очков». Но она не совсем верна. Эта цифра, которая фигурирует в расписании турниров от Valve, действительна в расчёте на одного игрока. Так что общий «призовой фонд» на майнорах составляет 1500 очков. А на мэйджоре все игроки, попавшие в топ-4, разделят между собой 7500 рейтинговых поинтов.



Чтобы было проще разобраться в этой системе, просто взгляните на текущую рейтинговую таблицу игроков после первого чемпионата. Каждый киберспортсмен из Team Liquid за победу получил анонсированные 150 баллов. Игрокам из Mineski досталось по 90 очков. 10 представителей CompLexity и Team Secret начали сезон с 30 очками.

Эта система нужна на случай трансферов и переходов игроков. Каждый киберспортсмен накапливает личный банк очков, которые вложит в общекомандный зачёт. А ещё это неплохой способ определить, кто тут на самом деле самый успешный игрок сезона. Это вряд ли сулит какие-то дивиденды, кроме повышенного внимания во время трансферного окна, но зато может потешить самолюбие.

Как формируется рейтинг команд

Важнее на сайте Valve второй рейтинг, где размещены команды. Именно по нему в начале лета разработчики выделят 8 счастливчиков, которые получат приглашения на The International 8. На получение инвайта на квалификации рейтинг состава тоже может повлиять, но только косвенно. По крайней мере по задумке Valve.



Самое важное правило этой таблицы: у каждой пятёрки суммируются результаты только трёх лучших членов команды. Поэтому сейчас в рейтинге Team Liquid стоят не их общие 750, а только 450 очков. И так с каждым составом в сетке. При смене состава количество заработанных баллов будет меняться с учётом новых игроков.

В перерасчёте на состав каждая команда на стандартном майноре может заработать за победу 450 очков, а чемпионство на мэйджоре добавить в копилку действующего состава по 2250 баллов.

Штрафы за замены

Отдельно Valve обговорили использование запасных игроков или неожиданные смены составов.



· Если команда сыграла с одним стендином в квалификации, то она не будет наказана.



· Если ей пришлось заменить одного игрока на LAN-финале, то четыре игрока основного состава получат по 75% выигрыша, а новичок — лишь половину заработанных им очков.



· Если же состав сменил двух или больше киберспортсменов, то каждый из игроков заработает только 25% выигранных очков. То есть даже за победу на мэйджоре каждый из них получит всего по 187,5 балла (немногим больше, чем чемпионство на майноре).

Пять рейтинговых фактов

· За победу на The International 7 Team Liquid не получила очков и, как и другие команды, стартовала в сезоне с нуля.



· Максимально игрок за сезон может заработать 11 075 очков. Для этого ему нужно выиграть все майноры и мэйджоры. Но уже сейчас эта цифра недостижима — Team Liquid пропустит PGL Open и не будет участвовать в розыгрыше этих баллов.



· Пользователь Reddit применил новую систему к турнирам прошлого сезона. По результатам вычислений все приглашения были розданы верно, но второго места Ad Finem на мэйджоре тоже хватало для инвайта на TI7.



· На 16 майнорах сезона разыграют чуть больше 20% всех рейтинговых очков.



· По расчётам Митчела Хаффа, команда, имеющая в своём зачете 7385 баллов, гарантирует себе путёвку на The International при любых результатах оставшихся турниров.