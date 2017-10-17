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Сейду Думбия
Текст: Андрей Загудаев
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Соотношение «цена-качество», или Главные самородки FIFA 18. Часть третья

В новом выпуске — много португальцев, три игрока «Интера» и один аргентинец из «Зенита».
17 октября 2017, вторник. 18:30 Киберспорт

Продолжаем рассказ о недорогих, но хороших футболистах в FIFA 18 для тех, кто ещё не накопил достаточно монет на суперзвёзд.

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Энрике Далберт («Интер»)

Стоимость — 900 монет (PS4)

В этом выпуске будет сразу три игрока «Интера». Первый — левый и очень быстрый защитник Далберт, который перебрался в Милан из «Ниццы» летом. Далберту не хватает мощи и способностей в обороне (впрочем, это можно решить карточками сыгранности), зато он обладает огромной скоростью, что очень ценится в FIFA. Ну и за крохотные 900 монет — это прекрасный выбор.

Эмилиано Ригони («Зенит»)

Стоимость — 2100 (PS4)

Продолжаем традицию включать в каждый выпуск по одному игроку из РФПЛ. На сей раз это Эмилиано Ригони, который попал сюда не только из-за своей невысокой цены, но и из-за популярной нации (в FIFA любят собирать составы из аргентинцев), а также из-за звёздочек на слабой ноге (5) и финтах (4).

Эмер Топрак («Боруссия» Д)

Стоимость — 1500 (PS4)

Турецкий защитник дортмундского клуба — один из лучших недорогих вариантов в немецкой Бундеслиге. Топрак достаточно быстр для центрдефа, хорош в отборе. Более того, вместе с Бюрки и Бартрой он может образовать в вашей команде недорогой и приемлемый треугольник в защите. Пара защитников и вратарь обойдутся вам примерно в 5 тыс. монет.

Сейду Думбия («Спортинг»)

Стоимость — 1200 монет (PS4)

Бывший нападающий ЦСКА вот уже которую часть FIFA является королём недорогих составов в игре. Думбия действительно за свои маленькие деньги невероятно хорош. В FIFA 18 ивуарийский форвард на хорошем счету не только из-за своих игровых качеств, но и потому что может составить хороший дуэт с другим быстроногим и популярным игроком — Желсоном Мартиншем.

Стефан Эль-Шаарави («Рома»)

Стоимость — 950 монет (Xbox One)

Итальянец — прекрасный выбор для тех, кто любит финтить в FIFA, а также быстрые фланги в атаке. Всего за 950 монет — очень приличный вингер из популярной лиги, с хорошей скоростью и дриблингом. Все у Эль-Шаарави портят 2 звезды на слабой ноге, но за такие небольшие деньги грех жаловаться.

Жоау Марио («Интер»)

Стоимость — 1900 монет (Xbox One)

Португалец из «Интера» — один из тех футболистов, которого можно задействовать на любой позиции в центре поля в FIFA 18. Он может сыграть и опорника и даже чистого форварда (хотя это мы не советуем). Поэтому всего за 1900 монет вы получаете универсала, которого легко использовать и в составах из игроков итальянского чемпионата, и в хитрых гибридах.

Жоау Канселу («Интер»)

Стоимость — 1600 монет (Xbox One)

Ещё один представитель «Интера», которого грех не поставить в свой недорогой состав. Канселу — это копия Далберта, о котором можно было прочитать выше, но на другом фланге. Ещё один стремительный крайний защитник, который скоростью компенсирует все свои недостатки.

Иньяки Уильямс («Атлетик»)

Стоимость — 1400 монет

Перебираемся в Испанию и обращаем внимание на вингера из «Атлетика». Опять высокая скорость и неплохие другие показатели, а также 4 звёздочки на «финтах». И всего 1400 монет за мощного крайнего форварда. Хороший выбор для тех, кто грезит Месси и Бейлом, но пока не имеет на них денег в игре.

Начо Фернандес («Реал»)

Стоимость — 1400 монет

А хорошего испанского защитника из «Реала» не хотите? Всего за 1400 монет вы получаете игрока с отличными показателями (за такие-то деньги) на этой позиции. Конечно, до Серхио Рамоса далеко, но Фернандес для игрока, который стоит примерно в 200 раз меньше, тоже очень неплох.

Росс Баркли («Эвертон»)

Стоимость — 1400

Мощный Росс Баркли из «Эвертона» — пожалуй, самый популярный атакующий недорогой полузащитник в FIFA 18. Игроки ценят его за габариты, игру корпусом, неплохие пасы и удары. К тому же у Баркли 5 звёзд на слабой ноге, что позволяет ему лупить по воротам и с левой, и с правой.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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