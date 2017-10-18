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Текст: Георгий Ядвидчук

Счастливого Тыквовина! Вышло обновление 9.2 для Hearthstone

В преддверии Хэллоуина Blizzard устроила бомбёжку анонсами для Hearthstone: обновление, потасовка, правила на арене и новый персонаж.
18 октября 2017, среда. 11:30 Киберспорт

До Хэллоуина ещё пара недель, а в онлайн-играх его уже давно начали праздновать. Если об ивентах в Overwatch и Heroes of the Storm было известно давно, то с Hearthstone компания Blizzard выжидала до последнего. Сразу после финала летнего чемпионата разработчики выкатили новый патч и объявили о праздновании Тыквовина — так называют Хэллоуин в мире World of Warcraft.

Обновление 9.2

На этот раз изменения не коснулись игровых характеристик карт – разработчики позаботились о работе механик, разных эффектах и обновлении движка.

· Изменены некоторые принципы и правила, поэтому эффект «Яростного пироманта» больше не будет срабатывать в результате разыгрывания карты «Игры разума», а эффект «Джинна ветров» — в результате разыгрывания «Погребения».

· Заклинания, отмененные «Антимагией», теперь будут вызывать срабатывание всех эффектов, входящих в формулировку «Когда вы разыгрываете заклинание...».

· «Лорд Джараксус» больше не будет вызывать срабатывание эффектов «Покаяния», «Священного суда» и «Снайперского выстрела».

Теперь на карте «Подпольный аптекарь» написано следующее: «Когда вы призываете существо, это наносит 5 ед. урона вашему герою». Эффект больше не будет активироваться в результате действия «Эволюции».

· Теперь будет невозможно отменить карты с выбором эффекта до того, как появятся варианты выбора.

· Анимация для карт «Мимикрия», «Хромаггус», «Изменчивая тень», «Жуткая кудесница» и «Карманник» теперь будут срабатывать без задержки.

· Эффекты, снижающие затраты маны таких карт, как «Дыхание дракона», «Священное бдение», «Все у нас мррглклассно!» и «Обсидиановый осколок», теперь будут накладываться после всех прочих изменений затрат маны, например, в результате срабатывания эффекта таких карт, как «Морская ведьма».

· Движок Hearthstone обновлён до версии Unity 5.6.

· Некоторые настройки списка друзей сгруппированы в одно подменю.

В игру также добавили новые рубашки для карт. «Нечестивый рыцарь» можно получить за достижение 20-го ранга в рейтинговых играх в октябре, а «Ушёл на рыбалку» — в ноябре.

Арена

В период Тыквовина, который продлится с 24 октября по 6 ноября, игроки смогут получить раз в неделю по бесплатному пропуску на арену и комплекту карт. В первую неделю это будут карточки из набора «Пробуждение древних богов», во вторую — «Рыцари Ледяного Трона».

При этом сама арена заметно преобразится. Игрок сможет выбрать не только героя, но и классовую способность. Теперь чернокнижник сможет использовать «выстрел» охотника, а жрец бить огнем по противникам. Сами персонажи тоже сменят привычные одежки на хэллоуиновские.

Обновление 9.2 не обошло стороной и арену. Во-первых, карту «Коварный птенец» больше нельзя использовать в этом режиме. Во-вторых, подкорректирована вероятность появления некоторых карт. И в-третьих, при составлении колоды первые два раза на выбор предложат карты с синергией.

Потасовка

«Всадник без головы здесь!» — новая тематическая потасовка. Она пройдёт с 25 по 28 октября. Портал Hearthpwn уже отыскал в файлах игры изображения, которые относятся либо к оформлению режима, либо к новым картам из колоды всадника.

Новый персонаж

Немси Некропшик — новый персонаж класса чернокнижник. Да, это та самая гномиха с изображения карты «Трясинный ползун». История умалчивает, что это за персонаж. Известно, что Немси любит апельсины, а сама она — могущественный чернокнижник.

Получить альтернативный портрет можно за посещение «Таверны» (Fireside Gathering) и участие в дружеской потасовке. Полный список заведений можно посмотреть в гайде. А вот, как её озвучили на разных языках мира (русский вариант можно услышать ближе к концу ролика):

Если видео не открывается, его можно посмотреть на официальном YouTube-канале Hearthstone.

Впереди выставка BlizzCon. Большинство ожидает увидеть там анонс нового дополнения для Hearthstone. Тыквовин — лишь возможность скрасить унылые октябрьские вечера до мероприятия, а в выходные собраться с друзьями и с удовольствием провести время.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Hearthstone
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