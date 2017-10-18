Семь чудес Reddit. Как один форум изменил Dota 2

13 октября 2010 года канадский студент Уильям Барден решил, что сообществу DotA чего-то не хватает. Наверное, собственного раздела на популярном форуме Reddit, на котором он заседал день за днём под ником ReaverXai. Так на просторах Интернета появилось самое влиятельное и немного дикое сообщество, которое теперь просто называют r/dota2.



Сейчас на сабреддите зарегистрировано более 375 тысяч пользователей, а одновременный онлайн каждый день переваливает за 10-15 тысяч человек. Над поддержанием хотя бы сравнительного порядка работают 17 модераторов, через которых каждый день проходит более 500 постов с видео, картинками, идиотскими предложениями и бесконечными мемами.

Именно здесь рождаются многие идеи и разворачиваются самые громкие драмы. И всем давно пришлось признать, что если ты хочешь повлиять на Valve, то у тебя есть два пути: быть про-игроком или быть реддитором. Сабреддит называют «громким меньшинством», которое зачастую решает судьбы киберспортсменов, турниров и самой игры. Благодаря r/dota2, свою карьеру в индустрии начали комментатор Аарон Ayesee Чамберс и ведущая Йорен Sheever ван дер Хейден. Саббредит стал генератором новостей, заменив практически отсутствующий коммьюнити-менеджмент от Valve.

Посвящённый Dota 2 раздел на форуме Reddit называют «громким меньшинством», которое зачастую решает судьбы киберспортсменов, турниров и самой игры.

Многие уверены, что дота-реддит убивает игру своими идеями, потому что мало кто из пользователей что-то понимает в геймдизайне или экономике. Но без их идей, требований и помощи Dota 2 и её сообщество были бы совсем другими.

Diretide

Годы идут, а самым большим и главным чудом Reddit пользователи до сих пор считают DireTide 2013. В 2012 году ивент к Хеллоуину покорил игроков: новый режим, новая карта и награды. Valve пообещала, что событие станет ежегодным, так что ровно через 12 месяцев пользователи открыли Dota 2, закупились снэками и застыли в ожидании очередной порции плюшек. А вместо этого 30 октября Мэттью Бейли сообщил, что Diretide не состоится. What?!



На Reddit поднялся настоящий бунт. Сотни веток, сообщений и гневных посланий. Под раздачу попал автомобильный концерн Volvo, которому не повезло носить схожее название с компанией-разработчиком. Разочарованные реддиторы и игроки бросились на страницы производителя машин в соцсетях с требованием: «Give DIRETIDE». Volvo тогда даже ответила коротким сообщением в фейсбуке: «Valve, шапки — это хорошо, но люди хотят Diretide». Действительно, Valve!



Потом досталось странице Барака Обамы. Реддиторы решили дойти до президента, чтобы заполучить праздничное развлечение. О том, как Valve кинула игроков, написали даже в Forbes. Прямо «конфеты или жизнь» в исполнении поклонников игры.



3 ноября пользователь под ником down_limit загрузил в Мастерскую, а затем на страницу Reddit новый «сет» для Io под названием Give Diretide. Он добавлял герою вскинутые ручки и грустные глазки — символ бунта игроков.

8 ноября Valve сдалась. Разработчики выпустили блог под названием «Не лучшая моя работа» и пообещали, что в скором времени игроки получат свой ивент. А в ответ им со страниц Reddit снова улыбался Io “(づ｡◕‿◕｡)づ!

Расследование подставных матчей

Кому-то Reddit позволяет начать карьеру игрока или стримера, а кто-то благодаря расследованиям реддиторов лишается возможности продолжать профессиональную карьеру.



Скандальные разборы подставных матчей в Юго-Восточной Азии с участием разных команд когда-то началось с поста пользователя ConcernPhCitizen, который собрал в одном месте все скриншоты переписок и странных ставок игроков. За этим потянулись ещё десятки и сотни доказательств вины многих киберспортсменов, которые до сих пор не имеют права участвовать в турнирах от Valve.



Но самым громким расследованием дота-реддита стала ситуация с матчем Elite Wolves — Infamous в Южной Америке в феврале 2016 года. Благодаря форуму в одном месте удалось собрать все возможные доказательства вины игроков и добиться практически немедленной (по меркам Valve) реакции разработчиков. Тогда пользователь под ником Interesting3 заметил странные изменения коэффициентов на встречу в рамках ProDota Cup. Следом реддиторы перерыли страницы игроков и организаций, просмотрели записи прошлых игр и нашли доказательства того, что Elite Wolves преднамеренно проиграла встречу. Капитаны обоих составов предлагали своим друзьям поставить на этот матч деньги и предметы, и скриншоты переписок тоже оказались на Reddit. И да, среди детективов Reddit оказались ребята, владеющие испанским.

Благодаря пользователям форума неоднократно удавалось собирать доказательства вины профессиональных игроков и добиваться практически немедленной по меркам Valve реакции разработчиков.

Через несколько дней, когда участники скандала попытались зарегистрироваться в системе Valve, напротив их имен стояла пометка, что им запрещено участвовать в турнирах. А сами киберспортсмены получили письмо от Valve с официальным сообщением о блокировке.

Баги (весенняя чистка)

Одно из любимых развлечений пользователей форума — это поиск багов. Какие-то из них действительно могут оказаться фишками игры, но большинство требует исправления, даже если подобное стечение обстоятельств случается один раз на 10 тысяч карт.



Из последних ярких событий можно вспомнить баг с Phantom rush у Phantom Lancer. На самом деле он существовал уже несколько лет (со дня переработки героя), но о его исправлении никто не задумывался. Однако стоило видео с его использованием попасть на Reddit — новую «фишку» начали использовать даже в профессиональных матчах в Китае. Через день Valve отреагировала небольшим патчем, но создала очередной баг с той же способностью. Пара часов — и новое видео опять появляется на форуме. Ещё немного ожидания — и некорректная работа умения исправлена. И всё благодаря магическим плюсам и появлению на главной странице форума.



Своим главным «антибаговым» достижением пользователи форума считают январь 2016 года. В начале года игроки создали на форуме огромную ветку, в которой поделились сотнями разнообразных ошибок, с которыми встречались в игре. Кто-то просто жаловался на лень разработчиков, кто-то делился полноценными видео с описанием проблемы. Через несколько дней после этого Valve объявила событие года — «Весеннюю чистку». Любой игрок мог отправить описание бага на форум разработчиков для будущей правки. 23 марта Valve выпустила самый большой исправляющий патч в современной истории игры. В нем создатели Dota 2 попробовали вычистить сотни багов, отладить интерфейс и учесть многие пожелания пользователей.

В начале 2016 года после появления на форуме ветки с описанием сотен разнообразных багов Valve объявила событие года — «Весеннюю чистку» и вскоре выпустила самый большой исправляющий патч в современной истории Dota 2.

Это обновление стало маленькой победой реддиторов над ленью и невнимательностью разработчиков. Жаль только, что потом ещё месяц пришлось собирать новые баги, которые возникли из-за исправлений прежних.

Игровые изменения

Вы никогда не задумывались, как IceFrog и команда разработчиков придумывают все эти новые способности, сборки предметов и действия Aghanim's Scepter? Если вы будете следить за обновлениями форума Reddit, то поверите или в постоянное влияние ноосферы, или в то, что мистер Лягушка не прочь посидеть на форуме в поисках разумных идей.



Например, год назад пользователь 60and80 предложил, чтобы при сборке Soul Ring вместо рецепта использовалось Mango. Через несколько месяцев одна из самых популярных идей того времени была внесена в игру. О закрепление предметов в инвентаре рассказал h4uja2 и даже сразу продемонстрировал графическое оформление. На реализацию этого предложения понадобилось менее 24 часов.



Но больше всего пользователи форума любят другое свое детище — карманного Riki. 22 сентября 2015 года PotatoLord17 предложил новое действие Aghanim для не слишком популярного героя. По первоначальной идее он должен был превращаться в маленькую статуэтку, которая помещалась в инвентарь союзника. За это тиммейт получал часть способностей Riki. Герой мог выбраться наружу, если его продавали или носитель умирал. В общем, изначально это была просто очередная бредовая идея на почве ожидания патча, которая получила больше 3000 голосов и золото на форуме.

11 декабря 2016 года. Патч 7.00. Riki действительно получает посох, благодаря которому, может забираться «в карман» союзнику. Кажется, в этот момент реддиторы поняли, что надо быть осторожнее со всеми этими сумасшедшими затеями.

Интерфейс и косметика

Достается Valve не только за «внутренности» игры, но и за её внешнее оформление. Пользователи Reddit с руками, растущими из нужного места, не только заполняют Мастерскую игры красочными сетами, но и помогают разработчикам в создании новых деталей меню и в доработке авторских предметов.



Оформление интерфейса, которое появилось с патчем 7.00, стало настоящей катастрофой для всех, кто не привык к изменениям. Реддиторы массово взялись за исправление всех недочётов, которые допустили разработчики. В итоге они добились возвращения на портрет основных характеристик героя, переработали управление курьером и заставили дизайнеров Valve сделать иконки предметов крупнее. Не задалась только битва за количество убитых крипов и KDA. Как реддиторы ни требовали перенести эту статистику вниз экрана, ни одна из идей не приглянулась разработчикам. Valve оставила за собой последнее слово хотя бы в чём-то.

Ещё одно «чудо» случилось с предметом редкости «аркана» для Juggernaut. Пользователи игры сами выбрали, что хотят получить обновку именно для этого героя, так что ждали шедевра дизайнерского искусства. А получили что-то невнятное и сине-зелёное. Нет, эффекты устроили почти всех. А вот цветовая гамма… Зелёный?! Для героя, который всегда использовал красные и оранжевые цвета?! Реддиторы засели за фотошоп и за пару-тройку дней сваяли целую гору вариантов расцветок: от розовых до огненно-оранжевых. Кто-то добрался до файлов игры, кто-то просто крутил ползунок контраста в редакторах. Но посыл был один: «Если бы она была такой, я бы точно купил!»



Через несколько дней беспрерывных жалоб и цветовых экспериментов Valve смирилась с судьбой. В клиенте игры появился второй стиль арканы — как и заказывали, огненный. Для его получения нужно было выполнить небольшое задание, но это мелочи по сравнению с тем, какой путь пришлось пройти начинающим колористам форума.

Турниры

Впрочем, не только Valve приходится отчитываться перед реддиторами. Любые организаторы турниров собирают обратную связь на форуме. У PGL даже была традиция создавать отдельный пост после каждого своего чемпионата, чтобы узнать, что устроило зрителей на трансляции, а что можно добавить.



На мэйджорах 2016 года PGL пыталась представить новую фишку — Battleveiw. Это особое оформление трансляции, где можно увидеть все способности и предметы героев за раз и следить за уменьшением их здоровья. После каждого появления нововведения на экране её создатели приходили на Reddit, чтобы собрать реакцию и получить советы. В итоге форумчане заставили организаторов просто отказаться от этой тяжелой несмотрибельной рамки.

Организаторам западных турниров в последнее время приходится отчитываться перед реддиторами буквально за всё. Когда DreamLeague «недопоняла» правила Valve и просто слила европейскую и СНГ-квалификацию, Reddit поднял бунт и требовал отнять у чемпионата статус мэйджора. Через день организаторы извинились перед пользователями форума и внесли изменения в регламент отборов. Когда стало известно, что ESL One в Гамбурге завершится финалом best-of-3, директор ESL по организации турниров по Dota 2 лично пришёл на форум и отвечал на все вопросы и требования зрителей.

Мало того, даже самому Гейбу Ньюэллу пришлось заявиться на дота-реддит, чтобы отчитаться о проблемах во время шанхайского мэйджора. Реддиторам выпала честь узнать и сохранить в своей истории, «кто тут на самом деле задница» и кто был уволен за провал.

Вот только иногда ведут себя реддиторы как семилетние дети. Стоит организатору отчитаться перед ними и попросить прощения — с него снимаются все грехи, и он автоматически становится хорошим. Быть ближе к Reddit — залог чистой кармы.

Организаторы турниров по Dota 2 обращаются к форуму за обратной связью, и стоит им отчитаться перед пользователями и попросить прощения за ошибки, как с них снимают все грехи.

Мемы и драмы

Новые предметы и концепты, улучшения интерфейсов и наказание игроков за подставные матчи — это всё шелуха. Потому что день за днём самое важное, что делает реддит — генерирует мемы. Некоторые из них даже становятся неотъемлемой частью игры и явно приходятся по душе разработчикам.



Когда реддиторы ждут патч, они берутся создавать его с помощью текстового генератора по цепи Маркова. Так, в одной из самых популярных версий машина вывела изменение «Puck: Скорость Illusory Orb увеличена на 1». Реддиторы посмеялись, а Valve добавила его в следующее обновление. Но и, конечно, не обходится без уже действительно ставшего мемом изменения времени восстановления Vacuum у Dark Seer: не собираясь менять этот показатель, IceFrog добавила строчку «Кулдаун Vacuum увеличен с 28 до 28.0 секунд». Мем был засчитан и оценен.

Reddit живёт беспечной жизнью мемов и драм, собирает лучшие моменты матчей и постоянно ругает IceFrog и Valve. Реддиторы придумывают что-то безумное, любят сумасшедших и открытых людей и ведутся на любые уловки со стороны комментаторов и игроков. Но только Reddit обладает непоколебимой властью над игрой и её сообществом.