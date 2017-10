Турнир в декорациях Доктора Кто. 5 вопросов о PGL Open Bucharest

Если вы ещё не успели отдохнуть от первого майнора по Dota 2, даже не думайте расслабляться. 19 октября в Бухаресте стартует следующий турнир профессионального сезона. Уже с немного другим набором команд, но всё с теми же правилами и условиями: 8 участников, $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков. Даже формат всё тот же. Для тех, кто не понимает, зачем снова тратить выходные на доту, рассказываем, чем интересен PGL Open.

Как дебютируют EG и LGD?

Ровно половина участников турнира ещё не стартовала в этом сезоне на LAN-чемпионатах. Возвращения корейцев, конечно, ждут с нетерпением, но пока они скитались по другим регионам, у зрителей появились другие любимчики.

Для американской публики это турнир имени Evil Geniuses. В обновлённом составе команда впервые выбралась из берлоги тренировочной базы и сыграет первые официальные матчи против не американских команд. Клинтон Fear Люмис после годичной паузы, на своей самой неудачной позиции за карьеру, да ещё и в команде, которую нужно тянуть после провала на The International — звучит как идеальная задача для EG-Man! Здесь не будет бога американской доты Брайна BSJ Канавана, так что LAN должен пройти проще, чем эти безумные квалификации.

Восточная аудитория направит своё внимание на LGD Gaming. Перед командой стоит нелёгкая задача защитить честь региона, которую серьёзно потрепало на Starladder i-League. В Киеве китайские составы не выиграли ни одной карты, так что именно LGD может размочить международный счёт Поднебесной. Кажется, для них все звёзды сошлись верно: их первыми соперниками станут перуанцы из Infamous. Вряд ли китайские поклонники простят еще одно поражение составу из Южной Америки, а вынужденная замена в составе LGD уже не будет оправданием.

Что там у Na'Vi?

Хотя кому интересны все эти дебюты, когда на турнире будут играть Natus Vincere. В Киеве украинской команде удалось стартовать с громкой победы против Team Secret. Которая, к сожалению, так и осталась единственной на чемпионате. Но зато у «Рождённых побеждать» было чуть больше времени на анализ своих ошибок.



Аналитики заметили, что Natus Vincere не смогла не столько показать хорошую игру, сколько продемонстрировать гибкость стилей и драфта. После первой же серии compLexity уже знали, как будут действовать Na'Vi, а Клемент Puppey Иванов так и вовсе переиграл соперников по всем фронтам.



Возможно, у любимцев публики и были в запасе другие заготовки и стратегии. Может, они просто решили пользоваться тем, что сработало. Но в Бухаресте придётся выкладывать на стол возможные козыри. И только в одном Na'Vi сомневаться не приходится — их матчи снова будут самыми популярными по просмотрам, и благодаря им поклонники Dota 2 смогут снова провозгласить, что игра жива.

Случаен ли успех Mineski?

В успехе любой команды из Юго-Восточной Азии принято сомневаться до последнего. Пока они не начнут выбивать с турниров фаворитов и щелкать чемпионов как семечки, их будут считать «темными лошадками». И Mineski предстоит пройти тот же путь, по которому уже путешествовали MVP.Phoenix и TNC Pro Team.



В Киеве Mineski остановилась на второй строчке и даже урвала одну карту у Team Liquid. Но опять эти успехи списали на удачное стечение обстоятельств. Тут тебе слабые китайцы, неопытные SG e-sports и однообразные compLexity. Ну что это за достижения и соперники? Вот если команда Дэрила IceIceIce Коха снова попадет в финал — вот тогда в них, может, и поверят.

Только весь этот скепсис не отнимает у Mineski оригинального стиля игры, когда команда перекладывает всю ответственность на оффлейнера и керри и не ждет чудес от мидера. Игроки драфтят оригинально, хоть и не всегда в тему, но при этом сохраняют агрессивный шарм Юго-Восточной Азии. Осталось только отшлифовать и закрепить ещё одним серьёзным результатом.

Team Secret остановят только чемпионы?

Когда Team Secret проиграла свой первый матч на LAN-финале, поклонники привычно хмыкнули. Им уже не привыкать. Такова уж традиция Клемента Puppey Иванова — выкладываться на квалификациях и неважных групповых стадиях, а потом проигрывать первый же значимый матч. Но зато после поражения «секретные» вздохнули с облегчением, сбросив груз звания «непобедимой команды».



Первое поражение сказалось не только на нервной системе поклонников команды, но и на ее результатах в турнирном плане. Team Secret в Киеве пришлось слишком рано встретиться с Team Liquid. Их противостояния ждали в финальном bo5, а не в bo3 в полуфинале. Матч почти получился зрелищным, но закончился из-за одной ошибки MidOne. Но теперь-то Team Liquid нет на турнире!

Букмекеры верят, что с европейским грандами смогут посоперничать Evil Geniuses. Фанаты Team Secret уверены, что им никто, кроме действующих чемпионов, в соперники не годится. А зрителям стоит надеяться, что команда покажет отличную игру, даже если она закончится поражением на любой стадии.

Радость для глаз

PGL Open должен порадовать аудиторию не только захватывающими матчами. Организаторы турнира отказались от зрительного зала и проведут встречи в своей студии. А если они сэкономили на аренде площадки, то значит могли потратить лишнюю тысячу или две долларов на организацию чудес во время трансляции.



Студия и места игроков даже на фото выглядят, как декорации для фантастического фильма. Team Secret предположили, что там можно снять новый эпизод Доктора Кто. Свет, оборудование, техника — и никто не испортит всю эту красоту и не будет мешать красивой картинке.

К тому же PGL — это компания, которая известна своей любовью к визуальным эффектам. Это на их стримах вместо фотографий — 3D-проекции игроков. Вместо привычных таблиц — анимированные графики. А сами организаторы готовы прислушиваться к любому слову и пожеланию зрителей, чтобы угодить аудитории трансляции. Так что если не удастся порадоваться крутым играм, так хотя бы посмотрим, как должен выглядеть стрим от профессионалов. И в этот раз точно не будет гневных писем о том, что зрителям в зале было неудобно, а иностранных комментаторов не накормили. Просто наслаждайтесь шоу!

Расписание матчей

19 октября, день первый:

11:00 — LGD vs Infamous / Группа А;

14:20 — Team Secret vs Immortals / Группа А;

17:40 — матч за 1-е место в группе / Группа А.



20 октября, день второй:

11:00 — EG vs VGJ.T / Группа B;

14:20 — Natus Vincere vs Mineski / группа B;

17:40 — матч за 1-е место в группе/ группа B.



21 октября, день третий:

10:00 — отборочный матч / группа A;

13:20 — отборочный матч / группа B;

16:40 — матч за второе место в группе / группа A;

20:00 — матч за второе место в группе / группа B.



22 октября, день четвёртый:

11:00 — первый полуфинал;

14:20 — второй полуфинал;

18:40 — гранд-финал.