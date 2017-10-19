С киркой наперевес. Почему Fortnite Battle Royale набирает популярность

С момента выпуска нового режима в него сыграло более 10 млн человек. И число пользователей продолжает расти, несмотря ни на что.

Когда Blizzard выпустила Hearthstone, другие студии начали плодить собственные карточные игры. Они либо повторяли, либо пытались выделяться необычными правилами, механиками или сложностью. До этого на рынке был бум MOBA-игр. Теперь, похоже, очередь жанра «королевской битвы».

Королевская битва. От модов до флагмана игровой индустрии Полгода назад об играх жанра Battle Royale говорили редкие почитатели, сегодня о них ведутся споры даже за пределами игровой среды.

«Да начнётся битва!»

26 сентября студия Epic Games выпустила новый многопользовательский режим для Fortnite — Battle Royale. При этом игра вышла сразу на трёх платформах: PC, Xbox One и PS4. Принцип Fortnite Battle Royale такой же, как и в PUBG. Над островом летит автобус, вы выпрыгиваете из него и летите в любую точку карты. Первое время вы носитесь в поисках сундуков, патронов, бинтов, аптечек, пузырьков, дарующих энергетический щит, оружия, ловушек и материалов. А главная разница между Fortnite Battle Royale и PlayerUnknown’s Battlegrounds — первая совершенно бесплатна. На этом делают акцент как создатели, так и стримеры. Во время трансляций самая распространённая реплика: «Ну, не понравится — удалите».

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Разработчики перенесли из PvE-кампании Fortnite механику со строительством. Если вы попали в перестрелку, можно выстроить вокруг себя кирпичную стену, поставить лестницу и забраться на более удобную высоту, чтобы перестрелять противника. В ход идут баррикады из дерева, кирпича и железа. Для этого у каждого участника королевской битвы есть кирка. С помощью неё можно разрушить стену, срубить дерево, разломать автомобиль, проломить крышу. Любая постройка разбирается на ресурсы.

Так можно миновать расставленные в доме ловушки или зайти в спину, когда соперник этого не ждёт. Ничто не запрещает выстроить мост и бегать от одной горы к другой. Так карта со временем обрастает неуклюжими конструкциями с лестницами, которые устремлены в небо, шалашами без крыши и одинокими стенами.

10 октября Epic Games опубликовала первую статистику. В Fortnite Battle Royale сыграло 10 млн человек. Сейчас эта цифра продолжает стабильно расти. И самое главное — свои 10 млн пользователей игра собрала быстрее, чем любая другая игра в мире, даже Dota 2, которую тоже раздавали бесплатно.

Баги тут, баги там

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Игры в жанре королевской битвы подвержены одной проблеме — они технически несовершенны. В комментариях к постам в социальных сетях или в комментариях на Twitch.tv ругают в первую очередь за оптимизацию. Люди думают, что раз графика мультяшная, то и на их ведре пойдёт. Эта привычка выработалась благодаря Dota 2, League of Legends, Heroes of the Storm и CS:GO. Но даже у обладателей мощных компьютеров случаются проблемы со скачущей частотой кадров. Там, где должно быть 60 кадров в секунду, игра показывает 20.

Отдельно достаётся загрузочному клиенту Epic Games. Он то отказывается качать обновления, то не видит уже установленную в папке игру, то внезапно выдаёт странную ошибку. При этом есть категория игроков, которая считает, что у Fortnite Battle Royale багов меньше, чем у PUBG. И те, и другие продолжают соревноваться в количестве ошибок. Но люди все равно играют, разработчики продолжают править баланс, выпускать обновления и срочные заплатки, когда наступает момент «шеф, всё пропало».

Скрытая угроза. Может ли PUBG стать реальным конкурентом CS:GO За последний месяц шутер PUBG поставил сразу несколько рекордов по росту аудитории и продолжает набирать силу.

Читеров в суд

В Fortnite Battle Royale на PC присутствует классическая проблема всех игр на этой платформе. Всегда находятся хитрецы, которые создают читы. Видеть сквозь стены, попадать в голову с одного выстрела или вызывать беспричинные зависания у других участников битвы. От этого страдают пользователи, разработчики и издатели.

Если видео не открывается, его можно посмотреть на YouTube-канале Epic Aylit WTF Moments.



В мировой практике доходит до комичного. Читеры побеждают на турнирах, их аккаунты блокируют во время соревновательного матча, как это было на последних майнорах по CS:GO. Как ни старайся, но каждую заплатку можно обойти. При этом в большинстве случаев чит-программы распространяются за деньги. Это прибыльный теневой бизнес, который не так-то просто задушить.

В Epic Games решили сразу объявить войну читерам. Разработчики не раскрывают подробностей, как они вычисляют игроков, нарушающих пользовательское соглашение. Одной из мер стала блокировка доступа к Fortnite Battle Royale через VPN.

«Мы уже заблокировали тысячи читеров и не планируем останавливаться на достигнутом», — говорится в официальном заявлении.

Жители штата Северная Королина Брендон Брум и Чарльз Врэспир сейчас проходят как обвиняемые по делу о нарушении авторских прав и пользовательского соглашения. Их вина пока не доказана. Предполагается, что они занимались созданием запрещенного ПО. Если точнее: они внесли изменения в код Fortnite Battle Royale для создания ботов, которые отслеживали расположение игроков и помогали при стрельбе. Компания хочет взыскать с обвиняемых по $ 150 тыс.



Ещё одним из решений проблемы станет развитие учетной записи. Новую функцию включат в ближайшие недели. «Она предназначена не только для раздачи подарков. Эта система позволит нам отбить стремление к быстрой «прокачке» у потенциальных читеров, ведь после блокировки они потеряют нажитое добро. Ну а для самых упорных мы подготовим особые средства», — рассказали Epic Games.

Киберспорту быть

Epic Games планирует выйти на соревновательный рынок. Когда это произойдёт, неизвестно. Но это вряд ли случится раньше, чем разработчики решат несколько важных задач.

Сами пользователи с форума Epic Games считают, что пока игра далека от киберспорта. Игрок с ником Dezusa отмечает, что это произойдёт не раньше, чем разработчики разберутся с читерами. Lorkiel уверен, что если такой турнир и пройдёт, то соперничать будут не участники, а программы. У кого лучше чит, тот и победил. Uberkull полагает, что авторам Battle Royale следует поработать над механикой стрельбы. Стример Kekistan King предлагает добавить объёмный звук в игру и заняться балансировкой оружия.



Пока без этих изменений бегать в Fortnite Battle Royale просто весело и интересно. Но киберспорт предъявляет к играм совершенно иные требования. Если игра не позволяет по максимуму показывать личное мастерство, а полагается на случай, то одним призовым фондом не привлечь аудиторию на стрим.



В соревновательном плане Fortnite может оказаться интереснее, чем PUBG. Карта меньше, перестрелки начинаются раньше, динамика выше, а сами матчи короче. Но это не отменяет того, что и здесь, и там зрителю сложно показывать игру так, чтобы он все понял и ему понравилось. Придётся ещё немало поработать над полировкой игрового процесса, оптимизацией и стратегией по развитию игры в соревновательном сегменте. Когда это произойдёт, тогда и можно устроить королевскую битву двух игр, если к тому моменту их только не станет больше.