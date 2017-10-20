Благословлённые Роналду. На «Чемпионате» стартовал онлайн-турнир по FIFA 18

Доступ в Интернет и FIFA18 – всё, что нужно, чтобы проявить себя в новом турнире по киберфутболу от «Чемпионата». Никаких взносов, дополнительных критериев, ограничений по возрасту, даже паспорт спрашивать не будем. Онлайн-турнир открыт для всех участников, которые играют в FIFA18 регулярно или любят побаловать себя на выходных, сидя на диване и в ожидании матчей любимой команды по ТВ.

С 19 октября каждый желающий может зарегистрироваться в пару кликов: переходите на главную страницу турнира, выбираете свою платформу – Play Station4, Xbox One или PC, и вводите в форму необходимую информацию – почту, FIFA-ID и ссылку на страницу в VK. Контактная информация необходима для связи с соперником и создания сетки. Регистрация идёт по 31 октября включительно. Уже 2 ноября на странице турнира будут выложены подробные сетки и начнётся один из самых массовых турниров по FIFA в истории Рунета!

Главный наградной партнёр соревнований — компания «Rainbo». Это единственная компания в России занимающаяся промышленной кастомизацией консолей и геймпадов Playstation и Xbox. У ребят в линейке все топовые российские клубы: «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Зенит», «Динамо», «Краснодар». Rainbo — единственные в мире обладатели лицензии на кастомизацию консолей клубов «Барселона» и «Реал Мадрид». Именно они, а также уникальная (единственная в своём экземпляре!) консоль «Чемпионата» станут главными призами для трёх триумфаторов. К консолям прилагаются сразу два геймпада! SonyDualshock 4 будут в стилистике приставок.

Серебряные и бронзовые призёры получат игры на выбор от EAGames. Помимо этого Rainboподарит по геймпаду в стиле «Чемпионата» каждому, кто займёт второе место. За третье место достанутся кастомизированные Powe rBank. Бонусом для всех призёров будут персональные карточки FIFA Ultimate Team с фотографией и индивидуальными показателями от Fifa cards. Свою собственную карточку FUT можно попытаться выиграть в нашем турнире, а можно заказать напрямую на сайте www.fifacards.ru. Оригинальный памятный сувенир для фанатов серии FIFA.

В 2016 году состоялся первый турнир от «Чемпионата», который собрал рекордные 2425 человек. Среди участников были и будущие представители футбольных клубов из РФПЛ, чемпионы России по киберфутболу и просто интересные соперники из более чем 130 городов России, ближнего и дальнего зарубежья. В турнире принимали участие популярные FIFA-блогеры (Kefir, Goodmax, Favor1te, Badaev), киберфутболисты команд «Рубин», «Оренбург», «Локомотив», «Уфа», «Зенит» и многие другие.

Завершился масштабный турнир по FIFA 17 от «Чемпионата»! Победители и призёры получили уникальные подарки и сыграли против киберспортсмена «Спартака» Сергея Kefir Никифорова в нашем офисе.

Весной 2017 года прошёл второй турнир. В нём приняли участие 1900 участников, но при этом шире стала география. К турниру присоединились спортсмены из США и Испании. Церемония награждения прошла уже не в редакции «Чемпионата», а в Haggis Pub в центре Москвы.

Сыграли красиво. Закончился турнир по FIFA 17 от «Чемпионата» Завершился очередной масштабный турнир от «Чемпионата». В соревновании по FIFA 17 приняло участие почти 2 тысячи участников.

Новый турнир подарит и новый вызов. На этот раз в оффлайне. В декабре состоится отдельное соревнование по FIFA18 от «Чемпионата». Игры пройдут на оборудованной площадке. Участником может стать каждый, кто примет участие в онлайн-турнире. Все спортсмены будут поделены на дивизионы, в зависимости от результатов выступления в онлайне. Фактически регистрация на www.fifa18.championat.com позволит сыграть сразу в двух соревнованиях с разными призами. Если в первом ограничений нет, то во втором мастера и любители будут разведены по разным сеткам. Так что тренируйте фирменные победные позы Роналду. Поводов проявить себя будет много.