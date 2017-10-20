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Текст: Яна Медведева

Восточный ветер. Итоги первого дня PGL Open Bucharest

LGD Gaming вернула поклонникам веру в китайскую доту, а корейцы из Immortals показали, что умеют творить чудеса на LAN-финалах.
20 октября 2017, пятница. 11:00 Киберспорт

Внимание Dota-сообщества на этой неделе переместилось из Киева в Бухарест. Здесь 19 октября стартовал второй майнор турнирного сезона. И в первый же день Китай доказал, что случившееся на Starladder — это неудачное стечение обстоятельств. А честь Запада пока отстаивает корейский состав Immortals.

Матч дня: Immortals — Team Secret

Ну и пусть в этом матче было всего две карты. Зато какие! Корейцы, которые, как в старые добрые времена, просто неслись вперёд, дрались на каждом клочке карты и преследовали соперников с бесконечными «дагонами». Team Secret, которая и предыдущий турнир начала не с самой позитивной ноты, кажется, даже успела испугаться. Клемент Puppey Иванов не смог совладать с драфтом, MidOne — с нервами, а Ace — с ответственностью. Но даже если карты казались односторонними, взаимные попытки закинуть игру в самый важный момент придали ей зрелищности. Без корейцев и правда было скучно!

Видео можно посмотреть на канале NoobFromUA в YouTube.

Карта дня: Infamous — LGD Gaming (1 карта)

Помимо безумных корейцев в первый день PGL Open чуть было не случилась ещё одна сенсация. Перуанцы Infamous в первой карте против LGD были серьёзно настроены показать, что Южную Америку не стоит недооценивать. Они разносили китайцев по всем линиям, доминировали в драках и даже не перебарщивали с насмешками. Но, к сожалению, хайграунд им не покорился. Зато можно было насладиться весёлой перуанской дотой, где все будут драться до последнего.

Видео можно посмотреть на канале NoobFromUA в YouTube.

Игрок дня: Лу Somnus (Maybe) Яо

Китай дождался своего героя. Maybe всегда спасает регион в критический момент. Теперь он оправдался за всю Поднебесную за один день в Бухаресте. О его доминации кратко говорит статистика: в своей группе он лучший по KDA и уровню XPM. Он чуть-чуть не дотянулся до QO по количеству убийств за игру, но зато умирает реже других игроков. И судя по последней карте против Immortals, его сигнатурный Storm Spirit снова может войти в моду.

Герой дня: Winter Wyvern

Evil Geniuses могут дышать спокойно. Winter Wyvern снова выходит из списка плохих героев и покоряет профессиональную сцену. В первый день на PGL ледяной дракон побыл и саппортом, и хардлайнером, но в каждой из игр (даже проигранной) был незаменим. Несколько удачных спасений помогли LGD перевернуть игру против Infamous, а для Immortals «виверна» стала идеальным сочетанием атаки и защиты. Пока у Winter Wyvern 100-процентный пикрейт на турнире. Но ещё не факт, что этот герой подойдёт стилю игры команд из другой группы.

Момент дня

Матчи группы А были не слишком богаты на яркие и запоминающиеся моменты. Большинство из них растянулось на бесконечные драки от корейцев. Но этого уверенного в себе Clockwerk от Скофилда Scofield Гомеса LGD запомнят надолго. Не обращая внимания на происходящее, он просто ушёл от соперников. Ногами.

Видео можно посмотреть на канале Яны Медведевой в YouTube.

Провал дня

Если после просмотра этого видео вас накроет дежавю, не пугайтесь. Да, это снова MidOne, который в критический момент решил запрыгнуть за вражеские бараки, чтобы найти себе там лёгкую жертву. И снова тиммейты просто не успели его спасти.

Видео можно посмотреть на канале Яны Медведевой в YouTube.

Что дальше?

Разминочный день позади, пора собираться перед мониторами для крутой доты. Во второй игровой день на турнире стартуют Natus Vincere и Evil Geniuses. Украинской команде в первом же матче предстоит встретиться с вице-чемпионом Starladder Mineski, так что просто не будет. Na’Vi определённо понадобится ваша поддержка.

Расписание матчей:

• 11:00 — Evil Geniuses vs VGJ.Thunder / Группа B
• 14:20 — Mineski vs Natus Vincere / Группа B
• 17:40 — матч за первое место / Группа B.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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