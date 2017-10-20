Автоспорт для всех: как Gran Turismo изменила жанр гоночных игр

На этой неделе вышла GT Sport — продолжение гоночной серии от студии Polyphony Digital. Про новую игру мы напишем чуть позже, а сначала совершим прыжок в прошлое, чтобы рассказать, как Gran Turismo стала одной из лучших гоночных игр в истории.

В автомобильном мире любят подчёркивать свои корни и историю — то, что и формирует «лицо» марки. Для «Феррари» — это победы в Формуле-1, для «Бентли» — в «Ле-Мане», а для спортивного отделения «Мерседеса» — брутальные «красные свиньи» AMG. В видеоиграх с лицом, корнями и историей всё чуть сложнее: хотя бы потому, что сами игры ещё слишком молоды и только-только начинают задумываться о таких вещах.

Но в случае с гоночным сериалом Gran Turismo сомнений быть не может. Его бессменное лицо, корни и история — это японец Кадзунори Ямаути, который и придумал GT в 1992 году. В эпоху, когда по экранам ездили двухмерные машинки со звуком из PC-спикера, Кадзунори мечтал сделать максимально убедительный автомобильный симулятор. Такой, чтобы настоящая машина после него вам уже не понадобилась.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале IGN.

На воплощение этой мечты ушло пять лет: первая Gran Turismo вышла на PlayStation в конце 1997 года и до сих пор остаётся самой высоко оценённой гоночной игрой по версии агрегатора Metacritic. Уже потом были десятки миллионов проданных копий (сегодня общий тираж сериала — почти 80 млн) и тысячи лицензионных машин в одной игре. За годы не изменилось главное: Gran Turismo остаётся стопроцентно авторской игрой, которая меняется вслед за своим создателем.

Документальный фильм KAZ, посвященный Кадзунори Ямаути и Gran Turismo:

Видео можно посмотреть на YouTube-канале PlayStation.

В 90-х Кадзунори открыл для американского рынка культовые теперь японские седаны Subaru Impreza WRX и Mitsubishi Lancer Evolution. Скачок интереса к этим машинам в США связывали именно с их огромной популярностью в Gran Turismo. С тех пор автопроизводители стали куда серьёзнее относиться к видеоиграм. Ведь именно через них большинство современных детей и подростков знакомятся с миром автомобилей. И лучшего способа вырастить себе будущих потенциальных покупателей пока нет.

Концерн Volkswagen в своё время подарил Кадзунори заряженный Golf R32 в знак благодарности за популяризацию марки среди игроков. А в 2007 году уже сам Ямаути поучаствовал в создании нового Nissan GT-R: его студия Polyphony Digital помогала Nissan в разработке бортовой электроники самого «компьютеризированного» на тот момент суперкара. Разумеется, первой игрой, в которой появилась частично скрытая за чёрной маской «Годзилла», стала бесплатная демоверсия Gran Turismo HD 2006 года.

С этого момента стало понятно, что простое копирование реальности уже не так привлекает Кадзунори Ямаути. Создателю Gran Turismo хотелось реальность менять. И всё последующее развитие Gran Turismo было теперь подчинено именно этому.

Авторитет Кадзунори Ямаути среди автопроизводителей настолько велик, что они даже создают для Gran Turismo эксклюзивные концепт-кары в рамках проекта

В 2008 году была запущена GT Academy: совместный с Nissan проект по поиску самых быстрых игроков в Gran Turismo, которым давали шанс проявить себя за рулем реальных автомобилей. Те, кто оказывался лучшим по итогам национальных финалов, отправлялись в Сильверстоун. Там, в гоночном лагере GT Academy, финалистов заставляли забыть обо всём, чему научили их видеоигры. Будущих гонщиков держали под надзором опытных тренеров, гоняли через полосы препятствий под дождём, учили общаться с инженерами и прессой и, разумеется, часами не выпускали с гоночного трека. До тех пор пока среди них не определялись лучшие: по одному на каждый регион мира.

В 2012 году одним из победителей оказался россиянин Марк Шульжицкий. Наградой ему стал полностью оплаченный сезон в чемпионате Blancpain Endurance Series, а также старт в двух марафонах «24 часа Ле-Мана». А испанец Лукас Ордонез, который выиграл самую первую GT Academy в 2008-м, до сих пор остаётся пилотом Nissan в различных GT-чемпионатах. И даже выиграл марафон «24 часа Нюрбургринга» в одном экипаже c Кадзунори Ямаути. 50-летний создатель Gran Turismo до сих пор поддерживает самые тесные отношения с миром автоспорта и каждый год стартует в одной из самых сложных гонок на Земле.

Ролик об участии Кадзунори Ямаути в прошлогодних «24 часах Нюрбургринга»:

Видео можно посмотреть на YouTube-канале GranTurismo TV.

Увлечение Кадзунори автоспортом, а также успешный опыт проведения GT Academy и привели к тому, что следующая игра в сериале Gran Turismo будет называться Gran Turismo Sport. И это совсем не та Gran Turismo, какой мы знали её с 1997 года. Здесь не будет тысячи машин и десятков тысяч часов, нужных на прохождение карьерного режима.

Всё это Кадзунори променял на амбициозную задачу сделать первую по-настоящему популярную киберспортивную гонку. Ведь если этого не сделает человек, который фактически придумал жанр автомобильных симуляторов, это рано или поздно сделает кто-то другой.

Несмотря на бешеную популярность киберспорта, автомобильная и гоночная индустрии до сих пор оставались в стороне от него. Автомобильные гонки до сих пор остаются элитарным спортом, ни один серьёзный шаг в котором невозможен без серьёзных денежных инвестиций. И Gran Turismo Sport собирается впервые за всю 100-летнюю историю автоспорта сломать этот порядок вещей. Как? Да просто уравняв в правах реальных и виртуальных гонщиков, обеспечив им одинаковое признание, титулы и официальные награды на общей для всех церемонии FIA в Париже.

Победители чемпионатов в Gran Turismo Sport будут получать свои награды на церемонии FIA рядом со всеми этими людьми. И им явно придётся раскошелиться на смокинг.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Formula 1.

И признание Gran Turismo Sport со стороны Международной автомобильной федерации — это только верхушка айсберга. Для того чтобы чемпион виртуальных гонок оказался в Париже рядом со вполне реальным Льюисом Хэмилтоном или Себастьяном Феттелем, Кадзунори Ямаути пришлось проделать долгий путь. Сперва Gran Turismo стала спонсором ежегодной гонки «24 часа Нюрбургринга», а потом начала выставлять там экипажи, состоящие из победителей GT Academy. «Компьютерные мальчики» быстро заставили себя уважать в мире автоспорта, начав бороться за победы как в Нюрбургринге, так и в других гонках по всему миру.

После этого некоторые трассы в Gran Turismo 6 смогли получить сертификацию FIA, что фактически уравняло их в правах с реальными автодромами. Так автомобильная федерация постепенно подобралась к признанию того, что Gran Turismo — это не просто видеоигра. Это — настоящий автоспорт, который может вырастить настоящих гонщиков-профессионалов, готовых к сражению на любом уровне. Неважно, в реальном или виртуальном мире.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале GranTurismo TV.

С выходом Gran Turismo Sport в этой истории начнётся совершенно новая глава. Пока мы ещё не знаем точно, как именно она будет выглядеть, но тем интереснее будет сделать за первыми официальными чемпионатами FIA по игре. У Кадзунори Ямаути есть всё: признание автопроизводителей, которые тратят силы на то, чтобы создавать для Gran Turismo уникальные концепт-кары Vision GT. Есть поддержка FIA и её главы Жана Тодта, которые обеспечат виртуальным гонкам равный статус с реальными, а также предоставят им вполне реальных маршалов, судей, гоночные лицензии и призы. И есть огромная армия владельцев PlayStation 4, которая с нетерпением ждала новый выпуск Gran Turismo уже четвертый год подряд. И дождалась: Gran Turismo Sport вышла 19 октября.

Кадзунори Ямаути: я придумал Gran Turismo в метро Создатель автомобильного блокбастера Gran Turismo — о киберспорте, перфекционизме в работе над GT Sport и трёх любимых автомобилях.