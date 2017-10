Злые и гениальные Mineski. Итоги второго дня PGL Open Bucharest

Второй день PGL Open Bucharest избавил скептиков от любых сомнений: Mineski действительно заслужили свой успех в Киеве. Команда из Юго-Восточной Азии продолжает шествие по майнорам сезона, а зрители уже расстраиваются, что не увидят ее на первой мэйджоре в Германии.

Матч дня: Mineski — Natus Vincere

Главный матч для для всего поклонников Dota 2 в СНГ. Хоть и закончился он поражением для Natus Vincere, в серии было чем насладиться. Как минимум терпеливой игрой против Tinker во второй карте, когда украинская команда буквально осадой брала базу соперника. Учитывая, что им пришлось в первом же матче встретится с одной из сильнейших команд турнира, результат не так уж и удручает.

Видео можно посмотреть на канале NoobFromUA в YouTube.

Карта дня: Evil Geniuses — VGJ.Thunder (3 карта)

“Это изначально был наш план. Играть в лейт, дождаться 25 уровня на Lich...”, — так иронично прокомментировал итог третьей карты Клинтон Fear Люмис. Зрители любят такие серии за напряженность и непредсказуемость концовки. Вот у EG на базе осталась всего парочка важных строений, а вот американцы уже бегут в сторону вражеского трона, пока Lich спасает тир-4 вышки. Размен базами, рапиры, камбек 25 тысяч по золоту — эта карта претендует на звание лучшей игры турнира.

Видео можно посмотреть на канале NoobFromUA в YouTube.

Игрок дня: Ануча Jabz Джиравон

Jabz турнир за турниром показывает, что зря половину прошлого сезона просидел на позиции мидера. Его игра на роли саппорта-четверки все ближе подбирается к идеалу. Он Ищет соперника на Nyx Assassin, спасает тиммейтов на Earth Spirit и идеально атакует на Clockwerk. От него буквально не спастись в любой точке карты. К тому же в команде он отвечает за координацию, так что слаженная игра Mineski — это тоже частично его заслуга.

Видео можно посмотреть на канале Reddit Life в YouTube.

Герой дня: Pugna

Первым пиком, вторым пиком. В сложной, на легкой линии или в миду. В первый день PGL корейцы показали силу этого персонажа, так что группа B использовала его практически в каждом матче. К сожалению, высоким винрейтом он похвастаться не может, но зато он стал незаменим при атаке вражеской базы, особенно с талантом на урон от бласта. А для успеха осталось только дождаться, когда Саахил Universe Арора будет спасать своих тиммейтов, а не смотреть на их мучительную смерть.

Момент дня

Байты от Дэрила IceIceIce Коха на выложенные предметы уже никого не удивляют. Так что он решил применить эту стратегию ко всей команде. В матче против Evil Geniuses Mineski забрала Рошана, но оставила Аэгис на земле. Игроки команды выстроились в ожидании соперников, которые клюнут на такую ценную наживку. Момент чуть было не обернулся для Mineski катастрофой, но им удалось удержать ситуацию под контролем.

Видео можно посмотреть на канале Reddit Life в YouTube.

Провал дня

Даже легендарные игроки иногда ошибаются. Особенно когда речь идет о необходимости убить главного кор-персонажа противников. Mushi немного не рассчитал с применением способностей и буквально спас Данила Dendi Ишутина от смерти.

Видео можно посмотреть на канале Reddit Life в YouTube.

Что дальше?

Самый напряженный день турнира. 4 серии, 4 выбывших команды. Только два состава из четырех обеспечат себе места в плей-офф и получение квалификационных очков. А если зрителям повезет, то Natus Vincere сыграют две серии за день против очень разных соперников.

Расписание матчей:

• 10:00 — Infamous vs Team Secret / Группа A

• 13:20 — VGJ.Thunder vs Natus Vincere / Группа B

• 16:40 — Immortals vs TBD / Группа A

• 20:00 — Evil Geniuses vs TBD / Группа B