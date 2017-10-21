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Текст: Георгий Ядвидчук

Нам надо что-то показать на BlizzCon. История появления Heroes of the Storm

Как Blizzard решила создать свою доту с героями из вселенных компании и разными картами.
21 октября 2017, суббота. 14:51 Киберспорт

В игровом сообществе плотно закрепилось мнение, что Blizzard проспала тот момент, когда Dota 2 и League of Legends начали покорять сердца. Есть совершенно другая история, рассказанная разработчиками Heroes of the Storm.

Сначала был редактор карт

В компании никто не собирался выпускать новую MOBA. В июле 2010 года вышла StarCraft 2: Wings of Liberty. В то время уже почти никто не разрабатывал стратегии в реальном времени. Мода на них проходила. С развитием интернета аудитории больше нравились многопользовательские игры в духе League of Legends и Counter-Strike.

Blizzard держала планку. В игре была кампания, которая предлагала совершенно иной подход к жанру. Больше никаких однотипных миссий с постройкой базы. Все задания превратились в набор мини-игр. Зато многопользовательским режим остался таким же сложным, как и раньше. Если вы хотели соревноваться на высоком уровне, приходилось следить за киберспортсменами и записывать их стратегии, тайминги и маневры.

После релиза StarCraft 2 директор игры Дастин Броудер наслаждался жизнью. Однажды, в студии прозвучал вопрос: «Ну, что покажете на этот раз?» Разработчики были не готовы к такому. Они только выпустили игру и не собирались ничего показывать на BlizzCon 2011. Такой ответ не устраивал в компании. Команде продолжали твердить, что на выставку придут преданные фанаты, которые ради этого заплатят немало денег. «Они же придут смотреть на наши игры», — звучало в студии. Ответ затерялся, а вопрос так и повис в воздухе.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале PC Gamer.

Классический процесс разработки довольно выматывающий. Вы должны к сроку выпустить готовый продукт. И чем ближе дедлайн, тем больше время вся команда проводит в студии. Поэтому создателям StarCraft 2 было необходимо придумать что-то на скорую руку. И это на фоне создания следующей части трилогии SC2. Решили, что надо показать возможности нового редактора карт. Так возникла идея создать свою MOBA, игру про зомби и головоломку Star Jewel.

В офисе стоял автомат, украшенный персонажами из вселенных игр Blizzard. Именно он и навел разработчиков на мысль, что новая MOBA должна быть про персонажей Diablo, WarCraft и StarCraft. В итоге на BlizzCon показали раннюю версию Blizzard DOTA. Она включала 12 персонажей. Среди них были Артас, Нова, Назибо, Тралл, Керриган и другие. Герои делились на четыре класса: поддержка, урон, танк и осада.

На BlizzCon 2011 показали полутораминутный ролик. В нем был запечатлен игровой процесс ранней версии Blizzard DOTA. Создатели карты не ожидали, что она понравится фанатам. К тому моменту Valve уже запустила в закрытую бету Dota 2 и провела первый The International с призовым в $ 1 млн.

Когда? Скоро!

В компании посмотрели на реакцию сообщества, собрали отзывы и решили выделить чуть больше времени на игру. В тот момент уже во всю шла разработка StarCraft 2: Heart of the Swarm. Так что выпуск полноценной карты хотели связать с релизом продолжения космической стратегии. Если раннюю версию Blizzard DOTA создавали всего два человека и с десяток художников, то после анонса команда выросла в два раза.

Параллельно с этим компания вела судебное разбирательство из-за использования Dota в названии игры. То дело Blizzard проиграла. Коммерческое использование слова осталось за Valve. Карту пришлось переименовать в Blizzard All-Stars.

Из-за того, что студии ушли с головой в разработку, ни у кого не оставалось уже сил и времени на проведение выставки. BlizzCon 2012 отменили. Этим и воспользовались создатели карты. Они позвали «ударную группу». В нее входили люди из разных отделов компании, которые совершенно ничего не знали о продукте, и должны были оценить и при необходимости раскритиковать.

«Никогда в жизни вам больше не встретится такая предельная честность. Они просто посмотрят вам в глаза и скажут: «Ну, вы же не собираетесь ее выпускать? Потому что это отстой». То есть, они скажут всё, как есть», — рассказывал Дастин Броудер.

Но «ударной группе» понравились наработки маленькой команды. Они уговорили Броудера и остальных, что Blizzard All-Stars должна стать самостоятельным продуктом. Аргументом послужили потенциальные возможности, которые ограничивались бы StarCraft 2. Броудер слушал, слушал, а потом, как он признался, сдуру ляпнул: «Ага, клёво».

Курс на Heroes of the Storm

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Heroes of the Storm RU.

«Blizzard всегда подходила к играм, как «попробуй что-то, что тебе нравится». В компании много людей, которым нравится League of Legends и Dota 2, как и жанр MOBA, в принципе. Мы все геймеры, мы любим игры. Но, когда мы разрабатываем следующий проект, то хотим сделать всё по-своему. Heroes of the Storm — совершенно другая игра. И люди с этим согласны», — заявила в 2017 году глава киберспортивного отдела Blizzard Ким Фан.

«Если бы мы хотели создать Dota 2, мы бы создали её, а не HotS»
Глава киберспортивного отдела Blizzard Ким Фан — о текущем состоянии StarCraft 2, будущем Heroes of the Storm и правилах успеха в карьере.

Так и получилось. Команда Броудера росла, а разработчики так и не могли найти золотую середину. К 2013 году Valve ставила новые рекорды по сбору призовых на главный турнир по Dota 2, а Riot Games с их League of Legends подсчитывала аудиторию. Обе игры росли сумасшедшими темпами, как и давление на разработчиков Blizzard All-Stars.

В какой-то момент возник вопрос: «Что уникального мы можем предложить игроку?» Необычная идея возникла во время одного из совещаний. Разработчики обсуждали внутриигровой магазин и экономику. Во всех популярных играх есть три линии, крипы, команда должна зарабатывать золото и покупать на него артефакты. Эта схема стала стандартом. Отказаться от нее — значит, отойти от основ жанра.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Heroes of the Storm RU.

Разработчики долго балансировали предметы. Когда же все начало работать как надо, решили — к черту магазин. Из-за него возникали только проблемы. Так из игры одним махом вырезали огромный кусок. Броудер вместе с ребятами запустил процесс, который было уже не остановить. Они хотели пересмотреть и переосмыслить все элементы.

Так отказались от добивания крипов, опыт начислялся всей команде, а не индивидуально каждому. При этом каждая карта предлагала новые условия и инструменты для достижения победы. Постепенно игра принимала свои черты. Blizzard All-Stars осталась в прошлом. Новое название было Heroes of the Storm.

«Каждому нравится определённый стиль или игра. Если бы мы хотели создать игру на подобии Dota 2, мы бы создали Dota 2 с теми же механиками. Механики в Heroes of the Storm отличаются от других MOBA-игр. Например, разные поля сражений и арены, виды объектов на карте, больший акцент в сторону командного взаимодействия. Если тебе нравятся герои из вселенных Blizzard, то тебе понравится HotS», — сказала Ким Фан.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Heroes of the Storm RU.

С тех прошло несколько лет. Heroes of the Storm официально вышла 5 июня 2015 года. До этого игра пребывала в бета-тесте около года. Сейчас Blizzard проводит регулярные лиги по всему миру: в Европе, США, Южной Корее, Китае, Океании, Латинской Америке. Как дисциплина, игра не может пока соперничать с Dota 2 и League of Legends. Однако вокруг HotS выстроилась своя аудитория.

С момента запуска Blizzard регулярно выпускала патчи. На двухлетие игры разработчики выкатили обновление, которое так и называлось Heroes of the Storm 2.0. Оно изменило пользовательский интерес за счет новой системы сундуков, пересмотра наград и разного контента. К тому же игра заманивала аудиторию из других вселенных за счет специальных акций. Со временем элементы, будь то прокачка пользовательского аккаунта или лечебные колодцы, перекочевали из HotS в Dota 2 и League of Legends.

Как считает Ким Фан, «мы не можем уделять слишком много внимания другим играм и тому, что в них происходит. Мы должны сосредоточить внимание на том, что классного и весёлого есть в Heroes of the Storm. Люди, которые никогда не играли в наш продукт, пусть попробуют. Если не понравится, то это, вероятно, просто не их игра. У всех есть выбор».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Heroes of the Storm
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