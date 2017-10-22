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Текст: Яна Медведева

Агрессия и отвага. Чего ждать от финалистов PGL Open Bucharest

Безумные корейцы, расчетливые китайцы и американцы, от которых не знаешь, чего ожидать. В каком состоянии команды подошли к финалу майнора.
22 октября 2017, воскресенье. 11:30 Киберспорт

22 октября в Румынии состоятся финальные матчи PGL Open Bucharest. 4 команды из разных регионов будут бороться за приз в $ 150 тыс. долларов и 150 квалификационных очков на каждого игрока.

Mineski

Уже на втором майноре Mineski доказывает, что их постоянные победы на квалификациях – это не слабость региона, а доказательство их силы. И снова команда из Юго-Восточной Азии имеет все шансы оказаться в финале турнира.

Их стиль игры полюбился зрителям. Они в меру агрессивны, но при этом действуют слаженно и организованно. IceIceIce и Mushi в одном составе удалось реализовать смесь азиатской безбашенной игры и выверенных решений, характерных китайскому региону. Mineski любит играть несложными, но эффективными связками и комбинациями, которые всё равно смотрятся ярко, даже если они просты в исполнении.

Стиль игры Mineski полюбился зрителям. Команда любит играть несложными, но эффективными связками и комбинациями, которые смотрятся ярко, даже если просты в исполнении.

Сложнее всего соперникам бывает на стадии драфта. Ты никогда не знаешь до последнего момента, какой герой на какую линию отправится. IceIceIce, кажется, настолько комфортно чувствует себя в этом составе и в этой мете, что может сыграть на чём угодно, от классического Timbersaw до Visage и Winter Wyvern. А необходимое пространство ему всегда обеспечит теперь уже саппорт на 9K MMR Jabz.

В Киеве их смогли остановить только действующие чемпионы мира. Конкуренция на этом турнире кажется чуть ниже. Возможно, до нового триумфа Mushi осталось совсем немного.

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Immortals

Команда, за которой можно наблюдать бесконечно. Корейский состав не только вернулся на высокий уровень, но и полностью возродил свой даже не безумный, а абсолютно дикий стиль игры. Когда они не дерутся три минуты, кажется, что в этой игре что-то идёт не так или кто-то заболел.

Без страха и упрёка эти корейские рыцари несутся на соперника в любой стадии игры. Они нашли для себя идеальных персонажей, которые легко наращивают преимущество на ранней стадии. Immortals снова открыла для себя Bounty Hunter (на 3-й и 4-й позиции), умеют эффективно использовать Pugna и разгонять Bloodseeker.

Корейские рыцари из Immortals несутся на соперника в любой стадии игры. Зрители желают победы Immortals в полуфинале не только из любви к отдельным игрокам, но и просто, чтобы подольше посмотреть за картами в их исполнении.

Игрокам осталось исправить только одну деталь: как только они набирают серьёзное преимущество над соперником и пытаются зайти на хайграунд, QO чувствует себя так уверенно, что рвётся в бой совсем один. Естественно, это заканчивается целой чередой смертей, потерянным временем и золотом. Будь на месте их соперников Team Liquid, корейцы бы перехотели действовать так опрометчиво. Впрочем, без этого их игры были бы не столь зрелищны.

Зрители желают победы Immortals в полуфинале не только из любви к отдельным игрокам, но и просто, чтобы подольше посмотреть за картами в их исполнении. Вдруг у них припасены ещё какие-то сюрпризов.

Если видео не открывается, его можно посмотреть на ютуб-канале Midas Him.

LGD Gaming

Китайцам на PGL Open должно было быть сложнее других. Они приехали на чемпионат с вынужденной заменой. А играет в их составе тренер, у которого несколько лет не было серьёзной игровой практики. Но это совсем не помешало LGD выйти с первого места в группе, да ещё и с вполне достойными и уверенными победами.

Китайцы не зацикливаются на одном стиле или определённых пиках. Они как будто ищут своих героев и подходящий темп прямо во время турнира, по максимуму используя возможности четырёх основных игроков. Fy, для которого позиция оффлейнера всё ещё нова, за пять карт сыграл на пяти разных персонажах, в том числе опробовал новое веяние с WW и вспомнил о существовании Underlord. Даже для тренера, который может ошибаться в микромоментах, уже нашли подходящих героев – вот тебе Silencer, ты знаешь, что делать!

Китайцы из LGD Gaming ищут своих героев и подходящий темп прямо во время турнира, по максимуму используя возможности четырёх основных игроков.

Главная задача LGD на финальные матчи – это дать возможность для Somnus и Ame раскрыться на полную. Эта пара кор-игроков, кажется, готовая побеждать, даже если на их стороне будет меньше героев. Они умеют терпеливо ждать ошибок соперника и пользоваться всеми удачными моментами.

К тому же, у LGD есть серьёзный повод выкладываться в финальный день на 100%. Из-за замены в составе им достанется только часть квалификационных очков – 75% основным игрокам и 50% стендину. Так что им нужно делать все необходимое, чтобы получить максимум от этого чемпионата.

Если видео не открывается, его можно посмотреть на ютуб-канале DotA Digest.

Evil Geniuses

Как всегда EG прошла непростой путь в групповой стадии. Сначала безумный матч против VGJ.Thunder, потом безыдейное поражение от Mineski. Во день решающих матчей американцы вернулись другой командой, которая действует слаженно и даже оригинальничает в драфтах. Кто знает, какой будет EG в финальный день?

За время PGL поклонники и хейтеры успели превознести EG и найти поводы заявить, что команда в этом патче никогда и ничего не выиграет. Американцы всё ещё выглядят как пять хороших игроков, которые занимаются своими делами на карте и ждут, когда на карте кончатся крипы. А после второй карты против VGJ в матче за выход в плей-офф уже казалось, что всё это время они не играли в полную силу, а просто «раскликивались». Единственное, чего у них не отнять – это бесконечное терпение и желание играть до последнего строения на базе. Кажется, спокойствие и рассудительность нового капитана дают свои плоды.

За время турнира поклонники и хейтеры успели превознести EG и найти поводы заявить, что команда в этом патче никогда и ничего не выиграет.

Evil Geniuses отлично знает рецепт своих побед. Комфортный фарм для Arteezy, активный и готовый убивать герой для Sumail и хотя бы один полезный саппорт на карте. Кажется, эксперимент с хардовой Pugna для Universe провалился. Всё-таки не стоит лишать одного из лучших инициаторов в мире его привычной работы просто в угоду мете. Осталось только успешно сочетать эти несложные элементы в драфте – и игра пойдёт как по маслу.

Если видео не открывается, его можно посмотреть на ютуб-канале NoobFromUA.

Расписание матчей

• 11:00 — Mineski vs Immortals • 14:20 — Evil Geniuses vs LGD Gaming.
• 17:40 — Гранд-финал.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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