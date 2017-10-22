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Текст: Георгий Ядвидчук

Королева стиля. Единственная женщина-комментатор в League of Legends

Без неё невозможно представить студийный разбор матчей на чемпионате мира по популярной киберспортивной дисциплине.
22 октября 2017, воскресенье. 18:01 Киберспорт

Индиана Froskurinn Блэк никогда не хотела стать комментатором. Даже мыслей таких не было. В юные годы она с ума сходила по гоночной игре Mario Kart, серьёзно соревновалась с мальчишками и посещала турниры. Друзья над ней подсмеивались, когда узнавали об увлечении. «Что, ты серьёзно гоняешь на соревнования? Да я тебя уделаю сейчас», — говорили они. Одного виртуального заезда хватало, чтобы отбить у соперника всякое желание играть в Mario Kart с Индианой. Навсегда.

Блэк любит пересматривать видео о турнирах Super Smash Bros. Каждый раз они навевают ностальгию: «О, рядом с вот этим стендом находилась турнирная зона Mario Kart». Вряд ли кто серьёзно воспринимал все эти чемпионаты по игре Nintendo. Но они помогли многому научиться.

Индиана не играла на компьютере до появления League of Legends. Только когда игра вышла в бету, друг достал ключ и предложил составить компанию. Её окончательно затянуло после выпуска персонажа Нидали. Сначала она пробовала стать профессиональным киберспортсменом. Ничего не получилось. Тогда взялась за стриминг. Индиана смотрела пользовательские записи матчей и комментировала их. Затем собрала целую библиотеку с видеонарезками по каждому чемпиону в зависимости от рейтинга.

Шутливая обложка для музыкального альбома

Шутливая обложка для музыкального альбома

Блэк заметили в американском подразделении ESL и предложили работу. В дни турниров девушка подолгу пропадала в студии: комментировала турниры Go4LoL и EPS. Потом её пригласили поработать на китайских соревнованиях. Когда Riot Games запускала лигу в регионе и открывала англоязычную студию, Блэк сделали предложение. Это случилось не без помощи подруги и журналистки Келси Мозер. Только для этого было необходимо сменить Америку на Китай. И она согласилась.

С годами вокруг Froskurinn образовалась огромная группа хейтеров. Но если раньше её было за что не любить, то сейчас это практически сошло на нет. Индиана Блэк стала образцовым аналитиком и комментатором. В чате теперь не только гневные высказывания, но и комплименты. Её хвалят за стиль, детали в одежде и, конечно, профессиональные качества. Сейчас уже никто не вспоминает про каминг-аут. Кому какая разница, когда в кадре такая очаровательная женщина?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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