«Мы можем это отрицать, но Dota 2 достигла своего максимума»

Что ни неделя, то новый турнир. В Румынии завершился PGL Open Bucharest, ставший вторым майнором сезона по Dota 2. Победу в чемпионате без особых проблем одержала Mineski, а забрать у них по одной карте смогли только Natus Vincere и Immortals. В финале с командой из Юго-Восточной Азии встречались китайцы из LGD, которым пока приходится играть с заменой.

— Нет Liquid, VP, LFY. Будет интересно посмотреть, какая команда покажет больше потенциала на ближайший год.

— Китайская дота и не была никогда в кризисе. Ну серьёзно, Starladder – это только один LAN. Прошло всего несколько месяцев с тех пор, как 4 китайских команды попали в топ-6 TI. Всё у них нормально. Хотя китайцы всё равно не покажут себя до TI.

— Secret просто переоценили и перехайпили. Много потенциала, но выглядят очень бледно. Я представить не могу, как тогда плоха OG. Secret разваливала квалификации, а теперь проваливается на ланах.



— Матчи MVP всегда весело смотреть. Неважно, выигрывают они или проигрывают, приятно смотреть на команду с яйцами.



— EG как всегда меня разочаровывает. Даже если она выиграла, выглядела не слишком круто.



— RodjER Таргариен, именуемый первым, плеймейкер Na'Vi, отец Черных Драконов.

Если есть слово, которым можно описать стиль игры Mineski, то это «дисциплина». Чёткие ганки, чисто забирают Рошана, хорошо спланированная игра. И идеальные сборки.

— Na'Vi проиграла Mineski 2:1. EG проиграла Mineski 2:0. Na'Vi играет лучше, чем лучшая команда Америки. Na'Vi точно вернулась.



— 6 января 2015 года – Mushi последний раз выигрывал LAN. Это было очень давно. Очень болею за него.



— Mushi – это лучшее, что происходило с Mineski. Из-за Mushi пришёл IceIceIce и привёл с собой Jabz.

CS:GO популярней Dota 2

Впервые CS:GO по численности игроков обошла Dota 2. Конечно, в этой статистике не учитываются китайские игроки, но и без того цифры становятся всё тревожней. Без патча тут не обойтись.

— Dota никогда не была и не будет дружелюбной игрой. Я не понимаю, почему люди считают, что у неё есть потенциал для этого. У CS:GO намного больше возможностей, потому что понять стрелялку намного проще. Dota всегда имеет стабильную базу игроков, как и 10 лет назад. Я не понимаю, почему она вообще должна расти.



— Система обучения получше – это самый простой способ решить проблему. Многие, кто начинал играть и забросил это дело, говорили об этом. Мне нравится это чувство элитарности, но игре нужны новые игроки, иначе она умрет. Возможно даже до того, как вам станет в ней скучно.



— Доте нужна кампания для новых игроков, забавная и обучающая, вместо скучного туториала. Это должно быть часов 10 геймплея с роликами и крутыми историями. Это приведёт в игру много новых игроков, они смогут наслаждаться и учиться игре, прежде чем попасть в этот жестокий мир.

Дота потеряла почти 30% активной базы пользователей с прошлого года. Игра мертва.

— Мне кажется, что многие перестали играть, потому что у них нет часа свободного времени, чтобы потратить его на возможный проигрыш. Многие мои друзья перестали играть из-за этого. Появление «изи мода» с 2x золотом и опытом многих игроков вернёт назад.



— Многие люди пытаются это отрицать, но дота достигла максимума. Мы не растём, мы не слишком дружелюбны, чтобы с нами научиться игре, и мы не мейнстрим, как стрелялки. Мы просто имеем самых богатых игроков, потому что у нас самые высокие призовые.



— Люди говорят, что проблему решит патч, но на самом деле после прошлого крупного обновления 7.00 количество игроков только уменьшилось. Новый патч будет только временным решением, если он снова обернётся полным дерьмом.



— Ребят, вы так любите драму разводить. Я вот играю в файтинги. И буду очень рад, если у нас будет хотя бы пара сотен тысяч активных игроков. А у вас 10+ миллионов. Кому вообще какое дело, как много бразильских старшеклассников играют в вашу игру?

Дата выхода патча

Комментаторы и игроки всю неделю пытались заработать немного внимания к своим персонам, наживаясь на теме предстоящего патча. Чтобы они перестали кормить сообществом слухами, а сами игроки больше не нервничали и не гадали, Valve объявила дату выхода обновления. Новая версия игры появился 1 ноября.

— 1 ноября в 2017-м – это среда. В 2018-м – это четверг. Думаю, речь идёт действительно о следующем годе.



— Для DotaPit это даже хорошо. Первый турнир на новом патче. Да его будут больше смотреть, чем другие майноры.



— Круто, есть две недели, чтобы закупиться ништяками перед просмотром аналитики от Purge.



— Мне просто нужен патчнот. Мне в общем-то плевать, когда выйдет патч.



— Первый мэйджор на том же патче, что и TI. Лёгкие 500k для Liquid.

Замена на ESL One Humburg

Пока одни команды покоряли майноры, другие пытались пробиться через визовые квалификации. К сожалению, игроки HappyFeet не успели вовремя оформить документы, и им пришлось отказаться от участия в турнире. Их место на первом мэйджоре сезона займёт Fnatic, которая уже решила проблемы с визами. Все бы так на мэйджоры попадали, как это делает Джеки EternalEnvy Мао.



— Но реддит говорил мне, что дурацкая Америка Трампа – это единственная страна, в которой случаются визовые проблемы.



— Обидно за ребят. Не думаю, что кто-то ожидал, что они пройдут много квалификаций, не говоря уже про мэйджор. Надеюсь, они придут в хорошую игровую форму и пробьются на какой-то другой турнир.



— Учитывая, что TNC и Fnatic пришли в нормальную форму, а Mineski отлично смотрится на турнирах, я сомневаюсь, что у HF будет ещё возможность пройти на майнор или мэйджор в ближайшее время.



— EE-сама опять это сделал. Прошёл на два лана, не выигрывая квалификации.



— EE был прав, когда переезжал в SEA, потому что у них постоянно куча проблем с визами.



— Fnatic переименована в DC.SEA.

«Мерседес» лучшему игроку

ESL One обзавёлся не только достойными спонсорами, но и интересными призами. Лучший игрок турнира получит новенький «мерседес» стоимостью до $ 50 тыс. Определять победителя будут по голосованию на сайте, а также решением англоязычной студии аналитики.

— Мои поздравления кор-игроку, который выиграет машину, потому что только они побеждают в голосовалках.



— С тем вкладом, которые саппорты-четвёрки вносят в игру, мне кажется, что большинство талантов отдадут предпочтение им.

— У про-игроков и так есть деньги на это дерьмо. Отдайте машину фанату, который обгонит про-игрока на картинге.



— Пожалуйста, пусть ее выиграет кто-то из американцев. Всё равно никто из них не знает, как водить машину с механической коробкой.



— А будут ли керри теперь заставлять своих капитанов пикать активных героев?



— У Fear уже есть «мерседес». Хотя ладно, он может и ещё один выиграть.

Арт недели

На прошедшей неделе состоялся главный индуистский праздник Дивали – фестиваль огней. В честь него – арт на огненную Lina в национальном одеянии.

Косплей недели

Если ещё недостаточно горячо, то для вас косплей на Queen of Pain от MightyRaccoon.

Момент недели

Reddit любит ругать Evil Geniuses и восхвалять любые удачные моменты их игр. Тем более когда дело касается возможности законтрить одного из самых надоедливых персонажей текущей меты – Necrophos.

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Провал недели

Когда QO врывается во всю команду соперников и умирает, этому никто не удивляется. Но в этот раз он превзошёл сам себя. Он атаковал нейтралов, а они дали слишком яростный отпор. Но поклонники пошутили, что QO предчувствовал нападение от соперников и просто заденаился заранее!

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