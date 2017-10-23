Киберспортивный Петербург. Что нужно знать о турнире EPICENTER

В Санкт-Петербурге стартует один из главных чемпионатов года по Counter-Strike: Global Offensive.

До старта первого матча EPICENTER по CS:GO остались считаные часы. И хотя открывать соревнования будут команды, участвующие в отборочном турнире «уайлд-кард», это вовсе не означает, что матчи можно пропускать.

23 октября начиная с 18:00 по московскому времени FaZe Clan сойдётся с TyLoo. В 21:00 стартует противостояние Vega Squadron с американо-канадской пятёркой Team Liquid. Победители получат путёвку в основной этап чемпионата. Проигравшим достанется утешительный приз в виде $ 5 тыс. Матчи пройдут в формате best of 3 (до двух побед).

Тренер FaZe Clan Роберт RobbaN Дальстрём и Ладислав GuardiaN Ковач Фото: http://media.epicenter.gg

В группе А команды FaZe и TyLoo уже дожидаются SK Gaming, Virtus.pro и Gambit Esports. Все они, кроме бразильцев, приехали на турнир без замен. Участник Immortals Рикардо boltz Прасс выступит за SK. Он займёт место Жоао felps Васконселлоса, который, как утверждает капитан состава Габриэль FalleN Толедо, потерял мотивацию.



В группе B соперниками Vega и Liquid станут Astralis, G2 Esports и North. Практически все участники входят в топ-10 рейтинга HLTV. Групповая стадия начнётся 24 октября и завершится 26-го числа.

Матчи состоятся по системе GSL до двух побед. То есть сильнейший в каждой паре попадает в матч победителей. Уже там у команд есть шанс занять первое место и отобраться в плей-офф. Проигравшие сойдутся в матче на вылет. По итогам игр организуют решающий матч. По его результатам определится ещё один участник, который займёт второе место.

Расписание групповой стадии Фото: http://media.epicenter.gg

Расписание игр на 24 октября:

· SK Gaming против Virtus.pro — 11:00 мск

· Astralis против G2 Esports — 14:00 мск

· Gambit против FaZe/TyLoo — 17:00 мск

· North против Vega/Liquid — 20:00 мск



Расписание игр на 25 октября:

· Нижняя сетка группы А — 11:00 мск

· Нижняя сетка группы B — 14:00 мск

· Верхняя сетка группы А — 17:00 мск

· Верхняя сетка группы B — 20:00 мск



Расписание игр на 26 октября:

· Финал нижней сетки группы А — 11:00 мск

· Финал нижней сетки группы В — 14:00 мск

Кенни kennyS Шраб из G2 Esports Фото: http://media.epicenter.gg

По итогам групповой стадии определятся четыре участника плей-офф. Полуфиналы, матч за третье место и финал запланированы на 28 и 29 октября. Решающий этап чемпионата примет спортивный комплекс «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Команды сразятся за призовой фонд в размере $ 490 тыс.



Комментировать игры на русском языке будет студия RuHub. Также трансляции будут доступны и на английском.



В ближайшие дни «Чемпионат» разыграет три билета на соревнования. Следите за новостями в нашей группе во «ВКонтакте».