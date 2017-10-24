Стань гонщиком, не вставая с дивана! Самое главное о Gran Turismo Sport

19 октября состоялся главный гоночный релиз этого года — вышла Gran Turismo Sport. Рассказываем о новой части прославленного гоночного симулятора, который, кажется, опять готов изменить правила жанра.

Sport — это спин-офф Gran Turismo

Кадзунори Ямаути — главный создатель и идеолог серии Gran Turismo — делает свои игры не слишком быстро, выверяя в них каждую деталь. Sport ждали все поклонники серии, потому что последняя Gran Turismo вышла ещё на PlayStation 3 (сериал продолжает оставаться эксклюзивом для консолей от Sony). Но игра получилась не совсем такой, как ожидали фанаты. Sport — это всё та же Gran Turismo, но без одиночного режима карьеры и с мощным фокусом на онлайн.

Если видео не открывается, его можно посмотреть на YouTube-канале Gran Turismo TV.



Дело в том, что Ямаути и Ко договорились с Международной автомобильной ассоциацией (FIA) о том, что параллельно с реальными гоночными соревнованиями, они будут проводить виртуальные — разумеется, под эгидой знаменитой автомобильной организации. Пока расписание и правила этих чемпионатов внутри игры не до конца сформированы, но принимая в расчёт опыт создателей и договоренность с FIA, хочется верить, что всё будет хорошо. А это значит, что у каждого владельца PlayStation 4 есть шанс однажды оказаться на одной сцене с, например, Себастьяном Феттелем или Льюисом Хэмилтоном — вручать призы реальным и виртуальным гонщикам будут на одной церемонии.

Благодаря прошлым частям игры при помощи гоночной академии GT Academy, в которую отбирались лучшие игроки в Gran Turismo, многие обычные ребята со всего мира стали пилотами настоящих гоночных команд. И есть уверенность, что в GT Sport эта традиция продолжится. Одним словом, Ямаути и Ко вновь удалось создать уникальную игру, которая служит не просто развлечением, но и мостиком между реальным и виртуальным автоспортом. Второй такой в мире нет.

Sport — «неполноценная» Gran Turismo

Киберспорт и реальная возможность стать гонщиком — это, конечно, хорошо, но поклонникам серии этого мало. Они ждали от Ямаути и его команды полноценную седьмую часть — с масштабным режимом карьеры, мощным автопарком на тысячу машин (в Sport их всего полторы сотни), кучей офлайновых турниров и другими любимыми вещами. Почти всего, кроме традиционной школы вождения и тюнинга, в GT Sport нет. Как мы уже сказали, это игра про другое.

Но к Sport на старте можно предъявлять и другие претензии. Например, в игре пока нет погодных условий (дождя и снега), присутствует откровенно слабый ралли-режим, не так уж много автомобилей и онлайн-соревнований. По сути, на момент выхода GT Sport является не столько полноценной номерной частью сериала, сколько платформой, которую разработчики собираются развивать постепенно. Поэтому, если вам всего вышеперечисленного мало, вы можете спокойно немного подождать, пока GT Sport обрастёт контентом, и лишь после этого покупать игру.

Gran Turismo Sport — игра от фанатиков своего дела

Летом мы ездили в Токио в гости к создателям GT Sport, и искренне удивлялись графику работы студии. В современном шумном и стремительном мире, студия Polyphony Digital работает в собственном режиме — как настоящие перфекционисты, они вылизывают в своей игре каждый нюанс и деталь. Только в PD могут работать по полгода над одной моделью автомобиля или дотошно выверять освещение на каждой представленной в GT Sport трассе. Наверное, такой темп работы прибавляет головной боли боссам из Sony, но игрок всегда получает, пусть и с традиционным опозданием, высококачественный продукт.

«Мы стремимся к совершенству». Какой будет Gran Turismo Sport Мы съездили в Японию, чтобы пообщаться с разработчиками из Polyphony Digital и сыграть в почти финальную версию гонки GT Sport.

GT Sport открывается потрясающим роликом под восторженную оркестровую музыку, в конце которого мы узнаем главный посыл игры — «гонять может каждый». Далее мы отправляемся в гараж и разглядываем сотни автомобилей. Тут же спрятан феноменальный режим «Музей», в котором можно почитать, разглядывая слайды, подробные истории многих популярных автомобильных марок. Потом заглянуть в потрясающий фоторежим, который по количеству возможностей и настроек, оставляет позади любую современную фотосоцсеть. Венец всего — конечно, непосредственно гонки. Присутствуют варианты заездов и против компьютерных соперников, и уже вышеупомянутый онлайн. Сегодня в мире существует немало серьёзных гоночных игр, но Gran Turismo продолжает стоять особняком — потому что буквальном в каждом нюансе игры видно, как сильно любят автомобили люди, которые её делают. Так было всегда и, надеемся, продолжится и в будущем.

В GT Sport надо играть с рулём

В любой современный гоночный симулятор надо играть с рулём — только так можно получить максимум удовольствия. Я не раз становился свидетелем ситуации, когда далекие от автомобилей и гонок люди просто приходили в невероятный восторг от вождения виртуального болида. И Gran Turismo — одна из тех игр, которая максимально подробно (насколько это вообще возможно) позволяет почувствовать, что такое — быстро гнать по гоночной трассе.



Ямаути и Ко были одними из первых, кто ещё в 90-е на мощностях хиленькой по сегодняшним меркам PlayStation пытались создать реалистичную гонку. За 20 лет технологии сделали столько шагов вперёд, что автомобильные игры вплотную подобрались к ощущению настоящего вождения. И Gran Turismo, конечно, в списке самых реалистичных и одна из лучших. GT Sport даже на геймпаде позволяет игроку почувствовать разницу между малолитражкой и мощным болидом, а на руле — это вообще чистый кайф. Во многом при помощи отдачи и вибрации, которые встроены во все современные модели контроллеров. Одним словом, если захотите ощутить полное наслаждение от GT Sport или даже научиться водить автомобиль (таких случаев с Gran Turismo было полно), то обзаведитесь при возможности рулем. Это того стоит.

Автоспорт для всех: как Gran Turismo изменила жанр гоночных игр Японец Кадзунори Ямаути и его команда создали гоночную видеоигру, которая уравняла владельцев PlayStation с Феттелем и Хэмилтоном.

В GT Sport можно играть сегодня и ждать седьмую часть

Удивительное дело для современной игровой индустрии — в игре от японских разработчиков хорошо работает онлайн-режим прямо с релиза. Те, кто любит Gran Turismo или, например, Pro Evolution Soccer, знают, что в последних выпусках обеих прославленных игр были серьёзные проблемы с мультиплеерной частью на старте. Разработчикам требовалось какое-то время, чтобы привести все онлайн-функции в своих играх в порядок. В GT Sport всё работает с первого дня, и работает неплохо, у нас были некоторые проблемы (сейчас их уже нет) с поиском соперников, но это мелочи для такой большой игры.



Ждать ли седьмую часть или играть в Sport? Мы уверены, что условная седьмая часть Gran Turismo когда-нибудь появится в продаже. Но учитывая перфекционизм Ямаути и Ко, не думаем, что это произойдёт раньше, чем через 2-3 года. Не исключён вариант, при котором Sport просто со временем обрастёт таким количеством возможностей и контента, что просто сама автоматически превратится в седьмую часть, в которой будет место не только киберспорту. В любом случае, если вы фанат Gran Turismo, то, скорее всего, уже играете в Sport, если нет, но любите гонки — присмотритесь. Король вернулся, пусть и в несколько неожиданном обличии.