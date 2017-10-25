«Медведи» в Гамбурге. Что ожидает Virtus.pro на первом мэйджоре сезона

Всё внимание фанатов Dota 2 из СНГ плавно переключается с Na`Vi, представлявшей регион на первых двух майнорах, на Virtus.pro, которая уже осваивается в Гамбурге. Вечером 26 октября российская команда проведёт свой первый матч на ESL One Hamburg. LAN-турнир носит статус мэйджора, и на нём будет разыграно 1500 очков, из которых победителю достанется ровно половина. Каковы шансы «медведей» и что ждать от их дебюта на большой сцене в новом сезоне?

Путь на турнир

Прямое приглашение на первый мэйджор получили только финалисты The International 2017 — Team Liquid и Newbee, так что Virtus.pro пришлось проходить региональные квалификации. Сначала «медведи» разобрались с Effect со счётом 2:0, затем, хоть и оступившись, обыграли Natus Vincere 2:1, а в финале всухую были повержены Team Spirit — 3:0. Команда Алексея Solo Березина выполнила поставленную задачу, и по общим ощущениям смотрелась на голову выше команд из СНГ-региона.

Результаты накануне

Следом за ESL One Hamburg последовали квалификации на Dota PIT League Season 6, которые «медведи» прошли без единого поражения, а затем и уверенно выступили на отборочных к DreamLeague Season 8, потеряв очки только в матче с OG — 1:1. Неожиданностью для многих стало поражение российской команды от iG.Vitality на шоу-турнире The Manila Invitational, хотя его можно частично списать на статус мероприятия. Свою мощь игроки Virtus.pro подтвердили и по отдельности, пройдя в основной этап WESG 2017 в составах Team Ukraine и «Антихайп». Настало время увидеть реальную мощь «медведей» в борьбе с мировыми грандами.

Павел 9pasha Хвастунов, Роман Ramzes666 Кушнарёв и Алексей Solo Березин в составе «Антихайп» на российских отборочных WESG 2017

Герои

Персонажи, которых использует Virtus.pro в этом сезоне, либо соответствуют текущей мете (Batrider, Lich, Venomancer, Earth Spirit), либо являются одними из сигнатурных для игроков российской команды (Disruptor, Sven, Lina). Отдельно отметить можно разве что керри Monkey King, на котором очень здорово исполняет Роман Ramzes666 Кушнарёв, а также «роумящий» DOOM от Ильи Lil Ильюка. Удивительно, но «медведи» ни разу не пикали Pugna, который пользовался большой популярностью на первых двух майнорах. Что они будут делать с ним в Гамбурге: пикать, банить или вообще игнорировать — открытый вопрос, на который очень интересно узнать ответ.

Соперники

Российская команда попала в группу В, в которую также входят чемпионы мира Team Liquid, китайские андердоги Keen Gaming и бразильцы SG eSports. Групповой этап пройдёт в формате GSL, после которого в плей-офф проходят две команды. На первый взгляд, VP и Liquid выглядят безоговорочными фаворитами, но недооценивать соперников явно не стоит. Все прекрасно знают, как бразильцы умеют играть против грандов, а для Keen Gaming это вообще дебют на большой сцене, так что непонятно, чего от них ожидать. Первый матч «медведи» проведут как раз против этой команды.

Короли открытых квалификаций. Кто такая Keen Gaming Эта команда прошла путь от открытых квалификаций до первого мэйджора сезона ESL One Hamburg. И ей не помешали участники The International 7.

Гораздо интереснее всё выглядит в группе A, где за два слота будут бороться Evil Geniuses, Team Secret и Newbee. Все три гранда выступили на майнорах явно не так, как планировали, поэтому отдадут все свои силы на поле боя в Гамбурге. Зрителя ждёт настоящее зрелище уже с первых дней. А вот Fnatic, заменившую Happy Feet всего за несколько дней до турнира, всерьёз никто не воспринимает.

Тренер Virtus.pro Иван Artstyle Антонов заявил, что его подопечные больше всего ждут встречи с чемпионами мира

Ожидания

Результаты Virtus.pro предсказать сложно. Достаточно вспомнить ту же Team Secret, которая в онлайне катком прошлась по европейским отборочным, после чего ей предрекали самые высокие места в финальной части турниров, но команде удалось завоевать всего 90 рейтинговых баллов. У всех грандов, принимающих участие в мэйджоре, уже имеется опыт выступлений на сцене в этом сезоне, так что они будут чувствовать себя более комфортно, нежели «медведи».

Но фортуна пока явно на стороне нашей команды в стратегическом плане, причём она улыбнулась VP уже дважды. Во-первых, подарив более лёгкую группу, а во-вторых, отправив в неё Team Liquid — самую сильную команду на данный момент, в чём никто даже не сомневается. А это значит, что после группового этапа Virtus.pro имеет шанс встретиться с «жидкими» только в гранд-финале. Поэтому задача-минимум — попадание в плей-офф, которое уже гарантирует место в четвёрке лучших, а задача-максимум — уехать триумфаторами.

Прогнозы букмекеров

Букмекеры больше всего верят в Team Liquid и Virtus.pro — коэффициент на их победу колеблется от 3 до 4. По мнению экспертов, равные шансы у Evil Geniuses, Team Secret и Newbee — коэффициент от 6 до 7, а вот Keen Gaming, Fnatic и SG eSports вообще не рассматриваются в качестве претендентов на победу в турнире — множитель от 20 до 40. Гранд-финал с участием «медведей» и «жидких» на бумаге выглядит вполне реальным, и фанатам Virtus.pro очень хотелось бы увидеть реванш за поражение на The International 2017, ведь у многих до сих пор свежа в памяти та легендарная 100-минутная игра.

Lil держит марку

Другие факторы

Уже несколько участников турнира и известных личностей в киберспорте рассказали, что организаторы ESL One Hamburg не предоставили командам соответствующие турнирам такого уровня условия. Из-за отсутствия тренировочных комнат, которые станут доступны только за день до старта турнира, 25 октября игрокам пришлось искать компьютерные клубы. Впрочем, наши ребята прилетели только вечером 24-го, так что эта проблема их не должна коснуться.

Перевод: Всего один вопрос: как можно стать лучшим игроком турнира, если ты играешь на саппорте, не делаешь много фрагов и не имеешь самую большую общую ценность на карте?

Не стоит забывать и о специальном призе от Mercedes-Benz, который получит лучший игрок турнира. Каждый из игроков наверняка будет стремиться поучаствовать в гонке за новенькое авто, поэтому не исключено, что кто-то может тянуть одеяло на себя. У Virtus.pro собраны сильнейшие индивидуальные исполнители, и если такое произойдёт, всё может пойти не по плану. А значит, капитану «медведей» Алексею Solo Березину придётся контролировать и этот момент.



Первый матч Virtus.pro против китайской команды Keen Gaming состоится 26 октября и начнётся в 20:30 по московскому времени.