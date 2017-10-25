«Если Dota 2 умрёт, уйдём с Ramzes666 играть в League of Legends»

26 октября в Германии стартует первый мэйджор профессионального сезона по Dota 2 – ESL One Humburg. Наш регион на нём представит Virtus.pro, которая прошла региональные квалификации. Перед отъездом коллектива на чемпионат мы пообщались с игроком состава Павлом 9pasha Хвастуновым и узнали, как обыграть Team Liquid, удалось ли ему и его напарникам по команде попасть в кадр голливудского фильма и оживит ли новый патч Dota 2.

– В ближайшие дни вам предстоит участвовать в первом мэйджоре сезона. Готовились ли вы как-то особенно к этому турниру или подготовка шла в штатном режиме?

– Мы готовились, как и всегда. Подготовка к любому турниру обычно одинаковая. Мы всегда серьёзно к этому относимся. И не бывает такого, чтобы мы к какому-то турниру практиковались лучше, а к какому-то хуже. Мы всегда выкладываемся по максимуму.



– Вашим главным соперником на ESL называют Team Liquid, которая выигрывает чуть ли не каждый LAN на этом патче. Так ли она непобедима?

– Это очень сильная команда. Приедем, поиграем с ними. Они выиграли The International, так что с их статусом всё понятно. А сейчас они ещё потренировались, так что посмотрим. Если выиграем, то хорошо. Если нет, то выиграем в следующий раз. По-моему, это правильный подход.



– А чем они так сильны?

– У них очень надёжные и отработанные стратегии. При этом у них высокий темп игры, за которым бывает очень сложно успеть. Их нужно ловить на ошибке. Попробовать навязать свою игру. Всегда так было. Противник силён в чем-то одном, ты пытаешься заставить его делать что-то другое. В этом основная задумка.

Team Liquid – очень сильная команда. Если выиграем у неё, хорошо. Если нет, то выиграем в следующий раз. По-моему, это правильный подход.

– Ощущаете ли вы давление сообщества? Всё-таки первый мэйджор, лучшая команда СНГ. От вас ждут высоких результатов.

– Давления никакого нет вообще. Все спокойны. Все играют в своё удовольствие и ни о чём лишнем не думают.



– К концу второго месяца сезона многим показалось, что доты слишком много. Вы не устаёте от такого количества квалификаций, когда они идут друг за другом без конца?

– В этом нет ничего такого. Бывало на моей памяти и ещё больше игр, и ничего страшного не произошло. Всё зависит от команды. Есть составы, которые просто очень много играют в доту и легко это переносят. Им не важно, много ли квалификаций, они просто играют. А есть такие команды, которым это тяжело даётся. Бывает, что кому-то трудно столько времени проводить друг с другом. Тогда это может стать проблемой. Но мы с подобным не сталкиваемся.



– Вы следили за прошедшими майнорами? Насколько их формат и расписание комфортны и интересны для вас как для зрителя?

– Формат можно придумать и какой-то другой, но пока существующий максимально удобен. Приезжает 8 команд на турнир, 4 команды получают очки. Участник, который проходит в плей-офф, зарабатывает баллы. Всё максимально логично и всё максимально просто. Если они придумают что-то другое, то ничего страшного. Но этот формат мне кажется максимально удобным.



– Mineski быстро набрала форму в сезоне, сыграла в двух гранд-финалах. Она придумала что-то новое и эффективное для этого патча или делает то же, что и другие команды, но просто лучше?

– Они просто нашли ключ к победе, что ли. Mushi (Чай Ё Фун) нашёл коллектив, в котором ему комфортно играть. Все знают его как легендарного игрока, но последние годы его выступления не были настолько яркими. Он долго не мог себя найти. Он перебрал всё, от саппорта до кери, и не знал, что ему делать. Та же история с IceIceIce (Дэрил Кох), он также нашёл удобную для себя игру.



– А чего не хватило Na'Vi, чтобы конкурировать на таком высоком уровне? Или это исключительно вопрос опыта?

– Я не знаю, чего не хватило Na'Vi. Они много ошибаются. Na'Vi не хватило ArtStyle (Ивана Антонова). Так и напишите.

– В этом сезоне вы планируете участвовать во всех квалификациях и принимать все приглашения или будете выбирать более выгодные варианты, чтобы разгрузить расписание?

– Мы будем стараться участвовать во всех мэйджорах, на которые будет хватать времени. Сейчас они распределены по календарю. Есть только один месяц, где они идут друг за другом, но даже тогда мы будем стараться попасть на все. И в зависимости от нашего расписания мы будем стараться включать туда майноры. Будем стараться сделать так, чтобы мы не сильно уставали, чтобы не получилось ситуации, когда мы не вылезаем из самолётов весь год. Чтобы было время на подготовку, на буткемпы и так далее.

Будем стараться сделать так, чтобы мы не сильно уставали, чтобы не получилось ситуации, когда мы не вылезаем из самолётов весь год.

– Помимо турниров просезона организаторы проводят и другие чемпионаты. Например, вы съездили в Манилу на местный шоу-турнир. С какой целью вы ехали именно туда?

– Мы почему-то решили, что это будет забавно. Почему бы и нет? Нам сразу же дали понять, что это шоу-матч. Там радуются не тому, что ты выиграл, а тому, что ты приехал. Там снимали голливудское кино, мы даже в нём немного поучаствовали, пообщались с актёрами, погуляли и пофотографировались. В общем, получили максимальное удовольствие от поездки. Это было просто приятное времяпрепровождение, совмещённое с небольшим количеством доты.

– А что это за фильм? Можете рассказать подробнее?

– Это какой-то голливудский фильм, у которого бюджет 8-9 миллионов долларов. Про команду, которая приехала на турнир и старается выиграть. Наша задача была приехать и собрать стадион, чтобы они могли снять толпу болельщиков. Такая была основная цель у четырёх приглашенных команд. Им нужно было собрать фанатов, которых снимут для кино. А вместо нас потом вставят другие команды. Одна будет такая весёлая, ребята, которые хотят выиграть. А против них будут злые задроты, машины для убийств. И естественно, первые в конце должны победить. Нас там немного поснимали, может, даже вставят в фильм, а может, и нет. Но в любом случае нам всем очень это понравилось. Это был очень интересный опыт.

– В прошлом году игроки скептически отнеслись к WESG, кто-то считал, что это трата времени. Сейчас расписание ещё плотнее, а игроки регистрируются и участвуют охотнее. С чем это связано?

– Ещё в прошлом году WESG привлёк интерес своим призовым фондом. Сначала казалось, что это всё как-то подозрительно легко. Не может быть такого, потому что это очень большая сумма. Сначала просто не все поверили, что так оно и будет. Но как оказалось, все призовые выплатили, и прошёл очень хороший турнир. Сейчас все просто стараются проследить, чтобы была возможность совместить в расписании WESG и другие турниры. Так что если у игроков есть на это время, то они собирают составы.



– Сейчас сообщество разделилось на два лагеря. Одни говорят, что дота умирает и это насовсем. Другие уверены, что стоит дождаться патча, и мы снова заживем. На чьей стороне вы?

– На самом деле, непонятно, что произойдёт после выхода патча. Я не верю в то, что выйдет патч — и дота оживёт. Мне кажется, нужно что-то большее. Это больше похоже на магию, а я в неё не верю. Люди забили на собственную игру. Игроки уже много лет борются с одними и теми же проблемами, и эта борьба уже вошла в привычку. И в конце концов она так всем надоела, что от игры начали отказываться, потому что не видят отклика со стороны разработчика.

Я не верю, что выйдет патч — и дота оживёт. Мне кажется, нужно что-то большее. Это больше похоже на магию, а я в неё не верю.

– О каких проблемах вы говорите? И есть ли у них эффективное решение?

– Для меня самая очевидная проблема — это матчмейкинг. Во-первых, групповой матчмейкинг — это полностью бесполезный рейтинг. Зачем тебе играть в пати? Что тебе это даст? Есть какие-то циферки, которые ни на что не влияют и ничем тебе не помогут. Его просто не довели до ума.

Соло-матчмейкинг тоже плохо продуман. В любой игре существует та или иная проблема – либо игроки не хотят играть, либо их рейтинг не соответствует их навыкам и т.д. Сходу сложно сказать, как это решать, но если не работать над проблемами, то игра застрянет на мёртвой точке.



– Если дота действительно умрёт, хотели ли бы вы попробовать себя в другой дисциплине на про-уровне?

– Я не знаю. Всё зависит от того, в какой момент это произойдёт. Если действительно произойдёт так, что дота умрёт и турниры закончатся, я не знаю, что я буду делать. Я просто ещё об этом не задумывался. Возможно, мы с Ramzes666 (Роман Кушнарёв) пойдем играть в League of Legends.



– Серьёзно?!

– Нет, конечно! Я шучу. Просто будем надеяться, что всё закончится хорошо. Как для доты, так и для нас.