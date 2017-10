Мэйджор на минималках. 5 историй ESL One Hamburg

Профессиональный сезон Dota 2 продвигается дальше на запад. Следующая остановка — Германия и ESL One Hamburg. Только ставки теперь в разы выше: на кону стоит $ 1 млн и 1500 квалификационных очков. Первый мэйджор сезона примечателен и своими участниками, и историей, и возможными сюрпризами в играх и результатах.

Первый LAN профессионального сезона для VP

Главная гордость СНГ успела поучаствовать в нескольких квалификациях и даже скататься на шоу-турнир в Манилу. Но теперь Virtus.pro не получится сослаться на благие намерения или «рофлотурик». Придётся показывать свой максимум, чтобы забраться в топ-4, а то и выше.

«Если Dota 2 умрёт, уйдём с Ramzes666 играть в League of Legends» Игрок Virtus.pro Павел 9pasha Хвастунов — о подготовке к первому мэйджору сезона, съёмках голливудского фильма и причинах смерти Dota 2.

Virtus.pro досталась вполне проходимая группа с хорошей возможностью поиграть с Team Liquid, не слишком рискуя своими шансами на выход в плей-офф. SG e-sports пока ещё набирается опыта, чем действительно пытается создать конкуренцию командам на топовом уровне. А китайцы из Keen Gaming и вовсе впервые посетят такой большой международный турнир. Впрочем, обычно именно составы-новички преподносят самые главные сюрпризы первых игровых дней. Тем более в bo1.

От Virtus.pro в Германии ждут как минимум попадания в очки. Как максимум — отличной игры в финале, если не победы на чемпионате. А фанаты уже готовятся голосовать на сайте турнира, чтобы подарить любимому капитану новенький «мерседес».

«Медведи» в Гамбурге. Что ожидает Virtus.pro на первом мэйджоре сезона Перед стартом ESL One Hamburg по Dota 2 оцениваем шансы представителей СНГ на получение первых рейтинговых очков.

Проиграют ли Liquid на 7.06?

С момента выхода патча 7.06 Team Liquid посетила пять LAN-турниров. И победила на каждом из них, включая The International 7. Кажется, никто не понимает эту версию игры так, как Куро Kuroky Салехи Тахасоми. Как бы ни поворачивалась мета в 7.06, он находит её сильные стороны и практически возводит их в абсолют.



На Starladder i-League Mineski удалось пробить небольшую брешь в обороне Team Liquid. Чемпионы TI проиграли первую карту, позволив себе сбавить темп игры и попробовав сыграть на поле противника. Оказалось, что эта магия им пока неподвластна. Но в остальном «жидкие» пока не ощутили на себе никакого влияния проклятья чемпионов.

Мало того, с каждым турниром против них становится всё сложнее играть. Каждый раз игроки пополняют пул героев, которых соперникам приходится отправлять в бан, чтобы не проиграть карту ещё до выхода крипов. Амер Miracle аль-Баркави и вовсе решил вычеркнуть из своего словаря понятие «сигнатурный персонаж» и играть на всем подряд.

Гордость Юго-Восточной Азии

Есть игроки, у которых в карьере всё хорошо. Есть те, у кого всё плохо. А есть такие игроки, у которых всё странно. Это как раз о Джеки EternalEnvy Мао. После The International 7 он решил попробовать свои силы в Юго-Восточной Азии. Только оказалось, что конкуренция там слишком высока, и Fnatic осталась за бортом всех турниров. Но вот прошёл месяц — и Envy уже едет на два LAN-финала, включая мэйджор. Просто потому что другие участники сталкиваются со множеством проблем: от семейных до визовых.

Во всём остальном, кроме практически халявных путёвок на чемпионаты, дела у Джеки идут не так радужно. Проигранные квалификации, насмешки сообщества и мысли о заменах в составе. Пока кто-то зарабатывал квалификационные очки, EternalEnvy и его команда ездили на турнир The Major League с участием составов из Китая и Юго-Восточной Азии. Может, Fnatic и заняла там третье место, но слабонервным и впечатлительным многие матчи лучше не смотреть. Например, Execration в первой карте на уничтожение Fnatic понадобилось 20 минут. А в матче на вылет против EHOME Джеки использовал свою стратегическую заготовку в виде Batrider на первой позиции.

Для Fnatic мэйджор будет первым выходом в большой свет после почти десятка турнирных неудач в регионе. А после успеха Mineski команде будет очень сложно удержать уровень выступления Юго-Восточной Азии на том же уровне. Но это Envy, с ним возможно всё.

Бюджетный или настоящий мэйджор?

Ещё до старта ESL One Hamburg собрал множество негативных комментариев. Зрители, для которых слово «мэйджор» давно приобрело окраску чего-то грандиозного и шикарного, плевались буквально на всё.



Для начала ну какой это мэйджор, если участвуют всего 8 команд? Даже некоторые майноры позволяют себе привезти побольше участников. Финал в формате best-of-3 — это вообще неслыханная наглость. Чемпионату PGL Open, как турниру поменьше, такое с рук ещё спустили, но мэйджор! Старт групповой стадии в bo1? Это вообще ни в какие ворота!



Организаторам турнира даже пришлось отдельно посетить форум Reddit, чтобы объяснить ситуацию. Как всегда, Valve объявила об изменениях в турнирном сезоне достаточно поздно, так что ESL просто поставили перед фактом, что теперь их турнир — это мэйджор. Ни времени, ни бюджета, ни возможностей для расширения формата и состава участников у них уже не было. Так что временно зрители вошли в положение и опустили уже наточенные вилы.

И вот команды приехали на турнир, и оказалось, что для них ещё не готовы тренировочные комнаты. Игроки Evil Geniuses начали искать подходящее интернет-кафе прямо в «Твиттере», а Питре PPD Дагер, наслушавшись рассказов, выступил с публичным «ай-ай-ай» в адрес организаторов. Впрочем, как и всегда, за день до старта чемпионата организаторы открыли двери тренировочных, где будут обитать игроки ближайшие пять дней. Но там стоят офисные стулья без подлокотников… Кажется, они забыли, что к ним едет Envy.

Время «палить стратегии»

ESL One достоин внимания не только из-за своего статуса или состава участников. В первую очередь, это последний международный чемпионат перед выходом нового патча. Уже 1 ноября цифры 7.06 уйдут в историю, а им на смену появится что-то другое в комплекте с двумя новыми персонажами. Так что если у кого-то остались стратегии на чёрный день, то кажется, пора воспользоваться и ими.

В новой версии игры может измениться всё: баланс, экономика, карта. Так что на мэйджоре нужно выжимать все возможное из того, чему игроки учились в течение полугода. Только, пожалуйста, пусть это будет что-то кроме Venomancer и Earth Spirit, которые доминировали на PGL Open. Будем надеяться, что на ESL One команды постараются сменить зелёную цветовую гамму драфтов на что-нибудь посвежее.

Расписание и формат

Турнир стартует с групповой стадии. Участники разделены на две четвёрки, в которых сыграют сетки в формате double elimination. По результатам этой стадии в плей-офф выйдут по две команды из каждого квартета. В первом раунде группового этапа матчи будут состоять из одной карты. Решающие встречи пройдут до двух побед.



Серии плей-офф состоятся 29 октября в формате single elimination. Все матчи, включая гранд-финал, проведут до двух выигранных карт.

Расписание матчей ESL One Hamburg

26 октября



17:00 — Newbee vs. Fnatic, группа А

18:10 — Evil Geniuses vs. Team Secret, группа А

19:20 — Team Liquid vs. SG e-sports, группа B

20:30 — Virtus.Pro vs. Keen Gaming, группа B.



27 октября



13:00 — матч за выход в плей-офф, Группа А

16:45 — матч за выход в плей-офф, группа B

20:30 — матч на вылет, группа А.



28 октября



13:00 — матч на вылет, группа B

16:45 — решающий матч, группа А

20:40 — решающий матч, группа B.



29 октября



13:00 — полуфинал

16:30 — полуфинал

20:30 — гранд-финал.