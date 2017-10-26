До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Текст: Яна Медведева

Мэйджор на минималках. 5 историй ESL One Hamburg

Турнир в Германии откроет сезон мэйджоров по Dota 2 и может стать заключительным на действующем патче 7.06.
26 октября 2017, четверг. 11:45 Киберспорт

Профессиональный сезон Dota 2 продвигается дальше на запад. Следующая остановка — Германия и ESL One Hamburg. Только ставки теперь в разы выше: на кону стоит $ 1 млн и 1500 квалификационных очков. Первый мэйджор сезона примечателен и своими участниками, и историей, и возможными сюрпризами в играх и результатах.

Первый LAN профессионального сезона для VP

Главная гордость СНГ успела поучаствовать в нескольких квалификациях и даже скататься на шоу-турнир в Манилу. Но теперь Virtus.pro не получится сослаться на благие намерения или «рофлотурик». Придётся показывать свой максимум, чтобы забраться в топ-4, а то и выше.

«Если Dota 2 умрёт, уйдём с Ramzes666 играть в League of Legends»
Игрок Virtus.pro Павел 9pasha Хвастунов — о подготовке к первому мэйджору сезона, съёмках голливудского фильма и причинах смерти Dota 2.

Virtus.pro досталась вполне проходимая группа с хорошей возможностью поиграть с Team Liquid, не слишком рискуя своими шансами на выход в плей-офф. SG e-sports пока ещё набирается опыта, чем действительно пытается создать конкуренцию командам на топовом уровне. А китайцы из Keen Gaming и вовсе впервые посетят такой большой международный турнир. Впрочем, обычно именно составы-новички преподносят самые главные сюрпризы первых игровых дней. Тем более в bo1.

От Virtus.pro в Германии ждут как минимум попадания в очки. Как максимум — отличной игры в финале, если не победы на чемпионате. А фанаты уже готовятся голосовать на сайте турнира, чтобы подарить любимому капитану новенький «мерседес».

«Медведи» в Гамбурге. Что ожидает Virtus.pro на первом мэйджоре сезона
Перед стартом ESL One Hamburg по Dota 2 оцениваем шансы представителей СНГ на получение первых рейтинговых очков.

Проиграют ли Liquid на 7.06?

С момента выхода патча 7.06 Team Liquid посетила пять LAN-турниров. И победила на каждом из них, включая The International 7. Кажется, никто не понимает эту версию игры так, как Куро Kuroky Салехи Тахасоми. Как бы ни поворачивалась мета в 7.06, он находит её сильные стороны и практически возводит их в абсолют.

На Starladder i-League Mineski удалось пробить небольшую брешь в обороне Team Liquid. Чемпионы TI проиграли первую карту, позволив себе сбавить темп игры и попробовав сыграть на поле противника. Оказалось, что эта магия им пока неподвластна. Но в остальном «жидкие» пока не ощутили на себе никакого влияния проклятья чемпионов.

Мало того, с каждым турниром против них становится всё сложнее играть. Каждый раз игроки пополняют пул героев, которых соперникам приходится отправлять в бан, чтобы не проиграть карту ещё до выхода крипов. Амер Miracle аль-Баркави и вовсе решил вычеркнуть из своего словаря понятие «сигнатурный персонаж» и играть на всем подряд.

Гордость Юго-Восточной Азии

Есть игроки, у которых в карьере всё хорошо. Есть те, у кого всё плохо. А есть такие игроки, у которых всё странно. Это как раз о Джеки EternalEnvy Мао. После The International 7 он решил попробовать свои силы в Юго-Восточной Азии. Только оказалось, что конкуренция там слишком высока, и Fnatic осталась за бортом всех турниров. Но вот прошёл месяц — и Envy уже едет на два LAN-финала, включая мэйджор. Просто потому что другие участники сталкиваются со множеством проблем: от семейных до визовых.

Во всём остальном, кроме практически халявных путёвок на чемпионаты, дела у Джеки идут не так радужно. Проигранные квалификации, насмешки сообщества и мысли о заменах в составе. Пока кто-то зарабатывал квалификационные очки, EternalEnvy и его команда ездили на турнир The Major League с участием составов из Китая и Юго-Восточной Азии. Может, Fnatic и заняла там третье место, но слабонервным и впечатлительным многие матчи лучше не смотреть. Например, Execration в первой карте на уничтожение Fnatic понадобилось 20 минут. А в матче на вылет против EHOME Джеки использовал свою стратегическую заготовку в виде Batrider на первой позиции.

Для Fnatic мэйджор будет первым выходом в большой свет после почти десятка турнирных неудач в регионе. А после успеха Mineski команде будет очень сложно удержать уровень выступления Юго-Восточной Азии на том же уровне. Но это Envy, с ним возможно всё.

Бюджетный или настоящий мэйджор?

Ещё до старта ESL One Hamburg собрал множество негативных комментариев. Зрители, для которых слово «мэйджор» давно приобрело окраску чего-то грандиозного и шикарного, плевались буквально на всё.

Для начала ну какой это мэйджор, если участвуют всего 8 команд? Даже некоторые майноры позволяют себе привезти побольше участников. Финал в формате best-of-3 — это вообще неслыханная наглость. Чемпионату PGL Open, как турниру поменьше, такое с рук ещё спустили, но мэйджор! Старт групповой стадии в bo1? Это вообще ни в какие ворота!

Организаторам турнира даже пришлось отдельно посетить форум Reddit, чтобы объяснить ситуацию. Как всегда, Valve объявила об изменениях в турнирном сезоне достаточно поздно, так что ESL просто поставили перед фактом, что теперь их турнир — это мэйджор. Ни времени, ни бюджета, ни возможностей для расширения формата и состава участников у них уже не было. Так что временно зрители вошли в положение и опустили уже наточенные вилы.

И вот команды приехали на турнир, и оказалось, что для них ещё не готовы тренировочные комнаты. Игроки Evil Geniuses начали искать подходящее интернет-кафе прямо в «Твиттере», а Питре PPD Дагер, наслушавшись рассказов, выступил с публичным «ай-ай-ай» в адрес организаторов. Впрочем, как и всегда, за день до старта чемпионата организаторы открыли двери тренировочных, где будут обитать игроки ближайшие пять дней. Но там стоят офисные стулья без подлокотников… Кажется, они забыли, что к ним едет Envy.

Время «палить стратегии»

ESL One достоин внимания не только из-за своего статуса или состава участников. В первую очередь, это последний международный чемпионат перед выходом нового патча. Уже 1 ноября цифры 7.06 уйдут в историю, а им на смену появится что-то другое в комплекте с двумя новыми персонажами. Так что если у кого-то остались стратегии на чёрный день, то кажется, пора воспользоваться и ими.

В новой версии игры может измениться всё: баланс, экономика, карта. Так что на мэйджоре нужно выжимать все возможное из того, чему игроки учились в течение полугода. Только, пожалуйста, пусть это будет что-то кроме Venomancer и Earth Spirit, которые доминировали на PGL Open. Будем надеяться, что на ESL One команды постараются сменить зелёную цветовую гамму драфтов на что-нибудь посвежее.

Расписание и формат

Турнир стартует с групповой стадии. Участники разделены на две четвёрки, в которых сыграют сетки в формате double elimination. По результатам этой стадии в плей-офф выйдут по две команды из каждого квартета. В первом раунде группового этапа матчи будут состоять из одной карты. Решающие встречи пройдут до двух побед.

Серии плей-офф состоятся 29 октября в формате single elimination. Все матчи, включая гранд-финал, проведут до двух выигранных карт.

Расписание матчей ESL One Hamburg

26 октября

17:00 — Newbee vs. Fnatic, группа А
18:10 — Evil Geniuses vs. Team Secret, группа А
19:20 — Team Liquid vs. SG e-sports, группа B
20:30 — Virtus.Pro vs. Keen Gaming, группа B.

27 октября

13:00 — матч за выход в плей-офф, Группа А
16:45 — матч за выход в плей-офф, группа B
20:30 — матч на вылет, группа А.

28 октября

13:00 — матч на вылет, группа B
16:45 — решающий матч, группа А
20:40 — решающий матч, группа B.

29 октября

13:00 — полуфинал
16:30 — полуфинал
20:30 — гранд-финал.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
26 октября 2017, четверг
13:39 Slingshot: игроки в OWL зарабатывают в среднем от $ 80 тыс. до $ 120 тыс.
11:28 Midas Club Elite собрала новый состав по Dota 2
10:03 Роман Resolut1on Фоминок: в OG помогают друг другу и никогда не сдаются
25 октября 2017, среда
20:41 SK Gaming вышла в плей-офф EPICENTER 2017
20:05 Владислав Crystallize Кристанек: свою роль сыграла усталость
20:01 pashaBiceps: NEO провёл хорошую игру впервые за долгое время
18:58 Даурен AdreN Кыстаубаев: я должен пересмотреть свою игру
17:37 Astralis обыграла Team Liquid в рамках EPICENTER 2017
16:38 Габриэль Fallen Толедо: felps перестал получать удовольствие от CS:GO
16:12 Genius Sports поможет DreamHack вычислять подставные матчи
15:06 Gambit Esports первой покинула EPICENTER
12:47 Кристиан k0nfig Винеке: c уходом Magisk мы потеряли немного боевой мощи
12:28 Митч Krepo Вурспоелс стал тренером состава Schalke 04 Esports по LoL
11:21 Виталий v1lat Волочай: на ESL One Katowice может быть пусто на трибунах
06:13 North обыграла Team Liquid на EPICENTER 2017
24 октября 2017, вторник
22:39 Gambit Esports уступила FaZe Clan в рамках EPICENTER 2017
18:18 ESL анонсировала чемпионаты мира по CS:GO и Dota 2
16:57 G2 Esports обыграла Astralis в рамках группового этапа EPICENTER 2017
15:52 Immortals объявила название команды для Overwatch League
15:15 Команда n0tail выступит на европейском финале WESG 2017
14:28 Team EnVyUs подписала состав по PUBG
13:23 SK Gaming разгромила Virtus.pro в рамках EPICENTER 2017
12:44 Evil Geniuses, Tempo Storm и Method выступят на PUBG Invitational
12:20 Тренер Vega Squadron: мы допустили слишком много ошибок
11:51 Valve начала поиск организатора следующего мэйджора по CS:GO
11:23 Бывший состав White Dragons присоединился к Sacred
23 октября 2017, понедельник
23:12 Team Liquid обыграла Vega Squadron в рамках EPICENTER 2017 — Wild Сard
20:48 FaZe Clan выступит на EPICENTER 2017
19:58 Cloud9 получила инвестиции на $ 25 млн
18:06 Владислав arch Свистов присоединился к Team Spirit
16:55 Анонсирован турнир Captains Draft 4.0 по Dota 2
14:42 VGJ.Storm стала победителем североамериканской квалификации WCA 2017
14:00 Team Ukraine и UAshki выступят на европейском финале WESG 2017
12:23 Денис electronic Шарипов: я хотел бы попасть в Na`Vi
10:17 Cloud9 обыграла BIG в финале DreamHack Denver 2017
22 октября 2017, воскресенье
19:44 Mineski стала чемпионом PGL Open Bucharest
16:37 Team WE вышла в полуфинал чемпионата мира по LoL
16:13 LGD Gaming сыграет в финале PGL Open
14:58 Алексей cYpheR Янушевский: качество игры в Quake ушло в минус 500
13:45 Mineski вышла в финал PGL Open Bucharest
12:43 Определились все участники плей-офф DreamHack Denver 2017 по CS:GO
12:27 Рикардо boltz Прасс сыграет за SK Gaming на EPICENTER 2017 по CS:GO
11:16 Владислав bondik Нечипорчук: европейские команды работают больше, чем азиатские
21 октября 2017, суббота
22:09 Evil Geniuses вышла в плей-офф PGL Open Bucharest
19:47 Immortals выбила Team Secret с PGL Open Bucharest
Все новости RSS
Партнерский контент