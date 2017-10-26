Плюс-минус seized. Natus Vincere с Денисом Костиным и без

Год назад Денис seized Костин посетил EPICENTER в качестве лидера Natus Vincere, где команда заняла 3-4-е место. Сегодня Денис снова на EPICENTER, но уже в качестве аналитика. Круг замкнулся, а цикл подошёл к концу.

Миссия — войти в состав

Карьера Дениса Костина началась ещё до релиза CS:GO, но до 2013 года в активе у российского игрока не было громких достижений. Несколько успешных квалификаций, парочка небольших турниров и слава в узких кругах — таким набором могут похвастаться многие игроки.



В августе 2013 года Денис вытащил счастливый билет. Егор Маркелов ушёл из состава Na`Vi, и вакантное место занял seized, который успел несколько раз поиграть в команде на правах замены. Для обеих сторон сделка была выгодной. Команда получила игрока-универсала и, при необходимости, второго снайпера, а сам Денис наконец-то смог громко заявить о себе.

Первая победа Natus Vincere с Денисом Костиным

Однако seized не стал звёздным игроком. Его успехи блекли в тени гениального снайпера Ладислава Ковача, который пополнил ряды украинской организации спустя несколько месяцев после прихода Дениса. Впрочем, аналитики и игроки регулярно отмечали немалый объём работы, выполняемый Костиным на карте.

Денис Костин вошёл в состав Na’Vi в августе 2013 года, однако его успехи блекли в тени гениального снайпера Ладислава Ковача, который пополнил ряды организации спустя несколько месяцев после прихода Костина.

Благодаря трудолюбию seized за два года сумел заработать себе славу одного из лучших игроков поддержки в мире и продолжал развиваться. С 2013 по 2015 год Денис демонстрировал стабильную игру и прилежно отыгрывал свою роль в составе. Только за 2014 год «Рождённые побеждать» участвовали в нескольких LAN-финалах, взяли верх на двух крупных турнирах и вышли в полуфинал мэйджора.

Один за всех

С начала 2014 года по август 2016-го коллектив 21 раз выходил в финал соревнований и только девять раз увозил домой трофей. Команда буквально утопала в череде вторых мест, и Natus Vincere положила глаз на ставшего свободным агентом одного из лучших игроков мира Александра Костылёва. Ради усиления состава организации пришлось расстаться с исполнявшим роль капитана Даниилом Тесленко, а роль лидера принял на себя Денис Костин.



Ранее Денис уже пробовал себя в этой роли, но эксперимент был неудачным. За непродолжительное время своего первого капитанства seized не добился значительных успехов и быстро отказался от этой затеи. Замена Даниила Тесленко на Александра Костылёва поставила Natus Vincere в безвыходное положение. Новый игрок не мог стать лидером состава, а из оставшихся только у seized был соответствующий опыт. В результате такого стечения обстоятельств Денис снова возглавил состав.

Natus Vincere на ESL One New York 2016

Замена Даниила Тесленко на Александра Костылёва поставила Natus Vincere в безвыходное положение. Новый игрок не мог стать лидером состава, а из оставшихся только у Костина был соответствующий опыт.

Несмотря на удачное начало своей капитанской карьеры (обновленный состав с ходу взял золото на ELS One NY 2016), личное исполнение новоиспечённого капитана оставляла желать лучшего. По итогам 2016 года рейтинг seized впервые упал ниже единицы.

Тёмный год

После успеха в Нью-Йорке «Рождённые побеждать» стремительно пошли ко дну. С октября 2016 по октябрь 2017 года команде удалось всего дважды войти в четвёрку лучших на LAN-турнирах. Большинство других соревнований заканчивались для Na`Vi ещё на групповом этапе.

Параллельно с этим экс-капитан Natus Vincere Даниил Тесленко возглавил состав Gambit и быстро вывел команду на нужный уровень. Пока «Рождённые побеждать» изо всех сил пытались выйти из группы, или хотя бы не покинуть турнир в числе первых, Gambit участвовала в финалах турниров и даже успела оформить два золота на DreamHack за один сезон.

На фоне успехов покинувшего Na’Vi Тесленко сообщество принялось обвинять во всех неудачах команды нового капитана.

Сообщество поспешило обвинить во всех грехах Дениса Костина. Его попрекали слабым личностным исполнением и отвратительным уровнем сыгранности команды. Даже на турнирах, где Natus Vincere показывала неплохую командную игру, Костину досталась порция незаслуженной критики.

На исходную!

После провала на мэйджоре в Кракове менеджмент Natus Vincere решился на очередные перестановки в составе. В лоно организации вернули Даниила Тесленко, который сейчас находится в статусе победителя мэйджора. Для этого пришлось выставить на трансфер Ладислава Ковача.



Уход словацкого снайпера обернулся небольшой драмой — бывшие товарищи по команде открыто обвинили Ладислава во лжи и безалаберном подходе к тренировочному процессу. Сам словак в большинстве случаев ссылался на плохую атмосферу в коллективе. Учитывая его текущие успехи, в правдивости его слов сомневаться сложно.



Помимо Ладислава на трансфер был выставлен и сам Денис Костин, однако вскоре его вернули в основной состав. В официальном комментарии представители организации отметили опыт и умения игрока. Ситуация была неоднозначно воспринята сообществом. Многие открыто высмеивали её, а выражение «-seized/+seized» вскоре стало крылатой фразой, обозначающей абсолютно бессмысленный трансфер. Фактически Na`Vi вернулась на исходную: год перестановок и боли свёлся в сухом остатке к замене Ладислава Ковача на Александра Костылёва.

После неслучившегося трансфера Дениса Костина выражение -seized/+seized стало крылатой фразой, обозначающей абсолютно бессмысленные перестановки.

Начиная с первых матчей Даниил Тесленко отмерил необходимое количество времени для настройки состава — по словам лидера команды, для набора былой формы игрокам Na`Vi необходимо полгода. Этого времени у ребят не оказалось. Спустя два месяца после возвращения Тесленко в состав, Денис Костин ушёл на скамейку запасных.

Что дальше?

Пока Денис сохраняет за собой место в составе, но большинство аналитиков считает его возвращение в основной состав Na`Vi маловероятным. И для команды, и для самого Костина сейчас сложные времена.

Денис Костин в роли аналитика на EPICENTER 2017

У организации не так много времени для завершения комплектации состава. До следующего мэйджора осталось три месяца, и за это время необходимо либо вернуть Дениса в строй, либо найти ему качественную замену. Обе задачи выполнить непросто и менеджменту «Рождённых побеждать» не позавидуешь.



Ситуация у самого seized не легче. Он может столкнуться с проблемами с переходом в другую команду. Ему нужно зацепиться за верхушку отечественной сцены, а текущий уровень игры Дениса не позволяет выбирать новую команду с позиции силы. Лучшим вариантом является переход в новый коллектив по обмену, благо есть несколько интересных вариантов.

Денис Костин может столкнуться с проблемами с переходом в другую команду. Ему нужно зацепиться за верхушку отечественной сцены, но текущий уровень его игры не позволяет ему выбирать с позиции силы.

Сейчас Денис Костин находится на EPICENTER 2017. В этом году он единственный из всех игроков Na`Vi сумел попасть на турнир по приглашению. Правда, в качестве аналитика.

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Происходящее с Natus Vincere является самым интересным процессом на отечественной профессиональной сцене по CS:GO. Уход Дениса Костина в инактив немного развязал руки организации, и теперь в составе могут появиться новые лица. Для «Рождённых побеждать» уже нет пути назад — слишком долго фанаты ждут от них красивой игры.