В одну калитку. Как прошёл первый день ESL One Hamburg по Dota 2

Брендированные «мерседесы» припаркованы, именные пачки Pringles отставлены в сторону. В Гамбурге начался первый мэйджор профессионального сезона по Dota 2 – ESL One. В первый игровой день состоялось четыре матча bo1. Правда, в большинстве своём они оказались односторонними и предсказуемыми. Но даже на этих быстрых картах нашлось место для ярких моментов и своих героев.

Матч дня: Evil Geniuses — Team Secret

Единственная карта турнирного дня, на которой зародилась настоящая интрига и случился переворот. Обе команды постарались использовать силу своих драфтов в нужное время. Но игроки Evil Geniuses решили остановиться после невероятно крутого начала и выигранных трёх линий, позволив Team Secret наверстать упущенное буквально за пару драк. Зато зрители успели посмотреть несколько очень быстрых убийств от Clinkz, парочку красивых RP от Magnus и искусство сплит-пуша команды Клемента Puppey Иванова.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале NoobFromUA.

Игрок дня: Сон Sccc Чун

Мало кто успел отличиться в первый игровой день из-за очень быстрых и однообразных матчей. Но даже при таком раскладе Sccc удалось поставить парочку рекордов на Death Prophet и попасть в хайлайты своей расчётливой игрой на этом герое. 11 убийств, ни одной смерти и один из самых высоких GPM за первый день – этот парень оправдывает звание «самого привлекательного злодея» сезона.

Герой дня: Death Prophet

Смертоносная леди пока стала самым популярным персонажем в стартовых играх. Она появилась в трёх из четырёх пиков, и даже на проигранной карте от Evil Geniuses именно DP оставалась последней надеждой американцев. А Virtus.pro подняла её эффективность на новый уровень, использовав в связке с Bloodseeker. За 30 минут игры против Keen Gaming Владимир No[o]ne Миненко нанёс почти 15 тысяч урона.

Видео можно посмотреть по ссылке.



Момент дня

Начало карты против китайцев у Virtus.pro не задалось. Илья Lil Ильюк на Bounty Hunter долго не мог добраться до 6-го уровня и потратил слишком много времени на ожидание вражеского курьера. Так что игроки Keen Gaming почувствовали свою силу и решили атаковать в полную мощь. Кто же знал, что, даже начав драку втроём, VP сможет завершить её в свою пользу!

Видео можно посмотреть по ссылке.

Эти 10 секунд уже назвали самым быстрым и неожиданным хайлайтом турнира. Артур Arteezy Бабаев вовремя нашёл руну двойного урона, а MidOne слишком уверенно спустился со своего хайграунда. Два удара – и герой удалён с карты.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Twitch Clips.

Провал дня

Кто же ещё мог стать главным героем этой рубрики?! И дело в этот раз даже не в игре самого Джеки EternalEnvy Мао, а в драфте против Newbee. Троэльс Synderen Нильсен до конца стадии пиков не мог понять, как Fnatic пришла в голову идея взять вторым AntiMage, да ещё и против Bloodseeker. Наверное, это был столь коварный план, что его способен понять только сам EternalEnvy.

Впечатления от просмотра первого дня ESL успел испортить и Twitch. Во время второй карты у портала начались технические проблемы, многие зрители не могли зайти на трансляцию. А те, кому удалось подключиться к стриму, были вынуждены постоянно обновлять страницу, чтобы звук и изображение не расходились на несколько секунд. И при этом организаторы ESL не позаботились о дополнительной трансляции на YouTube, чем очень огорчили поклонников команд.

Что дальше?

Расписание игр ESL One на 27 октября



13:00 — Newbee против Secret



Обеим командам победа в этом матче нужна не только чтобы выйти в плей-офф турнира, но и чтобы вернуть уверенность в себе. На своём первом LAN-турнире сезона Newbee не выиграла ни одной карты, а победа над Fnatic с таким драфтом и игрой вряд ли может считаться достижением. Китайцам срочно нужно доказать, что они достойны своего второго места на The International.



16:45 — Team Liquid против Virtus.pro



Главный матч дня. VP – единственная топовая команда, которая ещё не сталкивалась с Team Liquid после The International. И, наверное, именно представители СНГ – последняя надежда всех, кто ещё верит в возможность обыграть чемпионов TI на этом патче. Раз уж Илья Lil Ильюк считает, что Марун GH Мерхей не сделал ничего особенного, то пусть покажет ему класс игры на четвёртой позиции!

20:30 — Evil Geniuses против Fnatic



Arteezy против EternalEnvy. Как давно мы этого не видели! Обе команды испытывают проблемы в новом сезоне и допускают ошибки как во время драфта, так и в тимфайтах. Зрителям вряд ли захочется пропускать эту встречу, потому что EG и Fnatic – главные любители закинуть уже выигранную карту. Так что нас может ждать парочка интересных переворотов и самых неординарных решений.