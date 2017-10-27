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Текст: Георгий Ядвидчук

Топором по голове. Что нужно знать о Wolfenstein 2: The New Colossus

Американский агент Уильям Бласковиц снова на передовой. Только теперь он устраивает революцию у себя дома.
27 октября 2017, пятница. 16:16 Киберспорт

Про него говорят: это самый живучий засранец в истории видеоигр. Уильям Бласковиц не раз обводил смерть вокруг пальца, и, похоже, ничто не способно убить его. Даже ядерная бомба. Пока миром правят нацисты, а его любимая женщина ждёт двойню, никто не давал ему права умирать.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Bethesda Softworks Russia.

The New Colossus — прямое продолжение Wolfenstein: The New Order. Бласковиц пережил атаку на базу генерала Череп. Друзья нашли его, лежащим на земле с вывернутыми кишками. Пока Сет и Аня думали, как спасти Уильяма, тот смотрел воспоминания из детства. Деспотичный отец с ультраправыми взглядами и мать еврейка, которая постоянно заступалась за ребёнка. Бласковицу доставалось за мягкий характер, за дружбу с афроамериканской девочкой и вообще за любую мелкую провинность. Он только и слышал: ты слабак, ты ничтожество, ты не достоин моей фамилии. А теперь Уильяма называют террористом номер один. Стоит упомянуть его фамилию, как сам Гитлер приходит в бешенство.

Бласковица вернули с того света. Но не успел он прийти в себя после операции, как на подлодку напали нацисты. Американец кое-как забрался в инвалидное кресло, взял в руки автомат и покатился расстреливать закованных в тяжёлую броню солдатов фюрера. Казалось бы, ну, с инвалидом-то они точно справится. Как бы не так! Бласковицу ещё надо успеть очистить мир от нацистской заразы и запустить революцию в Америке.

Больше рассказывать о сюжете – преступление. Даже в прологе случатся такие события, после которых вы будете цитировать тот самый монолог из фильма «Кровь и бетон». Сценаристы Machine Games – как авторы «Рика и Морти» и «Игр престолов». Они не щадят персонажей, прощаются с ними легко и жестоко и переворачивают все с ног на голову. Они воссоздают абсурдные ситуации, от которых невыразимо смешно, и заставляют героев шутить на скользкие темы, за которые в «Твиттере» могут устроить ата-та.

Сценаристы Machine Games – как авторы «Рика и Морти» и «Игр престолов». Они не щадят персонажей, прощаются с ними легко и жестоко и переворачивают все с ног на голову.

Но ещё больше авторы стараются сделать так, чтобы вы, как Бласковиц, переживали за каждого члена команды. Вот Аня, которая ждёт от вас двойню, сначала стреляет по фрицам, потом подрывает их гранатой, а затем просит помочь. И вы уже мчитесь через разрушенный город с автоматом и дробовиком наперевес и неистово палите с двух рук. Лишь бы успеть.

В The New Colossus стало больше драматургии, а катсцены по времени увеличились чуть ли не вдвое. Если Бласковиц до этого был простым парнем, которому хотелось переживать, то теперь трансформация завершилась окончательно. Вы и есть Бласковиц, который воюет с невежеством и пороками современного мира.

Стрелять, так по-гусарски

За что ещё хочется расцеловать Machine Games – так это за стрельбу. В The New Colossus разработчики добавили новое оружие, при этом они ничуть не испортили уже знакомые пушки. Наоборот – сделали только лучше. К каждой из них доступно сразу несколько модификаций: от размера обоймы до силовой мощи.

С двух рук можно стрелять из чего угодно. Здесь сочетаются автомат и лазерная пушка, дробовик и ракетный пистолет. Всё зависит от стиля игры и личных предпочтений. Wolfenstein поощряет любое ваше действие. Здесь даже можно теперь играть по стелсу. Вот только зачем?

В The New Colossus разработчики добавили новое оружие, при этом они ничуть не испортили уже знакомые пушки. Наоборот – сделали только лучше.

Топор – настоящий подарок судьбы. Его можно метнуть в офицера, бесшумно всадить в горло или эффектно рубануть по ногам. Причём при себе можно держать сразу несколько топориков и разбрасываться ими, как индеец. The New Colossus стал жёстче. Больше крови, больше летающих конечностей. Но это то, чего ждёшь от Wolfenstein с его сюрреалистичным сюжетом и нетерпимостью к нацизму.

В какой-то момент предложат на выбор прокачать себя. С силовой броней Бласковиц превращается в Халка, который рушит стены, выбивает двери и с разгона вырубает фрица. В этот момент градус безумства повышается.

Вся эта дичь происходит под мрачный металл. В какой-то момент включается собственная интерпретация песни Gold Cobra группы Limp Bizkit. И вот ты уже невольно покачиваешь головой и в ритм музыке лупишь нацистов.

С силовой броней Бласковиц превращается в Халка, который рушит стены, выбивает двери и с разгона вырубает фрица. В этот момент градус безумства повышается.

В поисках генералов

Одно из дополнительных развлечений – поиски генералов. Чтобы революция распространилась по всей стране, нужно устранить верхушку вермахта. Для этого необходимо собирать зашифрованные сообщения у офицеров, а потом пытаться по ним определить местоположение генерала. Сам процесс расшифровки построен как мини-игра. И она не такая простая, как кажется на первый взгляд.

Потеряли все акценты

Главная проблема нового Wolfenstein – локализация. Точнее даже то, как озвучили персонажей в русскоязычной версии. Ни акцентов, ни того языкового богатства, который присутствует в оригинале. Персонажи кажутся безликими. За это Bethesda получает негативные отзывы в Steam. Выбрать отдельную звуковую дорожку и субтитры нельзя. Но если вы из тех, кто способен залезть в «конфиг» и поменять нужные значения, тогда не всё потеряно. Заниматься этим в 2017 году странно. Остаётся либо ждать исправлений, либо играть в английскую версию со словарем.

Оптимизация есть

Отдельный пункт, которого обычно не хочется касаться. Перед релизом игры Bethesda Softworks опубликовала системные требования для Wolfenstein 2: The New Colossus. И они оказались выше, чем обычно. Если раньше для запуска на «минималках» требовался GeForce 660 GTX, то теперь якобы нужны карты серии 770 GTX. На самом деле можете не смотреть на это. Если ваш компьютер запускал Prey и Dishonored 2 и позволял комфортно играть, то с Wolfenstein 2: The New Colossus никаких проблем не возникнет – игра хорошо оптимизирована.

Wolfenstein 2: The New Colossus вышла 27 октября на PC, Xbox One и PS4.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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