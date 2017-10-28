Непобедимых нет. Итоги второго дня ESL One Hamburg по Dota 2

Ещё больше рекламы и ещё больше крутых матчей. Второй игровой день ESL One Hamburg оказался намного насыщеннее старта турнира. Продолжительные матчи, оригинальные стратегии и новые сюрпризы от Джеки EternalEnvy Мао наконец-то создали атмосферу настоящего мэйджора.

Матч дня: Team Liquid — Virtus.pro

Самый долгожданный матч групповой стадии. Team Liquid, непобедимая с The International 7, до этого момента не встречалась только с одной командой мирового уровня – Virtus.pro. И оказалось, что именно представители СНГ нашли подход к чемпионам TI. Уверенная игра VP на первой и третьей картах порадовала и сбалансированностью драфтов, и скоординированностью действий. Но Virtus.pro не была бы командой из СНГ, а эта серия не была бы столь прекрасной без второй игры. Проигранные 20 тысяч преимущества по золоту, Bane с 180 GPM и криты от Phantom Assassin по 2000 урона за удар. VP показала, что даже закидывать игры умеет красиво и зрелищно!

Видео можно посмотреть на канале NoobFromUA в YouTube.

Игрок дня: Владимир No[o]ne Миненко

Главный героем безусловно лучшей серии второго игрового дня стал мидер Virtus.pro. Это он – главный и почти непроходимый босс-Alchemist, машина для баша на Troll Warlord и неудержимая Queen of Pain. За одну серию он несколько раз попадал в статистику ESL, становясь рекордсменом по разным показателям, от GPM до количества убийств.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» ESL Dota2.

Герой дня: Enchantress

Неожиданно во второй игровой день команды вспомнили о существовании лесной чародейки. Она участвовала в 5 из 8 проведённых карт, попробовала себя на разных позициях и в разных амплуа. Саахил Universe Арора предпочитал держаться на линии до последнего, а Дэмиен kpii Чок отправился в атаку уже на первых минутах. На третьей карте VP-Liquid Илья Lil Ильюк продемонстрировал силу саппорта-Enchantress, которая просто стоит в сторонке и наносит огромное количество урона. Вероятно, в третий игровой день ей придётся отправиться в бан, как и её предшественнице Death Prophet.

Момент дня

На ESL продолжается конкурс на самый короткий хайлайт турнира. Видимо, специально для участия в нём Team Liquid решила использовать Phantom Assassin. Всю боль противостояния с этим героем под руной двойного урона почувствовал Павел 9Pasha Хвастунов. Вот ты был на карте – а вот тебя уже нет.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» ESL Dota2.

С Джеки EternalEnvy Мао каждый день случаются какие-то неприятности. В первый день он взять Anti Mage против Bloodseeker. Во второй он решил попробовать себя на керри-Broodmother. Но благодаря Клинтону Fear Люмису ему удалось почувствовать себя в условиях дикой природы: паучки просто съели свою маму под действием Winter’s Curse. После этой неудачной игры Fnatic покинула мэйджор, заняв последнее место.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале Reddit-Life.

Провал дня

Может, Марун GH Мерхей и не сделал на TI ничего особенного, но когда он играет на Io, от него ждут хайлайтов. И этот момент с побегом мог бы войти в их список, если бы не куча оплошностей, допущенных игроками Virtus.pro в попытках его поймать.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале Reddit-Life.

Что дальше?

Расписание игр ESL One на 28 октября

13:00 – SG e-sports против Keen Gaming

Для зрителей из СНГ это самый скучный и незначительный матч всего турнира. Keen Gaming практически никому не знакома, SG e-sports ещё не успела приобрести поклонников среди европейского сообщества. Но тем интересней будет следить за этим матчем, потому что его исход непредсказуем.

16:45 – Newbee против Evil Geniuses

Главный матч третьего игрового дня. Обе команды приехали на ESL не для того, чтобы покинуть турнир без квалификационных очков. Что EG, что Newbee позволяют себе упустить заработанное преимущество и очень любят подождать самого идеального момента. А зрителям стоит надеяться, что саппорты оставят среднюю линию в покое и Sccc и Sumail смогут выяснить, кто из них сильнее в единоличном противостоянии в миду.

20:30 – Team Liquid против TBD

Первый матч игрового дня сообщество назвало игрой «за право проиграть Team Liquid». Что Keen Gaming, что SG e-sports выглядят явно слабее действующих чемпионов TI. К тому же VP определенно разозлила и раззадорила Куро Kuroky Салехи Тахасоми и его команду. Каждый раз, когда этот состав оказывается в нижней сетке турнира, он переходит на сверхскорости. И под этот несущийся поезд попадёт не самая опытная команда.