Офицер Merlini. 5 вещей, за которые любят Бена Ву

Легендарный игрок, идеальный аналитик и любитель пенных ванн. Бену Merlini Ву 30 лет, а он всё ещё не представляет свою жизнь без игр.

Бен Merlini Ву – легендарная личность для дота-сообщества. Профессиональный игрок, комментатор, аналитик, стример и законодатель игровой моды. 23 октября ему исполнилось 30 лет, а он всё ещё играет в игры, хоть это и не слишком по душе его маме. И его есть за что полюбить.

Merlini был настоящим Dota-богом

В 2006 году в европейской лиге IHCS появился новый игрок. Он начал матч вместе со всеми, взял Shadow Fiend и закончил игру со статистикой 0-11. И было совсем непонятно, откуда эти рассказы о том, что в Америке у него чуть ли не 90% винрейт. А через несколько недель ему предложили место в составе с одними из сильнейших игроков Европы. Так 19-летний талант из США Mer-Lini попал в MYM.



«Он был как Arteezy ещё до того, как Arteezy вообще стал Arteezy», – рассказывали о нём игроки, заседавшие в 2006-2007 годах на разнообразных лигах. Он играл чуть ли не круглыми сутками в разных регионах, тренировался и изучал игру до самых мелочей.

Как и Артур Arteezy Бабаев в ранние годы, Бен Ву был одним из новаторов на средней линии, которого вечно не устраивало положение вещей.

Больше всего он ценит свою победу на DreamHack в 2007 году. И не просто потому, что ему удалось выиграть крупнейший тогда турнир в DotA. Ему доставляло особое наслаждение то, как именно он это сделал. За несколько недель до чемпионата вышел патч, от которого у Merlini загорелись глаза. Bottle, восстанавливающий так много здоровья и маны, так и просился в сборку на каждого героя… чтобы пойти в лес! Лесные герои уже входили в моду благодаря Клементу Puppey Иванову, но отправиться фармить нейтралов на любом подручном герое – вот что стало настоящей идеей фикс для Бена. Методом проб и ошибок он превратил Beastmaster с его кабаном в настоящую машину для фарма. Никто из соперников не ждал, что этот герой отправится в лес, а потом разнесёт всю карту.

«Первоначальной реакцией соперников было – с глаз долой, из сердца вон. То есть, они вообще ничего не делали, чтобы мне помешать. Они наверняка были очень удивлены, когда я выходил и разрывал им лица, пока герои на боковых линиях ещё даже не взяли шестой уровень», — рассказывал Бен.

А потом были отводы крипов, потому что Merlini не любит стоять на линии вдвоём. Изучение вардинга, хотя всем казалось, что это бессмысленная трата времени и денег. Blink Dagger на мидерах, превратившийся в тренд. Филигранная игра с туманом войны, выводившая соперников из себя и заставлявшая всех изучать каждый кусочек карты. И легендарный Zeus, который выигрывал линию 1 против 3 и выживал в самых невероятных ситуациях.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале flyingcow989.

Поклонники в Китае вносили Merlini в знаменитый список DotA-богов, а IceFrog в одном из обновлений назвал Zeus в честь американского игрока. Может, после распада MYM Бену и не удалось достичь таких же успехов, но его вклад в стратегическое развитие игры переоценить невозможно.

Merlini вернулся в киберспорт, потому что его уговорила девушка

В 2010 году Merlini объявил, что заканчивает киберспортивную карьеру. Он написал блог, в котором объяснил: в доте не так уж и много денег, чтобы обеспечить себе спокойную жизнь. Нужно идти дальше, учиться и искать обычную работу. Мама продолжала жужжать над ухом, что компьютер – это все детские игрушки и «малышу Абену» пора повзрослеть. Так он и сделал.

Поклонники в Китае вносили Merlini в знаменитый список DotA-богов, а IceFrog в одном из обновлений назвал Zeus в честь американского игрока.

Инженер-биомедик по образованию, он устроился в торговую компанию в Чикаго на должность с хорошей зарплатой и отличными перспективами. Его сверстники о таком могли только мечтать. А Бен не выдержал и пары лет «райской жизни». В 2012 году он позвонил начальнику и попросил несколько дней внепланового отдыха. Через неделю положил на стол заявление об увольнении. Merlini хотел снова играть в доту. А всё потому, что его уговорила Эмили Sayuri Вейсс.

«Эмили – мой хороший друг, и это она возродила мой интерес к соревновательной доте. Я уже порядком все подзабыл и был совсем не сведущ в сцене, когда решил вернуться, а она мне очень помогла набрать форму».

Именно Эмили была капитаном его новой команды под тегом SK Gaming. И именно эта дама стала потом печально знаменита за свои махинации с контрактами и кражей средств с благотворительного стрима. Но зато она вернула интерес Merlini к игре.



После нескольких смен составов Бен решил сосредоточиться на стримах и создании контента. Ему было интересно делиться своими знаниями и теориями со зрителями. В 2014 году он совершил ещё один камбек на про-сцену, на этот раз отправившись с друзьями из Team Zephyr в Корею на один сезон местной KDL. И даже несмотря на постоянную занятость в комментировании и аналитике, при возможности он выбирался поиграть открытые квалификации. Merlini заканчивал карьеру и возвращался через год ещё до того, как это стало мейнстримом. Потому что это намного интересней, чем сделки в торговой фирме или учёба в медицинском.

Merlini стал лучшим помощником для молодых игроков

«Я не игрок, не комментатор, не аналитик. Я стример, под голос которого засыпают зрители в Европе», — так рассказывал о себе Merlini. Потом поклонники признавались, что действительно засыпали с включенной трансляцией. Но не потому, что было скучно, а потому что так засматривались, что могли просидеть до утра.

Бен всегда любил учить, рассказывать и делиться идеями. Еще в 2006 году на лигах он с удовольствием раздавал советы и проводил «тренинг-сессии» просто так, для интереса. Один из игроков рассказывал, что ему как-то довелось оказаться с Merlini в одном чате. Он решил воспользоваться моментом и задать простейший вопрос об игре. На что Бен позвал его в лобби и в течение часа показывал незнакомому парню, куда лучше расставить варды и как эффективно фармить лес. А потом также неожиданно исчез. Дотерский супергерой, спасающий невежд.

На счету Merlini десятки записей в блогах с рекомендациями и советами. Он записал 30 выпусков гайдов об основах игры на разных персонажах и принципах поведения в матчах. Бен детально рассматривал каждый патч на стриме, потом собирал отдельный ролик, а для желающих формировал короткую презентацию. И сейчас, если вам хочется разобраться в новой версии, можно просто включить видео от Merlini и наблюдать, как дота становится простой и понятной.

Merlini записал 30 выпусков гайдов об основах игры на разных персонажах и принципах поведения в матчах, детально рассматривал каждый патч на стриме, а потом собирал отдельный ролик и формировал короткую презентацию.

Именно благодаря одному из его обучающих видео появилось понятие «Puppey пауза». На примере игры Na'Vi vs Synderen+4, Бен разбирал, как игроки используют технические паузы, действительно необходимые и надуманные, чтобы принять важные тактические решения. Во время одного из матчей Puppey приостановил игру во время драки в неудачной позиции. А сразу после возобновления игры Xboct поставил вард, уклонился от двух станов и перевернул тимфайт в свою пользу. Этот момент Merlini назвал «тактической паузой». На это капитан Na’Vi обиделся, назвал своего бывшего тиммейта лживым засранцем, а реддиторы восхваляли детективные и аналитические способности M-God. С тех пор, если в вашей игре происходит что-то подозрительное, то вам стоит позвать офицера Merlini.

А если вы до сих пор «пригораете» в матчмейкинге, то просто откройте его блог о том, как важно быть спокойным и рассудительным игроком. Поверьте, когда вы его дочитаете, в вас не останется ни капли гнева. А заодно узнаете, что такое Эффект Даннинга — Крюгера. Все эти советы Merlini проверил на себе.

«Когда я только начал играть в DotA, я был не самым приятным парнем, с которым можно было попасть в команду. Я был не слишком резок на подъём, но мог очень быстро осудить за что-то игроков. Если что-то шло не по нашему плану, я набрасывался на них, тыкая носом в их ошибки. Когда во мне росло желание соревноваться, я понимал, что тенденция раздражаться из-за плохих игр становится всё более очевидной».

А через пару лет Merlini стал одним из самых спокойный и приятных тиммейтов в истории профессионального киберспорта. Так что он точно знает, о чём говорит.

Merlini ввёл новый тренд в комментировании

Merlini побыл «просто стримером» всего пару месяцев. В начале 2013 года его начали приглашать в качестве сокастера на трансляции разных турниров. Сам Бен признавался, что комментарии – это не его. Он не слишком остр на язык и предпочитает быть лаконичным. А во время скучных игр ему самому становится так тоскливо, что он вряд ли сможет развлекать зрителей. Но вот заглянуть глубже в специфику игры — это задача для легендарного M-God.

«У зрителей есть глаза. Они и сами видят, что происходит на карте. Я не вижу смысла пересказывать им то, что и так понятно. И хайп наводить я тоже не умею. Поэтому я делаю то, что у меня получается лучше всего – объясняю».

Merlini стал одним из первых англоязычных комментаторов-аналитиков, позволивших себе открытую критику игроков во время официальных трансляций. Он позволял себе проехаться по сборкам, игровым решениям и драфтам. Бен знал, что имеет на это право, в отличие от остальных кастеров. Когда его спрашивали об уровне познаний игры у других комментаторов, Merlini с улыбкой показывал на уровень плинтуса. Сам он, конечно, находился повыше.

Но что самое главное, на его критику игроки не отзывались пренебрежительным «фи». Может, Бен и закончил карьеру, когда некоторые её ещё не начали, но перечить и сомневаться в M-God — это было бы лишним. Merlini показал англоязычным аналитикам, как критиковать так, чтобы на тебя не обижались, а только больше любили.

Без Merlini было бы скучно

Нет, Merlini не скучный персонаж, повернутый на механике игры и живущий исключительно дотой. Это он рассказывал о своей карьере, сидя в ванне в пене. А потом там же брал интервью у другого игрока.



«То видео случайно увидела моя мама. Она сказал мне, что больше никогда не отпустит меня комментировать турниры».

Видео можно посмотреть на ютуб-канале Beyond the Summit.

Merlini не прочь поделиться историей, как комментаторы с похмелья добираются до аэропорта, и рассказать зрителям парочку закулисных шуток. Благодаря Бену и его рассказам чаты спамят «Classic Jimmy», когда Джимми Demon Хо снова творит что-то необъяснимое на карте. И никто из англоязычной студии аналитики не знает, столько забавных случаев из жизни Puppey, Maelk и других «старичков».



«Сейчас я наслаждаюсь жизнью, но некоторые парочки я никогда не забуду. Loda/Akke, Puppey/Kuro. Дота – это прекрасное место для бромансов. Я бы написал романтическую комедию о сцене в Dota 2. Сделаю так, когда у меня закончатся истории для прямых эфиров».