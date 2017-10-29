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Текст: Яна Медведева

Твоя слабость – моя сила. Чего ждать от финалистов ESL One Hamburg

29 октября в Гамбурге лучшие команды по Dota 2 разыграют $1 млн и 1500 квалификационных очков. И в их числе представители СНГ Virtus.pro.
29 октября 2017, воскресенье. 11:15 Киберспорт

В Гамбурге определенно любят Dota 2. Огромный зал ещё в первый день ESL One был забит посетителями. Сегодня Barclaycard Arena ждёт ещё больше гостей. В её стенах команды встретятся в финальной стадии первого мэйджора профессионального сезона и разыграют 1500 квалификационных очков и часть призового фонда в $1 млн.

Virtus.pro

Главная надежда СНГ и всех тех, кому надоело смотреть, как игроки Team Liquid поднимают над головой трофеи. Virtus.pro легко, как нож в масло, и с первого захода разобралась с главным боссом 7.06. Команда не пытается бежать за метами с Pugna и Venomancer и умеет прикрывать собственные ошибки креативными решениями. В матче против Team Liquid она показали, что может восстановиться даже после самого обидного поражения и вернуться в серию с новыми силами. А потом ещё и посмеяться над собственными неудачными сборками.

Virtus.pro – главная надежда СНГ и всех тех, кому надоело смотреть, как игроки Team Liquid поднимают над головой трофеи.

У VP было серьезное преимущество перед своими соперниками. Прошлый день они провели в спокойствии, отдыхе и тренировках, так что могли без лишних нервов наблюдать за своими соперниками и подметить их слабые стороны. Тем более, что у китайцев их полно. Активный и агрессивный стиль игры VP не позволит Newbee тянуть резину, пока каждый из игроков будет готов вступить в драку.

Командная статистика за турнир:

GPM: 2 385
XPM: 2 561
Убийств: 33
Смертей: 26

Newbee

В третий игровой день Newbee одержала свою главную победу после The International. Одна перевернутая карта – и вице-чемпионы мира уже вернулись в седло и могут похвастаться таким же количеством очков, как победители майноров. И всё благодаря терпению четырех игроков и отваге Sccc.

Главная сила Newbee – бесконечная выдержка и расчётливость. Она же – их главный враг. Пока китайцы ждут идеального момента для атаки и захода на хайграунд, более расторопные соперники уже будут сносить третью сторону. Но будь Newbee чуть более нетерпеливой, она бы никогда не смогла перевернуть столько проигранных карт в свою пользу.

Бесконечная выдержка и расчётливость – главная сила Newbee. Она же – их главный враг.

Для представителей Поднебесной матч против Virtus.pro – это не только шанс заработать побольше денег, очков и славы. Ещё это возможность снова попасть в гранд-финал, где они будут ждать новой встречи с Team Liquid. На The International игра пошла не по их сценарию, но в этот раз они могут попробовать навязать свои правила. Если, конечно, будут чуть быстрее принимать решения.

Командная статистика за турнир:

GPM: 2074
XPM: 2318
Убийств: 25,6
Смертей: 23,6

Team Secret

После майнора от PGL на Team Secret снова обрушилась волна критики. Мол, и драфтит Клемент Puppey Иванов не так, и играют киберспортсмены однообразно, и действуют не слаженно. Даже EG смогла выйти в плей-офф, а бессменные лидеры европейской квалификации остались без очков. Но на деле Team Secret в Румынии просто не повезло. Игрокам досталась сложнейшая группа. Хоть Puppey и не пополнил там запас баллов, но явно научился многому на собственных поражениях.

После майнора от PGL на Team Secret снова обрушилась волна критики. На деле, Team Secret в Румынии просто не повезло. Игрокам досталась сложнейшая группа. Сейчас они нашли новые подходы к тому, чтобы бороться с текущей метой.

Как минимум, с тех пор Team Secret стала намного креативней в своих драфтах. Никаких бесконечных Necrophos и Bane, успешные попытки использовать классический связки с Magnus и интересные эксперименты с мидовым Leshrak. Они нашли новые подходы к тому, чтобы бороться с текущей метой. А значит Secret готова к встрече с её главным идейным вдохновителем.

В последний раз Team Secret играла против Team Liquid в Киеве. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу чемпионов мира, но в каждой карте у «секретных» был шанс пробить оборону соперника. Если в этот раз MidOne не будет врываться под тир-3 вышки без поддержки и обзора – у Secret будет возможность прервать серию побед Liquid на LAN-финалах.

Командная статистика за турнир:

GPM: 2033
XPM: 2344
Убийств: 20
Смертей: 20

Team Liquid

Virtus.pro доказала, что Team Liquid можно обыграть. А Keen Gaming – что чемпионы мира могут недооценивать своих соперников. Кажется, под королями 7.06 начал качаться трон. И всё это в самый ответственный момент.

Если бы Virtus.pro не натворила кучу ошибок, то своё первое поражение в сезоне Team Liquid потерпела бы со счетом 0:2. Постепенно игра Miracle в All heroes challenge начинает приносить команде неприятности. В погоне за креативом и оригинальностью Liquid начинает допускать ошибки. Но это всё та же команда, которая будет ждать первой оплошности своего противника. Одна неверная позиция, неправильно использованная способность или не снятый вовремя вард – и они выигрывают драку и несутся наверстывать потерянное преимущество. «Ты отдаёшь им дюйм, а они забирают сразу метр», – так описал игру Team Liquid Уильям Blitz Ли.

В погоне за креативом и оригинальностью Team Liquid начинает допускать ошибки. Но это всё та же команда, которая будет ждать первой оплошности своего противника.

Впрочем, несколько месяцев назад в Сиэтле Team Liquid тоже показывала свою слабость. Тогда она уступили Invictus Gaming в «виннерах» The International. После этого команда вышла на сцену с другим настроем. Может, и в этот раз встряска принесет свой результат. Потому что – «нижняя сетка для слабаков».

Командная статистика за турнир:

GPM: 2244
XPM: 2615
Убийств: 33,7
Смертей: 30

Расписание матчей заключительного дня ESL One:

14:00 — Team Secret против Team Liquid
17:30 — Virtus.pro против Newbee
21:30 — Гранд-финал (bo3)

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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