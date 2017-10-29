«Привет, меня зовут Кэндис. В Китае меня знают как Юйшуан (Yushuang). Я ведущая лиги LPL в Китае», — так обычно начинает любое интервью эта ведущая. Миловидная, постоянно улыбающаяся и немного стеснительная.

Дуань Юйшуан — настоящее имя девушки. Западные и азиатские медиа встают в очередь к ней за интервью. Она никакая не знаменитость, просто очень понравилась зрителям в роли ведущей чемпионата мира по League of Legends. А у них только одна реакция: «Кто она?».

Такой же вопрос впервые задавали болельщики лиги LPL, когда увидели Юйшуан в кадре. Её встретили негативно. Всё потому, что она не такая маленькая и худая по китайским стандартам. Чтобы сдерживать критиков и быть в форме, Юйшуан приходится заниматься фитнесом и даже боксировать.

Когда англоязычная аудитория услышала об этом, зрители возмутились: «Ну, если китайским фанатам вы не нужна, мы будем рады приветствовать вас, Кэндис, с распростертыми объятьями». Или: «Она не настолько красива по китайским стандартам? Вот глупые».

До работы в Riot Games Юйшуан училась в университете, где изучала английский, и вела музыкальное шоу на радио. В свободное время играла в League of Legends, что очень не нравилось её родителям. Связать свое хобби с работой получилось в мае 2016 года. Китайский офис Riot Games вывесил вакансию ведущей. Она отправила свою заявку, и её взяли.

Королева стиля. Единственная женщина-комментатор в League of Legends Без неё невозможно представить студийный разбор матчей на чемпионате мира по популярной киберспортивной дисциплине.

На чемпионат мира по LoL в 2016 году девушка поехала в роли интервьюера. Ей было интересно понять, как она справится с такой работой. Просмотров не собрала, зато получила опыт. Та поездка помогла дорасти до ведущей, которую будут показывать по Интернету и ТВ по всему миру.

«ЦзэЮань говорила, что, будучи ведущей, плакать на сцене — непрофессионально», — рассказывала Юйшуан. Это правило она нарушила совсем недавно. Девушка должна была записать короткое интервью с Йеспером Zven Свеннингсеном из G2 Esports. Его команда не вышла из группы, поэтому он появился на сцене, едва сдерживая слезы. Юйшуан не поддавалась эмоциям. Но стоило им уйти за кулисы, как девушка разревелась. Свенингсен бросился успокаивать ведущую. Когда она посмотрела на начальницу, у неё самой были глаза на мокром месте. Это было непрофессионально, но при этом невероятно трогательно.

На протяжении трёх недель Юйшуан очаровывает болельщиков своими нарядами, а игроков — улыбкой. Англоязычных зрителей, которые успели её прозвать китайской Sjokz (Эфье Депортере), волнует другое. Неужели на финалах они её увидят в последний раз?