Virtus.pro – чемпионы первого мэйджора сезона в Dota 2. Как это было

Осенью 2015 года Алексей Solo Березин, Павел 9Pasha Хвастунов и Владимир No[o]ne Миненко в составе Vega Squadron подняли над головой кубок ESL One New York. Тогда это казалось каким-то чудом. Обойти действующих чемпионов мира, обыграть новый состав Team Secret. Два года спустя они же в компании Ильи Lil Ильюка и Романа Ramzes666 Кушнарева уже в футболках Virtus.pro стали чемпионами первого мэйджора профессионального сезона. Тоже ESL One, только теперь в Германии. Но в этот раз это совсем не кажется приятной неожиданностью. Это результат, которого так давно ждали от лучшей команды по Dota 2 в СНГ.

Весь прошлый сезон оn Virtus.pro ждали чуда. Команда начала выступление с пяти выигранных квалификаций, но приезжала на турниры и даже не оказывалась в тройке лучших. Не слишком опытные игроки, свежий состав, а может, просто не везло с соперником. Над их амбициями даже начали посмеиваться. Всё изменилось на киевском мэйджоре, где от победы VP отделяло всего одно неудачно принятое решение. Даже хейтеры в этот момент отложили шутки в сторону.

До The International коллективу удалось выиграть всего два международных турнира – оба сезона The Summit. Но кому это интересно, когда соревнования называют «рофлотуриком» из-за расслабленной обстановки? На чемпионат мира «медведи» всё равно приехали в статусе фаворитов. В нижнюю сетку VP отправили будущие бронзовые призёры турнира. Будущие чемпионы оставили представителей СНГ на 5-6-й строчке. Но Virtus.pro не стала менять состав или искать козла отпущения. Команда ждала своего момента для реванша. И дождалась.

Новая турнирная система превратила мэйджоры в настоящий лакомый кусочек. Дело не только в миллионном призовом фонде. Здесь можно заработать практически треть очков, которые понадобятся для поездки на The International 8. А там будут разыгрывать в разы больше денег. Так что на ESL One Hamburg никто не собирался играть спустя рукава или тестировать стратегии на доживающем последние дни патче.



Никто не скрывал, что VP досталась простая группа. Выходить в плей-офф было не желательным, а обязательным результатом. Первый соперник – Keen Gaming. Молодая китайская команда, для которой поездка в Гамбург – это первое международное соревнование. Она не играли официальных матчей с командами из других регионов. Никто не знал, чего от них ожидать.

Это глядя на статистику игры, кажется, что всё было просто. Меньше 30 минут, больше 25 тысяч преимущества по золоту. На самом деле до 20-й минуты китайцы держались так, словно были готовы творить знаменитую историю о Золушке.



«Матч был не таким лёгким, как нам хотелось бы, но всё в порядке. Мы давно не выступали на турнирах, поэтому было тяжело отыграть на нужном уровне в первой же встрече. У нас были некоторые проблемы в начале матча, но благодаря хорошему драфту, мы победили», – рассказывал после встречи Илья Lil Ильюк.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале NoobFromUA.



По драматургии в этой истории следующим соперником должна была стать команда чуть посильнее, с амбициями и планами. Но Virtus.pro не так повезло. Их сразу ожидал омут – действующие чемпионы The International, короли патча 7.06, Team Liquid. На тот момент в новом сезоне команда не отдала ни одной серии. Каждый её матч постепенно превращался в издёвку над соперником, когда игроки могли позволить себе бежать под фонтан за соперником. Но VP не позволила так с собой играться.

Эту серию называют одной из лучших на прошедшем мэйджоре. На первой карте Virtus.pro заставила игроков Team Liquid выглядеть жалкой тенью самих себя. Раскоординированные и неспособные нагнать отставание. Даже драфт завёл их в незнакомые степи. Вторая карта до 30-й минуты повторяла сценарий старта серии. А потом что-то посыпалось. Virtus.pro как будто переиграла сама себя и тысяча за тысячей раздала всё преимущество, не смогла пробить оборону базы противника и постепенно отдала карту. Впрочем, без такой игры VP не была бы командой из СНГ. За собственные оплошности и ошибки игроки сполна оправдались на третьей карте, методично загоняя чемпионов мира в некомфортное положение. 47 минут – и непобедимая Team Liquid отправляется в нижнюю сетку группы, а Virtus.pro выходит с первого места в плей-офф.

Но даже после этой серии Илье Lil Ильюку было мало. Он ждал повторения в финале: «Было бы круто обыграть их ещё раз, и ещё раз… За всю ту боль, которую они причинили нам до этого».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале NoobFromUA.



Когда у Virtus.pro выдался выходной, у публики появились новые любимчики. Китайцы из Newbee начали сезон с не самого впечатляющего старта: четыре проигранных карты и последнее место на Starladder i-League – печальный результат для вице-чемпионов The International. Но победа над Evil Geniuses, пусть американцы и не в лучшей форме, возродила веру в Чон Sccc Суна и его команду. Следующей на её пути была VP.



И снова серия из трёх карт. Напряжённая первая игра, в которой преимущество каждой команды зависело буквально от одной удачной драки. Идеальное исполнение от китайцев на второй карте. И на фоне этого неожиданно лёгкая третья – и путь в финал открыт.



«Я думаю, что это была очень тяжёлая игра. По результату мы их обыграли, но первая и вторая карты были очень сложными, а на третьей карте мы просто перепикали их. Возможно, они не знали, что мы можем сыграть на Broodmother. Мы просто пикнули её и победили», – поделился впечатлениями Павел 9Pasha Хвастунов.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале NoobFromUA.

В финале зрители и игроки Virtus.pro ждали матча-реванша против Team Liquid. Такие истории всегда украшают турниры, а в серии в групповом этапе словно осталась какая-то недосказанность. Но во втором полуфинале Team Secret выбила чемпионов мира с мэйджора. И судя по рассказам Владимира No[o]ne Миненко, эта ситуация вряд ли могла обрадовать Virtus.pro.



«Liquid – чемпионы TI, они проиграли свою первую серию против нас. Team Secret выглядят очень сильно. Мы играли тренировочные матчи против них, и они разваливали нас. Но я не знаю, опаснее ли они», – поделился он в интервью порталу Liquiddota.



А в итоге получилось как-то даже слишком легко. Обе карты Virtus.pro выигрывала ещё на стадии драфта. Даже проскакивавшие ошибки в исполнении не могли остановить уверенное движение наших игроков вперёд. Кажется, Team Secret истратила весь свой запал ещё в полуфинале. В идеальном СНГ-стиле Virtus.pro пыталась подарить сопернику вторую карту, то Клемент Puppey Иванов не воспользовался своим шансом. 10 минут после проиграной драки – и Virtus.pro забирает последние строения на базе соперника.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале NoobFromUA.



Это была методичная и заслуженная победа. Никаких неожиданностей или подачек от соперников. VP оказалась сильнее на стадии драфта и в принятии решений. Ей так и не пришлось встретится со своим «криптонитом», Evil Geniuses. Может, оно и к лучшему.

Победу Virtus.pro в сообществе встретили с радостью. «Медведи» заслужили свой трофей, квалификационные очки и полмиллиона долларов в придачу. В нескольких часах езды в Санкт-Петербурге их товарищам по тегу в CS:GO не хватило пары раундов, чтобы поднять над головой кубок другого турнира, так что дотеры отыгрались за всю организацию.



А руководству Virtus.pro теперь не придётся раскошеливаться на ещё один «мерседес» для капитана. Алексей Solo Березин заработал его сам. Так что теперь лучшему игроку мэйджора точно придётся получать права.