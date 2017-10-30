Волшебники и боги CS:GO. SK Gaming стала триумфатором EPICENTER 2017

29 октября в Санкт-Петербурге прошёл финал самого крупного и яркого киберспортивного турнира в России – EPICENTER 2017. В финале соревнований по Counter-Strike: Global Offensive встречались поляки из Virtus.pro и бразильцы из SK Gaming. Команды из СНГ Gambit Esports и Vega Squadron не смогли показать достойные результаты. Первая не вышла из группы, вторая даже не попала в основной этап соревнований.

Мало кто из болельщиков верил, что решающая серия закончится всухую. Последний турнирный трофей SK взяла в июле 2017 года. По киберспортивным меркам – как 10 лет прошло. До этого момента бразильская пятёрка брала трофеи по разу на протяжении четырёх месяцев и казалась непобедимой.

У Virtus.pro ситуация была тяжелее. Их безвыигрышная серия затянулась на 10 месяцев. Команда едва попадала в плей-офф, не выходила из группы, а то и вовсе занимала последние строчки. Каждая неудача сопровождалась критикой и пожеланиями о скорейшем распаде. Всё изменил тот самый матч с FaZe Clan, после которого польские «медведи» включили режим зверя. А дальше – как в 2016 году после победы на ELEAGUE Major.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Pasza CsGoHighlights.



«Когда проигрываешь раз за разом на каждом турнире, это очень и очень давит, – рассказывал Ярослав pashaBiceps Ярзабковски. – Хейтеры на форумах, хейтеры в чате, хейтеры льют на тебя помои: «Не команда, а мусор», «Польские мойщики туалетов». Ранит до глубины души, обидно. И вместо того чтобы на de_mirage уделывать FaZe, мы уделывали друг друга. Мы ругались даже в перерыве. Минута между картами, а у нас тестостерон шарашит и все на взводе. И мы решили: «Так, ребята, если нам что и поможет, то только спокойствие»».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале CSGO Highlights.



С того момента каждый игрок показывал не только тактическую выучку, но и характер. Ребята из VP снова начали действовать как одно целое. Они больше не ругались, а прикрывали спины, как герои из фильма «Смертельное оружие». Но иногда даже этого мало для победы.

На EPICENTER бразильская пятёрка приехала с игроком замены. Вместо Жоао felps Васконселлоса, потерявшим мотивацию, играл Рикардо boltz Прасс из Immortals. Обе стороны официально объявили, что это разовая аренда на один турнир. Но теперь есть все шансы, что Прасс останется в SK.

Обычно, когда команда приезжает на соревнования с новичком, ей ничего не светит. Но Габриэль FalleN Толедо смог за короткий период наладить взаимодействие с Прассом. Со стороны это выглядело так, будто они играют вместе многие месяцы, а не пару дней.



У SK периодически «тащили» все понемногу. Эпитасио TACO де Мело перед стартом каждого матча проводил пальцем по шее. Этот низкорослый парень 22 лет с добродушным выражением лица одним жестом объяснял, что произойдёт в следующие часы.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале CSGO Highlights.



Фернандо fer Альваренга действовал как настоящий опорник. Неизвестно, избавился ли он окончательно от привычки спрашивать разрешения, что ему стоит делать по ходу матча. Но хочется верить, что именно финал с поляками изменил его психологический настрой. Болельщики увидели совершенно другого игрока, который не боится брать на себя ответственность, когда это необходимо, и подчищать ошибки.



Капитан SK на протяжении всего турнира доказывал, что никто в CS:GO не умеет так обращаться со снайперской винтовкой, как он. Толедо творил настоящее волшебство. Никто не понимал, как Габриэль разводил в безвыходных ситуациях и делал по одному или два убийства. Он всегда был в центре событий и при этом находил время руководить ребятами.

Марсело coldzera Давид

Но главной звездой опять стал Марсело coldzera Давид. Быть самым ценным игроком чемпионата? Ему не привыкать. Пару-тройку раз за год он получает награды за выдающееся мастерство. Но они никак не влияют на него: он выступает стабильнее остальных в составе. Именно Марсело – главная движущая сила бразильской пятёрки. И если Толедо просто волшебник, то Давид – бог CS:GO. Уже не первый год болельщики и зрители называют его лучшим игроком в истории игры. И он это доказывает не очередным интервью или посиделками с Неймаром, а трофеями.



Но этого фантастического финала не было бы, если бы не Virtus.pro, игроки которой до последнего не хотели сдаваться. То, что серия закончилась победой на последней карте в овертайме, вполне символично. Наши игроки выходили на сцену ради болельщиков. Они бились за престиж и право быть первыми. У них немного не получилось дожать бразильцев, которые в нужный момент проявили терпение и выдержку. Но как же хорошо, когда в мире есть команды, способные по-прежнему удивлять, даже несмотря на неурядицы в составе и длинный список неудач.