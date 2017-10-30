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Текст: Яна Медведева

Пять рекордов Virtus.pro. ESL One Hamburg в цифрах

Почему Илья Lil Ильюк лучшая «четвёрка» турнира, кто стал худшим игроком чемпионата и как Virtus.pro снова устроила испытание всех героев.
30 октября 2017, понедельник. 15:45 Киберспорт

Большому турниру – большие рекорды. Первый мэйджор сезона по Dota 2 отличился не только оригинальной метой, чемпионской игрой Virtus.pro и, возможно, последними достижениями команд в патче 7.06.

7 фактов о Virtus.pro

1. За турнир VP проиграла всего две карты (по одной Newbee и Team Liquid).

2. 7 из 9 карт Virtus.pro сыграла за Radiant и выиграла 6 из них.

3. Владимир No[o]ne Миненко поставил рекорд по вариативности персонажей. В каждой карте он сыграл на новом герое. Роман Ramzes666 Кушнарев дважды выступил только на Vengeful Spirit в финале.

4. Для победы на ESL One Hamburg Virtus.pro понадобилось 29 героев.

5. VP стала лидером турнира по всем средним показателям среди команд: командные KDA, XPM и GPM.

6. Алексей Solo Березин в матче против Team Liquid поставил своеобразный антирекорд. В конце карты его GPM на Bane составлял 183 – это самый низкий показатель на профессиональной сцене с The International 5.

7. Илья Lil Ильюк – лучшая «четвёрка» турнира. За игру он делал в среднем 17,5 ассиста. По этому показателю его обогнал только Сон Dark Жуньси из Keen Gaming, но он оффлейнер.

5 фактов об игроках

1. Рекорд турнира по количеству убийств поставил Амер Miracle аль-Баркави. Он сделал 26 киллов на Phantom Assassin в матче против Virtus.pro. Это топ-2 для данного героя в истории профессиональной доты.

2. Вопреки расхожему мнению, Solo не стал рекордсменом по среднему и даже максимальному количеству смертей. По этому показателю его обогнали игроки SG e-sports и Keen Gaming. А Алексей Березин расположился только на 5-й строчке.

3. На ESL One Сон Sccc Чун поставил рекорд по GPM для Queen of Pain в патче 7.06. Он зарабатывал по 792 золота в минуту.

4. На ESL One Марун GH Мерхей всё-таки что-то сделал. Он поставил рекорд турнира по количеству ассистов. Игрок Team Liquid на Earth Spirit помог убить 30 вражеских персонажей.

5. Самым слабым игроком ESL One Hamburg по показателю KDA стал… Джеки EternalEnvy Мао. На два убийства и 2,5 ассиста за игру у него приходилось пять смертей.

5 фактов о героях

1. Самым популярным героем турнира снова стал Venomancer. Его пикнули 12 раз, а забанили в 14 играх. В общей сложности он был использовал в 93% драфтов. А вторую строчку по пикрейту неожиданно занял Bane. Между прочим, это один из персонажей, которого ни разу не использовали на The International 7.

2. Necrophos по популярности спустился на 21-е место и уступил даже Mirana и Enchantress. Его пикнули всего 6 раз, и он выиграл 4 карты.

3. Чаще всего в бане оказывался Night Stalker (18 раз). И всегда в первой стадии.

4. Всего в драфте на турнире участвовали 86 героев. Восемь из них были только забанены, но ни разу не попали в драфт. С Drow Ranger так случилось трижды.

5. На PGL Open Jakiro был одним из самых популярных героев. А на ESL One он был использован только в семи картах.

5 фактов об играх

1. 3 карты чемпионата продлились больше часа. И в двух из них участвовала Keen Gaming. Но рекорд по продолжительности все равно поставили Evil Geniuses и Newbee (67 минут и 7 секунд).

2. Самая быстрая карта турнира тоже на счету Keen Gaming. Китайская команда за 29 минут проиграла Virtus.pro.

3. В матче против Keen Gaming за 65 минут игры Team Liquid сделала 61 убийство. Это рекорд для ESL One Hamburg. Всего в этой карте персонажи 102 раза отправлялись в таверну.

4. Самый спокойный матч провели Newbee и Fnatic. Их встреча завершилась за 32 минуты со счётом 21:4 в пользу китайской команды.

5. Самым популярным матчем турнира без учёта китайских зрителей стал гранд-финал с участие Virtus.pro и Team Secret. В пике его смотрели 263 759 зрителей. С учётом китайской аудитории первую строчку заняла полуфинальная встреча между Newbee и Virtus.pro.

3 факта о рейтинговых очках

1. Даже если Virtus,pro не заработает на DotaPit League ни одного очка, она останется на первом месте рейтинга до следующего турнира.

2. По расчётам Митчела Хаффа, Virtus.pro заработала почти треть баллов, необходимых для поездки на The International 8.

3. Только три команды набирали очки на двух турнирах сезона: Team Liquid, Mineski и Team Secret. Virtus.pro обошла их за один чемпионат.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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