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Текст: Александр Бражник

Самураи в Париже. Что показала Sony на Paris Games Week

Несколько неожиданных анонсов, четыре десятка трейлеров и размытые формулировки относительно даты выхода большинства новых игр.
31 октября 2017, вторник. 11:15 Киберспорт

Компания Sony сдержала данное поклонникам видеоигр слово и представила целую россыпь новых игр и трейлеров на Paris Games Week. Главные анонсы были предусмотрительно оставлены для самой конференции, но и в ходе предваряющей шоу трансляции в череде инди-игр и проектов для VR мелькали заслуживающие внимания трейлеры.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале PlayStation.

Пре-шоу и сама конференция в общей сложности длились около полутора часов и стали достойным заочным ответом крупнейшим игровым издателям, отстрелявшимся двумя месяцами ранее на Gamescom 2017. Мероприятие японской компании оказалось не менее ярким и насыщенным. Чего уже по традиции не хватило презентации от Sony – информации о конкретных датах выхода большинства представленных проектов.

Ghost of Tsushima

Самым громким анонсом конференции стала игра от создателей inFamous. События Ghost of Tsushima перенесут геймеров в феодальную Японию конца XIII века, когда монгольские войска вторглись на остров Цусима. Главный герой игры – бесстрашный самурай, решивший доказать, что и один в поле воин. Интересно, что это самое поле в игре представлено открытым миром.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале PlayStation.

Last of Us 2

По оживлению в зале было понятно, что этого трейлера ждали многие. Новое видео Last of Us 2 не раскрывает подробностей сиквела полюбившейся многим игры, однако даёт понять, что продолжение будет максимально жёстким и натуралистичным.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале PlayStation.

Detroit: Become Human

Новый геймплейный трейлер Detroit: Become Human снова акцентирует внимание геймеров на факторе вариативности и важности выбора. Видео демонстрирует разные сценарии развития ситуации в зависимости от предпринятых игроком действий.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале PlayStation.

Destiny 2: Curse of Osiris

Дополнение Curse of Osiris для Destiny 2 обзавелось не только трейлером, но и подтверждённой датой выхода – 5 декабря 2017 года. Игроки окажутся на Меркурии, где им кроме прочего будет предложена новая патрульная зона и хаб.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале PlayStation.

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds

Новые территории предложено исследовать и поклонникам Horizon Zero Dawn. Релиз дополнения состоится уже 7 ноября эксклюзивно для PlayStation 4.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале PlayStation.

Кроме того были показаны трейлеры дополнений Not a Hero для Resident Evil 7 и Episode Ignis для Final Fantasy XV, а также видео, посвящённое мультиплеерной карте Carentan для Call of Duty: WWII, релиз которой состоится 3 ноября.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале PlayStation.

Far Cry 5

Создатели Far Cry 5, не связанные эксклюзивностью PS4, продемонстрировали кооперативный режим игры, предполагающий динамичные погони и сражения на фоне умиротворённой природы американской глубинки.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале PlayStation.

Новых трейлеров удостоились такие крупные проекты, как God of War, Shadow of the Colossus, Monster Hunter World, Star Wars Battlefront 2 и Marvel’s Spider-Man.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале PlayStation.

Guacamelee! 2 и Spelunky 2

На конференции анонсировали сиквелы Guacamelee! 2 и Spelunky 2. Для обеих игр PlayStation 4 пока заявлена в качестве единственной платформы, но скорее всего эти проекты не окажутся эксклюзивами.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале PlayStation.

Concrete Genie

Адвечура Concrete Genie рассказывает историю подростка, нашедшего отдушину в ярких граффити на стенах мрачного города. Придуманные им мифические существа оживают и помогают ему пережить нападки сверстников. Разработчики из студии Pixelopus хвастаются оригинальными игровыми механиками, но очень аккуратно говорят о сроках выхода игры – 2018 год.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале PlayStation.

Tennis World Tour

Спортивная тема оказалась представлена проектом Tennis World Tour. В самом трейлере не показано лиц спортсменов, однако ранее разработчики из Breakpoint Studio заявляли, что в игре будут представлены известные теннисисты, включая швейцарца Роджера Федерера. Релиз симулятора тенниса намечен на весну 2018 года.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале PlayStation.

Onrush

Насыщенные трюками аркадные гонки Onrush разрабатывает компания Codemasters. Скоростные заезды в этой игре оцениваются не только на время – немалое значение здесь придаётся эффектности прохождения трассы. Выход Onrush запланирован летом 2018 года на PlayStation 4 и Xbox One.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале PlayStation.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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