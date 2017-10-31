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Текст: Яна Медведева

Dota 2: DotA Allstars Edition. Первые впечатления от патча 7.07

Игроки, комментаторы и аналитики про обновление игры, которое вернуло всех в прошлое и сделало жизнь киберспортсменов чуть сложнее.
31 октября 2017, вторник. 12:15 Киберспорт

В ночь с 30 на 31 октября поклонники Dota 2 не спали. В тестовом клиенте появилось обновление Dueling Fates, а вместе с ним и описание патча 7.07, которое даже прочитать за раз проблематично. Но те, кто смог-таки ознакомиться с патчнотом и прикоснуться к новым героям, предметам и изменениям, уже успели поделиться мнением.

Профессиональные игроки и комментаторы в первую очередь заметили, как игра постепенно возвращается на круги своя. Сколько раз пользователи жаловались, что раньше трава была зеленее, Dota не такой казуальной, а IceFrog и вовсе забыла, сколько фишек и нестандартных деталей было в первой версии игры.

В первую очередь речь идёт о спящих по ночам нейтралах. Теперь в тёмное время суток они не будут реагировать на ваши провокации. Курьера снова обеспечили щитом, который должен спасти его от нападений разгулявшихся саппортов противника. Может быть, когда-нибудь и эффекты аур тоже вернутся. Вот тогда заживём!

Добились своего и игроки, постоянно жалующиеся на нечестный порядок драфта в All Pick. Теперь выбирать героев будут по системе: A-BB-AA-BB-AA-B. Капитан compLexity Кайл Kyle Фридман поспешил поздравить с небольшой победой Квинна CCnC Калахана, напоминавшего о несправедливости по отношению к команде с первым пиком.

CCnC определённо там упал в обморок от радости, когда увидел это.

Впрочем, игроков и аналитиков больше заинтересовало более глобальное обновление рейтинговой системы. Valve представила новый формат, в котором игроков в зависимости от способностей поделят на семь лиг, которые будут стартовать раз в полгода. Но, кажется, далеко не все оценили это нововведение по достоинству. Кому-то неинтересно играть сейчас, а кто-то разочарован тем, что не решены основные проблемы.

Но тем, кому не по душе новая рейтинговая система, да и вообще не хочется тратить на Dota 2 много времени, понравится другая часть анонса. Уже в тестовом клиенте работает турбо-режим: ускоренная игра, где тебе дают больше золота и опыта, ты меньше сидишь в таверне и легче уничтожаешь строения. В первой DotA это было Easy Mode. И те, кто его помнит, уже радуются, как дети. Например, Питер PPD Дагер, разгуливая на Bane 25-го уровня на 20-й минуте, заявил, что давно так не веселился.

Вроде бы в игру добавили двух новых персонажей, но сообщество больше обсуждает потерянное. Dota 2 лишилась двух артефактов: Iron Talon и Poor Man's Shield. И исчезновению каждого из них все рады. Кто-то доволен, что в его команду будет меньше лесников. А вот Людвиг Zai Вольберг радуется, что оффлейнерам станет не так тяжело противостоять керри.

Ха-ха-ха, где теперь ваш PMS, сейфлейнеры? @Arteezy

Отозвались в сообществе и на новые артефакты. Правда, пока они выглядят слишком сильными. Особенно молот, в честь которого уже переименовался в «Твиттере» Владимир Maelstorm Кузьминов. Hammer и оглушает, и наносит урон по строениям, и даёт обзор.

Meteor hammer. Новый артефакт для людей, которые не могут играть на Invoker, потому что они слишком плохи, но им всё равно хочется.

Естественно, Сумаил Sumail Хассан оценил главное изменение для мидеров – дополнительный крип, из-за которого противостояние 1 на 1 превратилось чуть ли не в 3 на 3, был удалён. А это значит, что у нас будет больше шансов увидеть личные дуэли игроков на средней линии. Вот тогда Evil Geniuses заживут!

Спасибо за отсутствие дополнительного крипа в миду, IceFrog

Только основное впечатление у представителей сообщества так и осталось смазанным. Слишком много всего за один раз. Переработаны все таланты, изменены герои (причём никто не убирал их из CM), добавлены новые артефакты, новые сборки, обновлены карты… Всё это за один присест, а кругом уже идут квалификации и турнирные игры. Справиться с таким объёмом информации сложно даже профессионалам, что уж говорить о рядовых игроках.

Два часа читаю патчнот, не дошёл и до середины.

Раньше дота-патчи были действительно простыми. А теперь мне кажется, что мне нужна научная степень, чтобы это расшифровать.

Но сколько бы игроки ни радовались обновлениям и новым идеям, всегда найдутся недовольные.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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