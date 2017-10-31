Ультимативный саппорт. Основные изменения патча 7.07 для Dota 2

Как изменится жизнь саппортов и мидеров, без каких артефактов теперь не жить кастерам и почему стоит наблюдать за турниром Dota Pit League.

«У тебя есть патч?» — «Нет, лучше. У меня есть патчнот!». В перерыве между крупными турнирами Valve решила порадовать игроков описанием основных изменений, которые произойдут в Dota 2 версии 7.07. Но их список оказался таким длинным и сложным, что в нём запутались даже профессиональные киберспортсмены. Попробуем разобраться в главных и самых интересных обновлениях новой версии, которые повлияют на соревновательную сцену.

Dota 2: DotA Allstars Edition. Первые впечатления от патча 7.07 Игроки, комментаторы и аналитики про обновление игры, которое вернуло всех в прошлое и сделало жизнь киберспортсменов чуть сложнее.

Изменения карты

В первую очередь в глаза игрокам бросится немного переработанный ландшафт карты. Самое главное и долгожданное изменение здесь — это отсутствие святилищ (шрайнов) на базе. Даже с перерасчётом формулы брони, оборонять трон станет заметно сложнее. Профессиональные игроки давно жаловались, что зайти на хайграунд становится всё тяжелее. Раньше проблемой были выкупы, когда у тебя есть вероятность драться не против пяти, а против десяти соперников. Потом появились святилища, которые позволяют несколько раз за оборону восстановить здоровье и ману. Теперь придётся справляться своими силами и бежать к фонтану, который лечит чуть больше, чем раньше. Может, в этой версии Evil Geniuses сможет пробиться к кому-то на хайграунд.

Святилища в лесу поменяли местами с лесными рунами. Теперь они стоят глубже на территории каждой команды. Хардлайнерам идти до него стало чуть дальше, а драться на шрайнах уже не так комфортно хотя бы потому, что они находятся на лоу-граунде.

Керри и мидеры в одной части леса с каждой стороны лишились прекрасной возможности просто нажать на святилище и под его эффектом расправиться с заготовленной пачкой древних. Придётся довольствоваться обычными нейтралами. Зато саппортам-четвёркам, гуляющим по карте, стало ещё удобнее воровать вражескую руну богатства. Теперь для этого не нужно заходить глубоко в чужой лес, а правильные перемещения могут серьёзно отразиться на экономике.

Как изменится жизнь саппортов

Саппортам пятой позиции на самых первых минутах придётся быть более расчётливыми и экономными. Многие игроки уже заметили, что нужно серьёзно изменить стартовые закупы в связи с обновлениями важнейших предметов поддержки. Курьер теперь стоит 200 золота вместо 100. Пусть понадобится раскошелиться сейчас, потом деньги не придётся спускать на его апгрейд: он автоматически примет летающую форму на третьей минуте и не потребует никаких вложений.

Варды и смоки снова немного подорожали, заставляя задуматься о первом закупе. Даже на танго придётся потратить на 25 золота больше, но зато за это можно получить ещё один заряд — теперь его можно использовать пять раз. Особенно это понравится тем, кто раздает все свои «тангусы» на старте.

Тем, кто всё ещё страдает по потерянным 100 золота на курьера, стоит порадоваться бесплатному телепорту в инвентаре на старте игры. Правда, воспользоваться им все равно нельзя, так что варды придётся нести на своих двоих.

Зато с большинства начальных артефактов скинули по 10-15 копеек стоимости. А девардинг теперь намного важнее не только в стратегическом плане, но и в отношении развития героя. За убийство чужого варда герой получает 100 опыта вместо 25. А два разбитых обса — это уже целый уровень. Звучит, как мотивация поработать над своим скиллом, потому что и очевидных мест для расстановки обзора в 7.07 стало меньше.

Как изменится жизнь мидеров

Кто бы мог подумать, что дополнительной крип на линии превратит в мид из арены для соревнования в личном мастерстве в проходной двор. Игроки, которые могли гордиться своим умением держать контроль линии и обыгрывать соперника один на один, были совсем не рады. Так что Ice Frog не стала пытаться сбалансировать ситуацию, а просто убрала этого злополучного крипа.

Серьёзно повлияет на личное противостояние и изменение количество опыта, которое получают игроки с каждого крипа. Существ ближней и дальней атаки практически уравняли в «стоимости», так что гонка за «ренжёвым» крипом перестаёт быть такой напряжённой. Теперь важна твоя способность добираться до каждого юнита, а не только до самого ценного.

Важным будет и изменение карты на стороне Dire. Вышку перенесли на другую сторону «проулка», уравняв позиции с Radiant. Теперь обе стороны могут пройти вдоль уступов и не попасть под атаку.

Но есть и плохие новости. Bottle как предмет и в 7.06 сдавал позиции. Многие игроки отмечали, что намного эффективнее купить лишнее Mango или Clarity. Теперь приверженцам бутылки станет ещё тяжелее. Её больше нельзя пополнить с помощью курьера, отправленного на базу. Теперь желающим «поабузить» Bottle придётся привлекать для помощи саппорта или же внимательнее контролировать руны. Тем более что лесные bounty стали к ним чуть ближе.

Попрощайтесь с уникальной механикой

Больше никаких перекладываний артефактов в рюкзаке для получения нужного эффекта. Никаких шуток над Джеки Eternal Envy Мао, который опять забыл, что артефакты не работают вместе.

Dota 2 больше не существует уникальных модификаторов атаки. Так что травите ядом, стреляйте молниями и восстанавливайте здоровье одновременно.

На избавление от сложной механики у Ice Frog ушло три года. Многие игроки смотрели на неё двояко. С одной стороны, когда ты разбираешься в этих мелочах, чувствуешь себя чуть ли не элитой MOBA, вон как у нас все непросто. С другой — новички зачастую и понятия не имели, что предметы и способности вместе могут не работать просто так, без особой причины. Теперь никаких сложностей. Говорили же, что нужно быть добрее к тем, кто только приходит в игру.

10 важных изменений, которые вы могли пропустить

1. Глиф теперь работает и на крипов. То есть, они также неуязвимы во время его действия, как и строения. Так что у этой механики появилась не только защитная, но и атакующая функция. Она серьёзно усиливает пуш-потенциал, особенно против пиков, которые очень быстро расправляются с волной крипов. Нажал глиф — зашёл на хайграунд соперника, не волнуясь, что прямо сейчас включится защита.

2. Соскучились по иллюзиям, бегающим по всей карте? Кажется, эпоха OG возвращается. Теперь копии получают эффект восстановления здоровья и маны. Да, теперь оно будет идти и лечиться. Тем, у кого нервы покрепче, игроки предлагают представить Chaos Knight с «тараской». При хорошем контроле от его иллюзий так просто не избавиться.

3. Новый артефакт Kaya называют «Sange или Yasha на интеллект». Его появление прогнозировали очень давно. За свою стоимость он предоставляет очень много — 16 интеллекта, усиление заклинаний и сокращение их стоимости. А перк атрибута повышает сопротивляемость к вражеским способностям. Уже сейчас он является одним из самых популярных предметов в тестовом клиенте. А игроки уверены, что в следующем обновлении стоит ждать ультимативного предмета, который соединит все три меча.

4. В Dota 2 была добавлена новая механика «сопротивления дебаффам». Теперь силовики с каждой единицей основного атрибута будут сокращать продолжительность действия негативных эффектов вроде безмолвия, оглушения, рута и так далее. 25% сокращения обеспечит новый артефакт Aeon Disk, а Tiny будет усиливать этот показатель с ростом Grow. На третьем уровне ультимейта он сократит время действия дизейблов на 40%.

5. Meteor Hammer — первый артефакт, который наносит урон по строениям. IceFrog в течение прошедших лет старается сделать так, чтобы при ошибке в драфте вы могли покрыть недостатки пика правильной сборкой или подбором нужного таланта. Так что если у вас в команде не оказалось персонажей, которые могут атаковать строения, то новый молот придётся кстати. Он может стать незаменимым предметом для сплитпушащих хардлайнеров.

6. Earthshaker — один из героев, которые выживают в любом патче и всегда находятся в топе по количеству пиков. Icefrog решила, что в этот раз его сила была в том, что он мог дать эффективный ультимейт в одного соперника. Теперь у Echoslam нет собственного урона, зато он наносит в 1,5 раза больше от Echo. А от героев волна будет отскакивать два раза, так что ультимейт по пятерым без участие крипов станет практически в два раза сильнее.

7. Morphling теперь всё ближе к роли саппорта 4 позиции. Чтобы быть полезным, ему не обязательно иметь много фарма: ультимейтом можно скопировать все базовые характеристики врага, а бывшая «перекачка» теперь не требует даже маны. Morph-раздаватель оглушений теперь смотрится вполне эффективно.

8. Талант 25 уровня у Faceless Void вернул в игру одну из самых интересных и ненавистных пассивных способностей — Backtrack. Так что если вдруг враг не получит урона от вашего ультимейта или не умрёт от «косы» Necrophos, не удивляйтесь и просто наслаждайтесь путешествием в 2015 год.

9. Кажется, хорошие игроки на Io становятся ещё ценнее. Этот герой получил одно из самых интересных деревьев талантов. На 15-м уровне Tether дает эффекты аганимов. Однако пока он не работает с посохами, которые дают дополнительные способности. Например, Lifestealer компания Io ничего не даст. Зато талант 20-го уровня превращает виспа в маленького и надоедливого керри. Он наносит удар по сопернику каждый раз, когда атакует герой, к которому Io прикреплен Tether. С Alchemist комбинация как минимум смотрится устрашающе.

Видео можно посмотреть в YouTube по данной ссылке.

10. Все переработанные герои останутся в Captains Mode. Это значит, что их новые способности мы сможем увидеть уже на Dota Pit League. А ещё много багов и странных взаимодействий, потому что до этого момента пользователи не успеют сообщить обо всех проблемах.