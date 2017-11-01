«Fallout Gaming — мошенники». Кто проведёт азиатский мэйджор по Dota 2

После анонса новой турнирной системы в Dota 2 у многих возникал вопрос: а что если организаторы чемпионатов окажутся недостаточно добросовестными? Пообещают призовой фонд, проведут квалификации, но провалят сам мэйджор или майнор. Пока при всех видимых и невидимых проблемах организаторы со своими задачи справлялись. Но судьба будущего мэйджора на Филиппинах пока выглядит не радужно. И всё из-за сомнительного послужного списка и испорченной кармы Fallout Gaming – компании, которая взяла на себя проведение Galaxy Battles II в январе 2018 года.

Четыре человека, решившие развить региональную сцену

Fallout Gaming — детище четверых парней из Малайзии, которым захотелось развить региональную сцену в Dota 2. Они начали с небольших онлайн-турниров, но уже вскоре замахнулись на проведение крупнейшего LAN-чемпионата региона, Major All-Stars (MAS) в Куалу-Лумпуре. И всё это без какого-либо опыта в киберспорте или организации соревнований. Причем менеджментом самого чемпионата должен был заниматься всего один человек — Франсис Гох.

Fallout Gaming начала с небольших онлайн-турниров, но скоро замахнулась на проведение крупнейшего LAN-чемпионата региона, Major All-Stars (MAS) в Куалу-Лумпуре.

К проведению MAS им удалось привлечь крупных спонсоров. Правительственная организация, занимающаяся поддержкой киберспорта в стране, дала добро, Logitech обещала помочь в техническом обеспечении, а местная сеть отелей должна была предоставить жильё для игроков и комментаторов.

Киберспортсменам, собиравшимся на MAS, показали макеты красивого светлого зала, большой сцены и комфортной зоны с диванами для VIP-гостей. Им устроили пресс-конференцию, познакомили с организаторами, а те рассказали, как чистый энтузиазм помогает им развивать дисциплину в регионе. А закончился чемпионат катастрофой.

Худший турнир в современной истории

Если вам кажется, что шанхайский мэйджор был отвратительным турниром со множеством проблем, то вы скорее всего забыли про Major All-Stars. Вас можно понять, такое хочется стереть из памяти.



Когда зрители оказались на месте проведения турнира, они поняли, что о красочных картинках и диванчиках можно забыть. Пластиковые стульчики, как в уличных кафешках, были им заменой. В VIP-зоне можно было насладиться ковром и наличием высоких задрапированных столов. Но самое интересное началось позже.



Турнир стартовал на полтора часа позже заявленного. Из-за множества технических проблем в первый день команды провели всего два матча. Причём один из них прошёл даже не на сцене — организаторы просто показали его запись в зале. К тому же матчи проводились не в локальном лобби, так что киберспортсменам пришлось мириться с пингом больше 100. Вслед за этим игроки и комментаторы начали делиться десятками увлекательных историй.



Симон Handsken Хааг из NiP рассказал, что в их тренировочной комнате бегают тараканы. Вон Хок Chaun Чуань, который насиделся на пластиковом стульчике во время тренировок, но был вынужден играть на таком же официальный матч за сценой. Андрю Zyori Кэмпбелл делится историей, что в отеле перепутали бронь номеров. При этом там было невозможно находиться из-за отвратительных условий. Во время игры Natus Vincere у них задымилась розетка под столом. А за кулисами сотрудники Team Empire и Natus Vincere помогают организаторам настраивать технику. Сергей Anahronix Быковский оказался единственным системным администратором среди всех присутствующих на арене людей.

Видео можно посмотреть на канале NAVI Dota 2 в YouTube.

Из-за недостатка мощностей оборудования, комментаторы не могли подключиться к сети. Когда удалось всё настроить, игра стартовала, но без кастеров. Им просто не выдали пароль от лобби. Комментаторы из России и Вьетнама не получили компьютеров, поддерживающих программы для стрима. Игрок Rave, Jeyo, даже предложил им перебраться в тренировочную комнату и поработать оттуда. Когда всё было настроено, оказалось, что система звука в зале работает некорректно — игроки могут неплохо слышать комментаторов во время матчей. Но к тому времени такие мелочи уже мало кого волновали.

Во время игры Natus Vincere у них задымилась розетка под столом. А за кулисами сотрудники Team Empire и Na’Vi помогали организаторам настраивать технику.

А потом ещё в течение двух лет MAS напоминал о себе. Всё это время организаторы провального чемпионата тянули с выплатой призовых Invictus Gaming. Они ссылались на банковские проблемы и технические задержки, но продолжали «кормить завтраками» игроков и организацию. Раз в полгода IG напоминала о своей ситуации в социальных сетях, Fallout Gaming снова рассыпалась в обещаниях и исчезала.



Организаторы остались должны и комментаторам. По словам Виталия V1lat Волочая, кастерам из СНГ пришлось покупать билеты на свои деньги. Сотрудники англоязычной студии потратили личные средства на трансферы до места проведения, оставив в Малайзии больше $ 1000. Fallout Gaming обещала возместить расходы, но так и не выполнила обещаний. На вопросы о компенсации сотрудники компании просто блокировали контакты комментаторов.



«Fallout Gaming — мошенники. С ними невозможно работать, они не выполняют обещания и должны нам деньги. Как только мы стали не нужны им, компания заблокировала все связи», — написал Zyori в «Твиттере».



Счета им уже никто не предъявляет. Просто остался осадок от сотрудничества.

Турниры без прав и правил

Может быть, и зрители простили начинающей компании первую турнирную неудачу. Но Fallout Gaming продолжает портить себе карму всё новыми и новыми нелицеприятными историями.



New Blood Championship — ещё одно детище горе-организаторов. Это чемпионат для команд-любителей, направленный на развитие дота-сцены в Юго-Восточной Азии. Правда, только частично. Монгольскую команду Team Nomadic дисквалифицировали с турнира после того, как она прошла региональную квалификацию. Организаторы объяснили это тем, что по их правилам Монголия не входит в Юго-Восточную Азию. И им неважно, что составы из этой страны участвуют в SEA-квалификациях на любой другой чемпионат. Игроки уверены, что этот пункт появился уже после того, как они донесли эту историю до общественности. А всё для того, чтобы не тратиться на перелёт команды из Монголии.



Следующий серьёзный прокол случился на ещё одном региональном мероприятии — Red Bull Coliseum Season 2. Это большой фестиваль с чемпионатами в четырёх дисциплинах: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Overwatch и FIFA. Квалификации на него прошли без подозрительных историй, но сам LAN-финал в конце октября превратился в очередную катастрофу.

Первыми тревогу забили игроки в Overwatch. Севан Ким, генеральный директор GameHome E.Sports, написал открытое письмо, в котором рассказал об условиях проведения чемпионата. Игрокам обещали предоставить достойные технические условия, а играть пришлось на слабых ноутбуках с подключенными к ним мониторами на 60 Гц. Матчи турнира по Overwatch и вовсе пришлось отложить на второй день. Кому-то из игроков забронировали не те билеты, кто-то так и не смог справиться с техническими проблемами. Fallout сбросила всю ответственность на поставщиков оборудования: мол, те не установили на компьютеры и ноутбуки необходимое программное обеспечение.

LAN-финал по четырём дисциплинам на большом фестивале Red Bull Coliseum Season 2 превратился в очередную катастрофу.

Историю дополнил рассказ игрока сингапурской команды, которая пробилась на турнир по Dota 2. Им организаторы до последнего не предоставляли никакой информации о билетах и проживании, хотя обещали всё оплатить. В последний момент оказалось, что ехать на место проведения придётся на автобусе, а оповестили об этом только одного игрока. Участникам приходилось самостоятельно переносить поездку, а в итоге просто заплатить за билеты из своего кармана. По приезде выяснилось, что в гостинице перепутали номера и данные игроков, а мест и вовсе не хватило на всех.



Заключительный день соревнований начался с массовых технических проблем. Постоянные дисконекты и проблемы с интернетом не давали доиграть финальные матчи. А затем началось самое интересное. Fallout Gaming получила уведомление от MPSJ, местного органа власти, в котором у организаторов запросили предъявить права на проведения Red Bull Coliseum. Если же у них не окажется документов, представители властей пригрозили конфисковать всё оборудование. После этого организаторы объявили о «нерешаемых технических проблемах», свернули турнир и перебрались доигрывать его в другой компьютерный клуб. Тем, кто был знаком с этой ситуацией, всё стало понятно — у компании просто не было прав на организацию чемпионата.

Мэйджор «с душком»

6 октября 2017 года в Маниле прошла большая часовая пресс-конференция. На ней Fallout Gaming представила свой новый грандиозный проект — второй сезон Galaxy Battles, турнир на $ 1 млн на самой большой в мире крытой площадке Philippine Arena. И всё это при поддержке Valve и со статусом мэйджора. 16 команд, лучшие игроки мира, квалификационные очки и множество развлечений для посетителей — презентация пускала в глаза даже не пыль, а разноцветные блестки.

В первую очередь, жители Филиппин взъелись на место проведения турнира. Да, это огромная арена, но она абсолютно отрезана от всех инфраструктур. Добраться туда можно только по адским пробкам, ближайшие приемлемые отели находятся в часе езды, а вокруг самого стадиона нет ничего, даже перекусить негде. Местные поклонники доты, какими бы страстными любителями игры они ни были, заявили, что предпочтут посмотреть это действо из дома. К тому же при всем своем великолепии у Philippine Arena может не оказаться доступа к быстрому и мощному интернет-соединению. Так что если кто-то доедет вовремя, то мэйджор неожиданно может оказаться без стрима или самих матчей.

Следом сообщество бросилось обсуждать анонсированные приглашения на турнир. Среди первых «инвайтом» одарили перуанцев из Infamous. Зрители пошумели, но предположили, что организаторы решили пригласить составы из всех регионов. Но затем среди приглашенных команд оказалась TNC Pro Team. И всё это на фоне доминирования Mineski в регионе и явного провала состава Тибана 1437 Сива. Снова шум — и ничего. История забылась на несколько недель.



25 октября Дэрил IceIceIce Кох в переписке с Дэвидом GoDz Паркером написал интересную фразу:

Хотя бы вы, ребята, не продаёте приглашения и не отдаёте их командам, которыми владеете.

Дэрил не стал называть ни организаторов, ни команд. Но в одном из ответов к этому твиту прозвучало предположение: «Galaxy Battles пройдет в Philippine Arena = это собственность Иглесия ни Кристо [Церковь Христа] = частичные владельцы TnC. Я решил уравнение».

Эта идея разлетелась по социальным сетям как непреложная истина. А на Fallout Gaming появилось клеймо не только нерадивых организаторов, но и чуть ли не мошенников. О явной предвзятости организаторов к своим командам рассказывали и посетители Red Bull Coliseum. Fallout снимала со сцены матчи с участием других коллективов и ставили на их место встречи составов, которые спонсирует она сама.

Киберспортивный журналист из Куала-Лумпур Дэйн Виден провёл небольшое расследование, чтобы доказать связь команд, организаторов и других игроков сцены в Юго-Восточной Азии. Он связался с компанией Zeno, которая владеет Fallout Gaming, представился потенциальным инвестором и поинтересовался их структурой и планами. Для начала сотрудники компании похвастались, что с ними сотрудничает AirAsia, хотя их «партнёрство» не ушло дальше одной встречи.



Представитель Zeno также рассказал, что их компания владеет большей частью Fire Dragoon и 50% акций TNC Pro Team, чем подтвердил связь команды и организаторов турниров. А потенциальным инвесторам предлагают «привести 4 друзей и получить свои средства обратно прямо сейчас и заработать бонусы за каждого приглашенного друга». Журналист даже предположил, что номинальный владелец Zeno — это подставная личность, потому что он в университете, где он предположительно учился, никогда не было такого студента.

В Юго-Восточной Азии невероятная публика. Они всей душой любят Dota 2, игроков, турниры и вообще всё, что связано с киберспортом. И этот регион действительно заслужил свой собственный мэйджор с лучшими командами мира и поддержкой от Valve. Но из-за того, что разработчики не обращают внимания на послужной список организаторов, а смотрят только на призовой фонд, долгожданный филиппинский турнир может превратиться во вторую часть хоррора Major All Stars. И остаётся только надеяться, что в этот раз организаторам хватит денег и опыта, чтобы закупить стулья для игроков, установить Dota 2 на компьютеры и пригласить хотя бы одного системного администратора.