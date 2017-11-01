Тонкости игры за Pangolier и Dark Willow. Новые герои в Dota 2

Глобальное обновление для Dota 2 под названием «Поединок судеб» уже добавлено в основной клиент, а значит каждый так или иначе столкнётся с новыми героями в лице Pangolier и Dark Willow. Кто-то захочет сам опробовать персонажей, а кому-то придётся им противостоять. В обоих случаях полезно и даже необходимо знать не только возможности героев в целом, но и механику их способностей. Ведь многие поспешно заявляют, что персонажи чрезмерно сильны, называя их «имбой». Так ли это на самом деле? Попытаемся разобраться.

Pangolier

Донте Полино — эдакий гуляка, который существует по принципу: «Достойна лишь та жизнь, которая полна приключений». Фехтование, праздности и помпезная романтика — Pangolier живет на широкую ногу, а его сладкие речи способны вскружить голову любому. Стоит отметить, что озвучка героя действительно весьма привлекательна, и с первых минут делает знакомство с геймплеем сплошным наслаждением.



Pangolier — герой ближнего боя, ловкач, наделён четырьмя способностями: тремя активными и одной пассивной. Разработчики изначально оценили героя как керри, но большинство игроков склоняются к тому, что его место в роуминге или на сложной линии.

Вы не сможете оценить всю мощь первой способности Pangolier без активации быстрого применения способностей, более известного как «квик касты».

Swashbuckle

Pangolier прыгает на новую позицию, при этом нанося 4 атаки с фиксированным физическим уроном в указанном направлении. Важно отметить, что хоть урон фиксированный и не будет расти пропорционально увеличению атаки героя, он применяет эффект пассивной способности и все модификаторы атаки, даже оглушение от Skull Basher, которое почти всегда срабатывает по одиночной цели.



Это позволяет нашей фантазии хорошенько обдумать все возможные варианты сборки. Для начальной стадии крайне хороши в сочетании с Swashbuckle будут Orb of Venom и Blight Stone, в середине Diffusal Blade, Skull Basher или Maelstorm, Desolator, а в поздней стадии Eye of Skadi. Но не стоит забывать, что способность можно применять и для побега, а с хорошей регенерацией маны — и для более быстрого перемещения по карте.

Возможности Swashbuckle без и с квик кастом

Swashbuckle

Pangolier подпрыгивает в воздух и наносит по области удар щитом по приземлении. Но что самое главное, герой снижает получаемый урон в зависимости от количества соперников, которые окажутся в радиусе действия способности.



Эта способность позволяет персонажу выступать в качестве танка, принимая на себя фокус в драках. Отлично сочетается с первой способностью, которая позволит быстро сократить дистанцию. Кроме того, способность можно активировать во время ультимейта, чтобы преодолеть препятствия в виде клифа.



Если мы собираем Pangolier в инициатора, то нам необходимы Vanguard, Shiva’s Guard и Radiance. Для максимально удачного применения способности рекомендуется приобрести Blink Dagger.

Heartpiercer

Атаки Pangolier имеют шанс замедлить врага и через некоторое время после этого нивелировать его броню. Пассивная способность будет крайне сильна против героев, обладающих большим количество базовой брони, например, Dragon Knight. Поскольку способность работает с Swashbuckle, это может внести огромный перевес в драке, в случае срабатывания по нескольким вражеским героям.

Swashbuckle позволяет оглушить героя с помощью Skull Basher с очень большого расстояния

Rolling Thunder: Pangolier сворачивается в шар и катится вперед, оглушая врагов и нанося урон. Важно отметить, что во время действия ультимейта герой может активировать предметы. Грамотное применение Blink Dagger позволит дважды прокатиться по врагам, оглушив их на несколько секунд и нанося приличный урон.



Pangolier — очень интересный герой с уникальным геймплеем. Каждая из способностей очень сильна и разнообразна в применении, поэтому герой точно будет пользоваться большой популярностью, в том числе и среди профессионалов. Керри ли он? Вряд ли. По крайней мере, не способный выиграть игру в одиночку. Больше всего, по первым ощущениям, персонаж подходит для игры на четвёртой позиции или в сложной линии.

Dark Willow

С виду Миреска, таково имя героини, милая и добрая, и вряд ли кто-то подумает, что это существо вовсе не столь безобидное. Dark Willow родилась в королевской семье фей, и когда ей надоела скучная и беззаботная жизнь, она сожгла семейное поместье и отправилась в мошенническую жизнь со своим питомцем по имени Jex.

Dark Willow — герой дальнего боя, маг, наделена пятью активными способностями. Разработчики позиционируют фею как героя поддержки, и это действительно самое лучшее применение для Мирески, поскольку она обладает достаточно мощными нюками и контролем.

Bramble maze

Герой создает лабиринт из терновника. Кусты накладывают оцепенения на задетых противников и наносят им урон. Способность достаточно сильна в узких проходах, а также позволяет команде занять более выгодную позицию в драке при грамотном использовании. Способность требует навыка для правильного применения.

Для эффективного использования заклинания необходимо изучить схему кустарника и ставить его так, чтобы оцепенение сразу подействовало на врагов.

Shadow Realm

Чтобы нанести максимальный урон с помощью Shadow Realm, следует дождаться появления специального индикатора в виде восклицательного знака.

Герой уходит в Царство теней. Её нельзя выбрать в качестве целей, а персонаж получает бонусный магический урон к следующей атаке за время, которое проведёт в этом измерении. Способность можно использовать как для побега, так и для нанесения урона.

Shadow Realm

Герой насылает на противника древнее заклятье фей. Спустя некоторое время оно оглушает противника и рядом стоящие цели. На ранней стадии игры заклинание способно оглушить на целых 3,5 секунды, но теряет свою актуальность с течением времени, так как от него можно увернуться с помощью защитных предметов.

Если на вас висит проклятье Cursed Crown, не стоит приближаться к союзникам, так как можно подставить их под удар.

Bedlam

Герой призывает на помощь ручного светлячка, который начинает быстро вращаться вокруг своего владельца и наносит урон. Он оказывается приличным, если встретится с Dark Willow один на один, поэтому многие ложно полагают, что это и есть основное оружие героя. На самом деле, это не так.

Чем ближе соперник, тем больше урона наносит Bedlam

Terrorize

Герой натравливает на врагов своего ручного светлячка. После небольшой задержки он пугает врагов в указанной области, вследствие чего они начинают бежать к базе. Важно отметить, что герои соперника направляются к фонтану по кратчайшему пути — это важнейшая деталь заклинания и способностей Dark Willow.



Грамотный игрок знает траекторию и маршрут кратчайшего пути с любой точки карты, поэтому воспользовавшись ультимейтом, он может оглушить нескольких героев, а затем и оставить их в дебрях.



Dark Willow — сильный герой поддержки, наделенный особыми заклинаниями, комбинация из которых способна позволить выиграть любую драку для команды. Не возникает сомнений, что героя слегка ослабят уже в ближайшее время. Когда персонаж станет доступным в соревновательной доте, он будет очень востребованным. Без покупки Black King Bar противостоять тёмной фее будет очень сложно.