«EPICENTER в Америке и Китае не можно, а нужно представить»

Первые выстрелы, первые убийства на карте, первые взятые раунды, первые овации. В финале EPICENTER, организатором которого выступает Epic Esports Events, бразильцы бьются с поляками за $ 250 тыс. За этим наблюдают 7000 зрителей в питерском СК «Юбилейный» и сотни тысяч на трансляциях в Интернете. Ведущая студии аналитики Елена Урусова появляется в коридоре арены, смотрит на толпу возле магазина киберспортивной атрибутики и загорается: «Да что они тут делают? Финал же идёт». И исчезает, оставшись разочарованной. Парни толпятся возле продавца в ожидании конкурса с подарками. Финал не убежит.

Ключ от квартиры, где деньги лежат

Видео можно посмотреть на YouTube — канале CSRu Hub.

«На финальный день у нас «солд-аут», — рассказывает Марк Авербух, директор по развитию Epic Esports Events. Однако на трибунах «Юбилейного» есть пустые места, пускай их и немного. Организаторы объясняют это тем, что далеко не все зрители способны высидеть по 10 часов, как в день финала. «Ни в одном из видов спорта, когда ты приходишь на матч, день не длится 6+ часов. Людям тяжело высиживать. Они приходят на тот матч, который им интересен. Кто-то приходит просто утром посмотреть, а потом не выдерживает уже сидеть столько и уходит», — говорит Авербух.

По залу раздаётся гул с аплодисментами. Польская пятёрка Virtus.pro берёт первую карту в финале против SK Gaming. Ярослав pashaBiceps Яжомбковский машет рукой болельщикам. На протяжении всего турнира на трансляции показывают рекламу с одним из самых накаченных киберспортсменов в мире. «А у неё банки побольше твоих будут», — звучит в ролике.

Филипп NEO Кубски (слева) и Ярослав pashaBiceps Яжомбковский (справа) из команды Virtus.pro Фото: media.epicenter.gg

Counter-Strike: Global Offensive — одна из самых доступных для восприятия игр среди киберспортивных дисциплин. Две команды: спецназовцы против террористов. Задача одних — поставить бомбу, других — всех убить или разминировать заряд. После 15 раундов участники меняются ролями. Побеждает на карте тот, кто возьмёт 16 раундов из 30. В случае 15:15 начинается овертайм. Командам даётся 6 дополнительных раундов, чтобы выявить победителя. Если этого не происходит, запускается второй овертайм. И так может быть до бесконечности.

Самая долгая карта в истории CS:GO длилась 2 часа и 40 минут. Тогда Команда Team XENEX победила exceL eSports со счетом 46:42.

Благодаря доступности CS:GO считается одной из самых привлекательных дисциплин для спонсоров. Здесь много взрослых и распиаренных игроков, у которых есть болельщики по всему миру. Ярослав Яжомбковский тому пример. Здоровый, накаченный, семьянин, который занимается тем, что играет в Counter-Strike, зарабатывает увлечением на жизнь и совершенно не стесняется этого. «Как и любое зрелище, которое востребовано, достаточно партнёров, которые открыты и готовы работать с нами. Мы ищем баланс. Мы не хотим, чтобы у нас было 100 логотипов, обвешано все. Это никому не понравится: ни зрителям, ни самим спонсорам», — говорит Максим Маслов, генеральный менеджер Epic Esports Events.

Спонсоры — основной источник доходов турнирных операторов. На чемпионате в Питере как на самой арене, так и на сцене можно было увидеть логотипы мобильного оператора Yota, сети магазинов Media Markt, производителя энергетических напитков Monster, беттинговых компаний и других. Билеты и продажа прав на трансляцию тоже приносят организаторам прибыль. Но сколько всего удаётся заработать за весь турнир с момента анонса, неизвестно.

Самый дешёвый билет на EPICENTER стоил 250 рублей на субботу и 400 на воскресенье. Самый дорогой — от 950 до 1300. Абонемент обходился от 600 до 9990 рублей.

Тем не менее это не мешает таким компаниям, как Coca-Cola или Mercedes, сотрудничать с турнирными операторами в киберспорте. С каждым годом их становится больше. И если раньше новость о подписании контракта с крупным спонсором считалась событием, то теперь этим никого не удивишь.

Детский сад с миллионами долларов на кону

Камера выхватывает из зала молодую пару. Парень пытается поцеловать девушку, она резко уклоняется в сторону и машет руками. Зрители вокруг них смеются. Парень поднимает руку вверх с улыбкой на лице, как бы демонстрируя, всё нормально, бывает. Примерно в таких же отношениях находятся и организаторы турниров с киберспортсменами.

У Epic Esports Events есть две глобальные статьи расходов. Первая — создание шоу на стадионе, куда входит всё: аренда площадки, оформление сцены, оплата работы комментаторов и многое другое. Вторая — команды. Их нужно привезти на соревнования, сопроводить до отеля, поселить, предоставить тренировочные комнаты и всё необходимое. Комментатор студии Ru Hub Виталий Волочай считает, что некоторые игроки и клубы обнаглели. На самом EPICENTER произошла ситуация, когда две команды самовольно покинули соревнования после того, как не вышли из группы. Организаторы обещали применить к ним санкции, но на этом всё и закончилось.

«У организаторов и команд какие-то странные отношения. Одни ноют, что им не нравится интернет в отеле, что стулья кривые и столы не регулируются по высоте, а ещё питание так себе, и вообще наглость нет круглосуточного доступа к «Ред Булу». С другой стороны, организаторам постоянно не нравится, что игроков надо заставлять давать автографы, участвовать в медиа-активностях, записываться в видео. Все всегда недовольны, орги пытаются угодить игрокам, дарят им кеды, чипсы, рюкзаки, куртки, ещё что-то. Какой-то детский сад, только с миллионами долларов на кону», — написал Волочай в Telegram.

Максим Маслов заверяет, что требования у игроков самые обычные. Например, у китайских киберспортсменов определенные требования к еде: они привыкли есть так, как дома. По словам Маслова, это совершенно нормально, поскольку ребята хотят чувствовать себя комфортно. «Глобально ничего такого, как у некоторых суперзвёзд эстрады, нет», — добавляет генменеджер Epic Esports Events.

При этом он не отрицает существующих проблем. «Киберспорт достаточно недавно развивается как настоящий спорт с серьёзным подходом. Первая и самая главная особенность — у нас очень мало топовых команд, которых любят, знают и готовы за них болеть. Из этого все наши сложности. Потому что мы вынуждены учитывать их интересы, получается, в других турнирах. Мы вынуждены готовиться к каждой команде, и они зачастую, понимая это, действительно могут выдвинуть требование, например, полететь бизнес-классом. Когда будет команд 100, чтобы мы могли выбирать, тогда у них и требования чуть снизятся», — поясняет Маслов.

Если организаторы перестанут возить киберспортсменов, а все расходы возьмут на себя сами клубы, то затраты не сильно снизятся. В том числе это связано и с отсутствием стандартов даже среди турнирных операторов. «Мы сейчас вынуждены при подборе того же отеля учитывать массу разных факторов: удаленность от площадки, требования игроков, у кого какие диеты. Если всё это к какому-то стандарту придёт и команд будет больше, то все турниры выработают некую практику. Селим в такую-то категорию отелей, кормим так-то и всё с этим будет окей, потому что команд много. И если ты с этим не о'кей, тебя заменит другой», — говорит Маслов.

В Epic Esports Events не считают подарки киберспортсменам чем-то зазорным. Эта практика появилась давно и не только у нас. Организаторы EPICENTER ещё с первого турнира каждому выдавали памятные вещи, будь то шапка-ушанка или именные кеды Converse.

Сколько всего потратили Epic Esports Events в Петербурге, и Маслов, и Авербух оставляют без комментариев. Невозможно даже правильно оценить расходы на постройку сцены в 360 градусов. Собеседник «Чемпионата», который пожелал остаться анонимным, отмечает, что очень многое зависит от того, кто и на каких условиях занимался производством. При этом необходимо брать в расчёт множество факторов: от логистики до качества материалов. Ни один организатор в мире не скажет, сколько это стоило, утверждает аноним.

Максим Маслов уверяет, что турнирные операторы не говорят вслух о финансовых успехах не потому, что хотят что-то скрыть, а потому что хотят обезопасить себя. «Любая компания хочет инвестиций. Раскрывая информацию и давая лишнюю информацию о себе, она может навредить желанию найти эти инвестиции», — утверждает генменеджер Epic Esports Events. Сейчас ни одна компания в мире, занимающаяся организацией турниров, не раскрывает свои статьи доходов и расходов. Даже процесс проведение тендеров на организацию соревнований остаётся закрытым.

Рога и копыта. Что произойдёт в киберспорте в 2017 году Компания Newzoo выпустила аналитический отчёт. Авторы исследования спрогнозировали рост аудитории, общих доходов рынка и выручки со стримов.

Курс на Америку и Китай

Максимальное количество зрителей на трансляциях во время EPICENTER

Средний цикл организации турнира уровня EPICENTER — 3-6 месяца. Планированием и проектированием мероприятия занимаются 9 человек. На этапе проведения — более 600 человек. Всё начинается с выбора дисциплины и места. Необходимо учитывать календарь, интересы команд на других турнирах. Когда организаторы находят окно по времени, начинается планирование основного мероприятия, квалификаций, даты финалов, списка команд, которые получат приглашения в основную стадию или на закрытые отборочные.

До Петербурга Epic Esports Events дважды проводила соревнования серии EPICENTER в Москве в «ВТБ Ледовый дворец». «Нам было интересно попробовать свои силы в организации мероприятия в другом городе, не в нашем домашнем, где мы все хорошо знаем и понимаем, как это делать. В Европу идти для нас ещё объективно рано. Мы выбирали из двух вариантов, то есть мы остановились на Казани и Санкт-Петербурге. В итоге выбрали Санкт-Петербург, потому что он ближе».

В Epic Esports Events не хотят ограничиваться только Россией. Но пока в самой компании не готовы браться за международные проекты. «EPICENTER в Америке и в Китае не можно, а нужно представить. Мы очень хотим. Тут вопрос в другом: готовы ли мы сами это сделать так, чтобы потом не было стыдно и это было же такого уровня, как в России. Потому что в России работать нам комфортно. Мы здесь живём, мы всех знаем, знаем, как тут работать, какие тут правила, где и что сколько стоит, откуда брать спонсоров, как относится аудитория. А сделать так же круто, чтобы за это не было стыдно и можно было гордиться, в другой стране, это далеко не так просто. Когда мы будем к этому готовы, мы обязательно сделаем», — заявляет Маслов.

Сейчас по всему миру около десятка независимых компаний организуют крупные чемпионаты. ESL активно работает в западной Европе, Америке и Юго-Восточной Азии, DreamHack — в восточной Европе, Скандинавии и США. PGL старается вести такую же активную деятельность, как и их конкуренты, сразу в 3-4 регионах. TBS транслирует собственный чемпионат ELEAGUE не только в Интернете, но и по ТВ-каналам. Права на вещание в других странах активно продаются по всему миру.

«Киберспорт — новая штука, которая собирает большое количество молодёжи. Если мы берём за основу СНГ, то это такое очень злобное сообщество, и с ним интересно работать. И ты знаешь, что оно тебе ничего не простит. У тебя есть постоянный фидбек, — говорит Авербух. — В киберспорте круто работать, потому что тебе приходится работать над собой, чтобы становиться лучше. Процесс взаимодействия с сообществом, пускай даже на уровне интернета, очень приятный лично для меня».

Когда стрелка часов переваливает за 11 вечера, SK и Virtus.pro играют вторые овертаймы на заключительной карте. Два выстрела от Фернандо fer Альваренга — и поляки проигрывают серию. Бразильцы вскидывают руки вверх и кричат вместе со стадионом. Девушка Альваренги закрывает лицо руками. Пока она смотрела матч, рядом с ней образовался небольшой фанатский сектор. Трибуны заметно поредели, но тысячи зрителей остаются на местах. Ещё какой-то миг, и SK Gaming поднимут кубок над головой. Для них путешествие в Россию закончилось, а организаторам понадобится немало времени, чтобы разобрать сцену и увезти всё обратно в Москву. Следующий чемпионат серии EPICENTER, но уже по Dota 2, пройдёт c апреля по май 2018 года. И готовиться к нему начнут совсем скоро.