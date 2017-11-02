Египетская сила. 5 вещей, которые надо знать про Assassin’s Creed: Origins

Пока всё киберспортивное сообщество обсуждает новый патч в Dota 2, мы продолжаем рассказывать о самых горячих новых релизах в смежной игровой индустрии, которые просто не можем игнорировать. Одной из главных премьер этой осени стал исторический блокбастер Assassin’s Creed: Origins. Серия вернулась после двухлетнего перерыва заметно похорошевшей и посвежевшей. Коротко рассказываем главное о новом выпуске.

Origins — это новый взгляд на Assassin’s Creed

Несколько лет назад, посмотрев на грустные продажи последних выпусков Assassin’s Creed, компания Ubisoft приняла правильное решение, отправив серию на небольшой отдых. До этого игры выходили ежегодно, и в какой-то момент аудитория действительно немного подустала от сериала. Origins, по словам создателей, должна была стать не просто ещё одной Assassin’s Creed. Разработчики собрались «переизобрести» игру заново, предложив игроку много нового. Конечно, глобального перезапуска не случилось, но Origins — это действительно один из самых новаторских выпусков сериала за всю историю.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале Ubisoft Russia.

Первая радость — огромный открытый мир Древнего Египта со всеми важными памятниками той эпохи. Вторая — ролевая система, которая делает Origins ближе даже не к предыдущим выпускам игры, а скорее к современным RPG, например, к третьему «Ведьмаку». Тут появились уровни героя, система его прокачки, уникальное оружие и многие другие вещи. И самое главное, что это очень органично смотрится в Origins, как будто подобные ролевые элементы были тут всегда. Третья новинка — ускоренная боевая система. Теперь бои уже не напоминают немного театральные медленные поединки из прошлых частей — герой двигается намного быстрее, противники нападают более агрессивно и по динамике схватки можно сравнить с лучшими представителями жанра.

Другое дело, что многие прочие фамильные элементы — паркур, внешний вид, вышки, стелс, управление — в Origins по сравнению с прошлыми выпусками сильно не изменились. Поэтому называть новую игру глобальным шагом вперед мы бы не стали.

Assassins’ Creed: Origins — это очень большая игра

Новая Assassin’s Creed поддерживает современный тренд, что игра в открытом мире должна быть по-настоящему огромной, заваливая игрока горами контента. И пройти которую можно только потратив на приключение несколько десятков часов.

Помимо основного сюжета, в котором рассказывается история меджая Байека, одного из защитников фараонов в Древнем Египте (до классического конфликта ассассинов и тамплиеров ещё далеко), в Origins полно побочных квестов, второстепенных заданий, разнообразных мини-игр и много всего остального. Карты в Origins, как и прежде, пестрят разноцветными маркерами, указывающими на дополнительные миссии, интересные места и прочее. И, как и прежде, чтобы зачистить всё, нужно потратить очень много времени. По подсчётам многих игроков, чтобы пройти всё-всё-всё в игре, вам понадобится около 150 часов реального времени.

Origins — хороший повод присмотреться к 4К-геймингу

Эра 4К-гейминга уже официально наступила. PS4 Pro с поддержкой подобного разрешения вышла в прошлом году, на днях выходит Xbox One X с похожими возможностями, про PC и говорить не стоит. Самые богатые геймеры уже обзавелись подобными мощными компьютерами и соответствующими мониторами. Проблема была одна — далеко не все современные игры подстроены под этот формат и не каждая выдаёт впечатляющую картинку.

Если же вы только что купили подходящий телевизор или игровую консоль, и срочно хотите протестировать их на чём-то, Assassin’s Creed: Origins — неплохой выбор. Местный Египет в 4К и с поддержкой HDR выглядит очень живым и потрясающе красивым, даже несмотря на свои гигантские размеры. Наверное, до красот Horizon: Zero Dawn новая AC не дотягивает, но все равно игра смотрится по современным меркам очень здорово.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале Polygon.

Никакого мультиплеера или киберспорта, зато есть лутбоксы

Когда-то серия Assassin’s Creed плотно заигрывала с мультиплеером и кооперативными режимами прохождения, желая освежить игру. И слава богу, что в итоге Ubisoft от этого отказалась. Origins, как и все последние части, это исключительно игра для одиночного прохождения. Никакого мультиплеера, соревновательных режимов и прочего киберспорта.

Однако, как и многие другие современные разработчики, авторы Origins встроили в игру так называемые лутбоксы. Это виртуальные контейнеры, в которых за реальные деньги можно найти много интересного — не только новую экипировку для героя, но и например, охапку ресурсов, виртуальные очки для прокачки способностей героя, подсказки с местом захоронения сокровищ и так далее. Одним словом, вы при помощи реальных денег можете заметно упростить себе жизнь в игре и пройти её намного быстрее. И такая возможность вызвала гул негодования у современной публики, которая допускает (но не одобряет) наличие лутбоксов в соревновательных играх (Dota, Fifa и так далее), но не в одиночных блокбастерах. С другой стороны, от покупки подобных вещей можно вообще отказаться — игра прекрасно проходится и без обязательных виртуальных покупок.

Assassin’s Creed: Origins — это виртуальный музей

Серия Assassin’s Creed на протяжении вот уже 10 лет погружала игрока в разные исторические эпохи и страны — от средневековой Италии до Лондона эпохи технического прогресса. Но весь исторический контекст всегда был лишь фоном игры, никогда не выходя на первый план. Однако для Origins разработчики придумали крутую штуку.

В игре появится специальный режим Discovery Tour, который добавит в игру так называемый виртуальный музей Египта. Игроки смогут совершить виртуальные экскурсии по древнему государству и в мельчайших подробностях изучить не только знаменитые памятники архитектуры, но и быт и ритуалы египтян. Это очень классная задумка, которая, надеемся, будет очень здорово исполнена. Discovery Tour — прекрасный формат для всех тех, кто совсем не знаком с историей, но изучать ему её лень. А Origins позволит сделать это в почти игровом нескучном формате. Единственная грусть — Discovery Tour пока недоступен, он появится в качестве бесплатного дополнения в начале следующего года.

Assassin’s Creed: Origins уже доступна на PS4, Xbox One и PC.