Новая мета. 5 причин смотреть Dota Pit League

Первый майнор по Dota 2 на новом патче 7.07, на котором возможно всё. К чему стоит готовиться игрокам и зрителям.

Ещё одна неделя сезона – ещё один турнир. На этот раз майнор принимает город Сплит, уже повидавший соревнования по Dota 2. И даже несмотря на то что это четвёртый подряд чемпионат сезона со стандартным набором команд, у зрителей есть все причины последить за происходящим в Хорватии.

Первый турнир на 7.07

Самая главная причина посмотреть Dota Pit, даже если вам совершенно не интересна киберспортивная сцена и все эти рейтинговые очки. Патч 7.07 вышел буквально пару дней назад, а уже сегодня командам нужно разыгрывать на нём $ 300 тыс. Изменения карты, механик, героев. Ярослав NS Кузнецов ещё даже не успел снять обо всём видео, а кому-то уже нужно придумывать новые стратегии.

Патч 7.07 вышел буквально пару дней назад, а уже сегодня командам нужно разыгрывать на нём $ 300 тыс.

Обычно Valve после переработки героев отправляет их на «шлифовку» в пабы и закрывает доступ в Captain's Mode. Но 7.07 – не тот случай. На отдых из измененных персонажей отправился только Morphling, и то скорее из-за огромного количества багов от нового ультимейта. А все остальные герои будут доступны для игры и пробы на хорватском майноре. Так что готовьтесь к паузам от игроков и риторическим вопросам, а что сейчас произошло, если снова во время официальных матчей найдутся критические ошибки.



Но самое главное – это множество новых стратегий и связок, придуманных на скорую руку и практически на коленке. Ведь у команд не было времени не то что на тренировки, некоторые не успели попробовать все нужные фишки в рейтинговых матчах. Джеки EternalEnvy Мао и без ваших безумных обновлений мог придумать необъяснимую стратегию, так чего от него ждать в этой ситуации?

Другой формат

Две группы по четыре команды, формат GSL… Забудьте! Dota 2 с трудом перетерпела три подряд однообразных турнира, которые проходят по одной и той же схеме. Dota Pit League станет глотком свежего воздуха для тех, кому уже кажется, что он смотрит один и тот же чемпионат каждую неделю.



Организаторы Dota Pit не стали изобретать велосипед и просто использовали стандартную сетку double elimination. Да, можно поругаться на посев, может быть, кому-то даже больше повезёт с расписанием. Но сейчас любое разнообразие пойдёт на пользу зрителям.

Dota Pit League станет глотком свежего воздуха для тех, кому уже кажется, что он смотрит один и тот же чемпионат каждую неделю.

И в отличие от первого майнора Starladder, который проходил на арене, и второго студийного PGL, нас снова ждёт необычная обстановка. Теперь командам предстоит играть прямо в отеле. Организаторы турнира разыграют всего шесть билетов, дающих возможность пробраться на место проведения чемпионата. Может, кому-то даже удастся застать Team Liquid, в гостиничных тапочках собирающихся на свой матч.

Много bo1

Его ненавидят игроки, но обожают любители интриг и неожиданных поворотов событий. Best-of-1, как известно, «це рулетка». А пять матчей bo1 на одном турнире в трёх раундах на вылет – это целое казино!



Обычно именно такие встречи бывают самыми захватывающими и нервными. Конечно, это не мэйджор, чтобы вкладывать в одну карту все свои силы, но это определенно отличная площадка для реализации своих самых неожиданных заготовок. В bo1 Fnatic могут неожиданно обыграть фаворитов благодаря удавшемуся эксперименту, а одна ошибка на карте от Team Liquid не позволит команде попасть в турнирные очки. Особенно это актуально, когда речь идёт о новом патче, который команды будут познавать прямо по ходу чемпионата. Пара оригинальных идей в bo1 могут завести состав в четвёрку лучших.

Дебют OG

Кажется, мы стали забывать, кому прочили стать самой сильной командой Европы. Наиболее многообещающий состав межсезонья OG скатился до роли главного разочарования. Поклонники даже уверены, что на DotaPit европейская команда попала только по милости Team Secret, отказавшейся от квалификации.

В новом сезоне OG играла только отборочные этапы. Некоторые из них покидала до безобразия рано. Так что возможностей понаблюдать за Романом Resolution Фоминком у зрителей было не так уж и много. После квалификационных неудач команда отправилась на буткемп, чтобы исправить проблемы с тимплеем и выработать командную химию.

Пока все остальные составы демонстрировали свои наработки и подходы, OG только наблюдала и училась на чужих ошибках. Может, у них даже было больше возможностей подготовиться к изменениям.

Может быть, именно OG окажется на DotaPit самой сильной командой. Всё-таки она не отправлялась в бесконечные турне по чемпионатам, а спокойно готовилась к своему первому сезонному выезду. Пока все остальные составы демонстрировали свои наработки и подходы, OG только наблюдала и училась на чужих ошибках. Может, у них даже было больше возможностей подготовиться к изменениям, ведь игроки не были вынуждены сосредотачиваться на текущих событиях.

Там будет Virtus.pro

Официально лучшая команда как минимум прошлой недели в Dota 2 отправляется за своим следующим трофеем. В Германии VP доказала, что может бороться и обыгрывать самых сильных соперников, но теперь ей предстоит пройти испытание другого толка. Важно успеть адаптироваться к новой версии игры и не потерять боевой настрой после серьёзной победы.

Аналитики уверены, что VP – это одна из тех команд, которая быстрее прочих вольётся в новую мету. Её участники играют на любых героях, сами любят экспериментировать, а каждый из игроков невероятно вариативен. Даже на мэйджоре Владимир No[o]ne Миненко постоянно играл на новых персонажах. Вряд ли ему доставит затруднения попробовать что-то ещё.



Поклонники Virtus.pro ждут от команды новых подвигов в Хорватии. Теперь представителям СНГ нужно доказать, что их успех на мэйджоре был не просто случайностью или минутной слабостью соперников. Да и ещё пара сотен очков в копилке VP увеличит отрыв «медведей» в рейтинговой таблице, что позволит им выгоднее распределять силы в грядущем сезоне.

Virtus.pro – чемпионы первого мэйджора сезона в Dota 2. Как это было Путь Virtus.pro на ESL One Hamburg, которым можно гордиться, и победа, которую давно ждали от лучшей команды по Dota 2 в СНГ.

Расписание матчей Dota Pit League Season 6



2 ноября

14:00 — Newbee против SG e-sports (bo3)

17:15 — Team Liquid против Immortals (bo3)

20:30 — матч победителей (bo3).



3 ноября

14:00 — Vici Gaming против OG (bo3)

17:15 — Virtus Pro против Fnatic (bo3)

20:30 — матч победителей (bo3).

4 ноября

14:00 — 1-й раунд лузеров, 1-й матч (bo1)

15:30 — 1-й раунд лузеров, 2-й матч (bo1)

17:00 — 2-й раунд лузеров, 1-й матч (bo1)

18:30 — 2-й раунд лузеров, 2-й матч (bo1)

20:00 — 3-й раунд лузеров (bo1)

21:30 — финал верхней сетки (bo3).



5 ноября

14:00 — финал нижней сетки (bo3)

18:00 — гранд-финал (bo5).