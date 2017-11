Время волшебства. Всё самое важное о BlizzCon 2017

С 3 по 4 ноября компания Blizzard проведёт в Калифорнии 11-й фестиваль BlizzCon. Поклонники видеоигр ожидают от мероприятия в первую очередь долгожданных анонсов. Кто-то мечтает получить нового персонажа в Overwatch, кто-то спит и видит, как Heroes of the Storm станет лучше и интереснее, кто-то молится, чтобы следующее дополнение для Hearthstone не оказалось поломанным. Фанаты World of Warcraft, как и StarCraft, уже вообще не знают, чего ожидать после всего случившегося в их мире, а любителям Diablo остаётся только посочувствовать. Разработчики вряд ли анонсируют что-нибудь большое, и это точно не будет Diablo 4. Но это не значит, что Blizzard не заготовила сюрпризы.

Когда старт?

Записывайте: 21:00 по московскому времени. В это время стартует основная трансляция на Twitch.tv. Первый час традиционно отводят под вступительное слово и анонсы. Дальше начинаются круглые столы, рассказы о планах на будущее, чего ожидать от киберспортивного направления, и многое другое. За всем этим можно наблюдать в домашней обстановке. В пятницу можно провести вечер за просмотром трансляции с единомышленниками в Yota Arena. Среди активностей — ночной турнир по Hearthstone с призами от Blizzard.

Что с киберспортом?

BlizzCon всегда был местом, где коронуют новых чемпионов мира. За два дня на фестивале пройдут соревнования сразу по пяти дисциплинам.



В Arena World Championship по World of Warcraft выяснят, кто из 12 команд достоин представлять регион. На турнир в режиме PvP приехали участники из Китая, Новой Зеландии, Европы и Америки.

В StarCraft 2 единственная некорейская пара встретится в первом же четвертьфинале. Но даже несмотря на это, турнир гарантированно подарит несколько сумасшедших серий. На BlizzCon приехали только лучшие. А значит, нас ждут камбэки, необычные стратегии и игры разума.



В Overwatch проведут плей-офф стадию чемпионата мира среди национальных команд. Сборная России не смогла пройти на турнир: в отборочном этапе команда потерпела поражение от Южной Кореи. Действующие чемпионы приехали защищать титул. И в первом же матче корейцам играть с американцами. Многие ставят на то, что они всех обойдут. Посмотрим, получится ли у них это дважды.

В Hearthstone организуют соревнования среди стримеров и киберспортсменов. Четыре команды, состоящие из трёх участников, померяются силой в испытаниях: вольный формат, стандартный формат и запечатанный комплект. Отдельный турнир проведут между тавернами в США. Из европейских звёзд участвует Дима Rdu Раду из G2. Из американских — владелец Tempo Storm Андрей Reynad Янюк, Джереми Disguised Toast Ванг, Октавиан Kripparrian Моросан и другие.

На турнире по Heroes of the Storm также определится чемпион мира 2017 года. Рекомендуем следить за европейскими командами Fnatic, Dignitas и Team expert. К сожалению, последние две встретятся в четвертьфинале, но так даже интереснее. Действующие чемпионы мира Ballistix имеют шансы столкнуться с чёрно-оранжевыми в полуфинале. Для Fnatic эта встреча будет принципиальной. Шведы очень хотят взять реванш за поражение в гранд-финале в 2016 году. Сейчас на кону не только трофей и статус, но и $ 500 тыс. за первое место.

Где смотреть?

Либо на Twitch.tv, либо на официальном сайте Blizzard. Там вы точно не пропустите анонсы. Если вас интересует киберспорт, то тогда вам на трансляции студии StarLadder по StarCraft 2, Overwatch и Hearthstone, а также на стримы HappyZerg и Qp3r по Heroes of the Storm.



Обладатели виртуального билета смогут получить куда больше контента, чем обычные зрители. Общение с разработчиками и концерт Muse увидят только те, кто заплатил 999 рублей. Кроме того, обладатели билета получат внутриигровые сувениры и доступ к записям трансляций с русскими субтитрами. Так что даже если вы не собираетесь смотреть всё в прямом эфире, наверстаете утром за завтраком. С Blizzard это делать только приятней.