Битва до падения трона. Итоги первого дня Dota Pit League

2 ноября в Хорватии стартовал очередной майнор по Dota 2 – Dota Pit League. Всё те же $ 300 тыс., 300 квалификационных очков и 8 команд. Но интереса к этому чемпионату намного больше. Все те, кто устал от Панголинов и «Феечек» в рейтинговых матчах, могут отдохнуть от них на стримах Dota Pit и насладиться новой метой во всех красе. Может, именно профессиональные команды покажут очередную связку или героя, который покорит пабы.

Матч дня: Newbee — SG e-sports

В который раз бразильцы начинают турнир с уверенного старта. К сожалению, в первом матче Dota Pit League их запала хватило только на полторы карты, но даже этим они снова смогли удивить и зрителей, и соперников. Их хладнокровие и уверенность в своих силах позволили им выиграть первую карту, а в третьей SG не хватило собранности и опыта. Но ведь они приезжают на турниры именно за этим. В матче против Newbee они показали, что в bo1 на вылет будут опасными соперниками для любого состава. А игроки китайской команды успели продемонстрировать, что не всегда новые артефакты оказываются достаточно эффективны.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале NoobFromUA.

Карта дня: Newbee — Team Liquid (2-я карта)

Первая карта этого противостояния выглядела как повторение финала The International. Когда после проигранных линий Амер Miracle аль-Баркави вышел из леса и сделал тройное убийство, казалось, что и вторая игра закончится также быстро и непримечательно. Но оригинальный пик Newbee c керри-Leshrak набирал мощь и даже выдержал первые заряды BKB от кор-героев соперников. А дальше происходило что-то сумбурное и необъяснимое. Twitch-чат только и успевал считать: 322-644-966. Неосторожные выкупы, погони от одной базы до другой и выдержка в одной драке решили исход игры.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Dota 2 Rapier.

Игрок дня: Амер Miracle аль-Баркави

Лассе MATUMBAMEN Урпалайнен очередной турнир выполняет самую важную задачу в Team Liquid – сделать так, чтобы Miracle становился лучшим игроком каждого турнирного дня. Пока финский керри стоит и буквально плюет на всех, играя на Viper, Амер продолжает своё личное шоу. Снова разнообразные герои, включая Slark, которого списали в основные жертвы патча. Он был главной и единственной надеждой Liquid на второй карте против Newbee, хоть в последней драке единственный оказался в таверне. А на Anti Mage ему не хватило парочки крипов, чтобы набить 1000 GPM. Если бы он ещё собрал какой-нибудь новый артефакт, то цены бы ему в первый игровой день не было.

Герой дня: Winter Wyvern

Пока гроза рейтинговых игр Bane прозябает в бане, его место заняла Winter Wyvern. Ещё до патча ледяной дракон приглянулся командам, но далеко не все могли найти ему достойное применение. В первый день Dota Pit исполнением на WW зрителей порадовал Kaka, который одну за другой переворачивал драки против бразильцев. А в заключительной карте винрейта Виверне добавил Куро Kuroky Салехи Тахасоми, сдержавший натиск той же Newbee.

Момент дня

Привычные «слабоумие и отвага» команд из Южной Америки постепенно сменяются расчётливыми действиями и сдержанной игрой. В финале первой карты против Newbee бразильцы не повелись на сплит-пуш соперников и просто отправились бить тир-4 вышки и трон. А пока Wraith King раздавал станы и бил строения, вокруг скакала Mirana, сделавшая двойной Rampage. В итоге размен на базе китайцев закончился со счётом 9:3.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале dotatvru.

Что дальше?

Во второй игровой день выступление начнут оставшиеся четыре участника чемпионата. Среди них и долгожданных LAN-дебют OG, и очередные эксперименты от Джеки EternalEnvy Мао, и, конечно же, первые матчи чемпионов мэйджора Virtus.pro. Именно от этих команд на DotaPit ждут экспериментов в драфтах, сборках и быстрых находок в новом патче.



Расписание матчей Dota Pit League Season 6 во второй игровой день:



14:00 — Vici Gaming против OG (bo3)

17:15 — Virtus Pro против Fnatic (bo3)

20:30 — матч победителей (bo3).