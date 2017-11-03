Твоими глазами. Главные люди на трансляциях турниров по Dota 2

В профессиональном спорте придумали множество способов показать зрителям красивые соревнования. Тут вам и сложные установки с камерами, огромные режиссерские пульты и десятки мониторов. И всё это – чтобы уследить за одним мячом на поле или успеть заснять, кто кого обгонит на повороте. В Dota 2 всё сложнее. Три линии, 10 персонажей и непрекращающиеся события на каждом кусочке карты. И за всем этим должны уследить максимум два человека – обсерверы, люди, чьими глазами мы смотрим игры.



Обсервер – это оператор и режиссёр во время матча. Он управляет внутриигровой камерой, показывает графики и отвечает за то, чтобы зрители не пропустили первое убийство на карте. Иногда аудитория даже не замечает, как сильно на них влияет работа «камерамена». Мы обсуждаем те события, которые показал нам обсервер. Мы хвалим и осуждаем игроков, которые попали в кадр. Люди за камерой решают, какой мы запомним конкретную карту.

Обычно они работают в паре. Основной обсервер отвечает за картинку на стриме, с его компьютера идёт трансляция изображения. Второй – герой поддержки. Он следит за событиями на другом конце карты и всегда готов показать размены или драки на соседней линии при помощи дополнительного экрана на стриме. Эти два человека – глаза и уши каждого зрителя на время матча.

В 2012 году, когда на форуме Reddit подняли вопрос о необходимости привлекать к трансляциям обсерверов, зрители и комментаторы встретили эту идею без лишнего энтузиазма. Многим казалось, что ещё один человек в студии будет только нарушать гармонию эфира. С камерой неплохо управлялись комментаторы, а в случае необходимости им помогал сокастер, следивший за событиями в другой части карты. Однако после нескольких проб работы с обсервером оказалось, что это сильно упрощает жизнь и развязывает руки.

Сейчас практически каждый крупный турнир уже не обходится без отдельного обсервера. Студии берут на постоянную работу сотрудников, которые сосредоточены именно на работе камеры. Но всё равно эту работу в Dota 2 можно назвать одной из самых редких и новых.

Новый рейтинговый сезон сделал турнирное расписание ещё более насыщенным. Каждую неделю в какой-то точке мира команды съезжаются на очередной чемпионат. И наблюдая за соревнованиями день за днём, зрители стали замечать, как сильно влияет на восприятие работа обсервера. Starladder i-League многим запомнился из-за неслаженной и сумбурной работы камеры и пропущенных киллов. ESL One Hamburg стал одним из лучших турниров, потому что зрители уловили каждый момент. Мы всё чаще стали замечать работу тех, кто рассказывают нам историю игры. Значит, пришла пора рассказать и их личную историю.

Незаменимый дуэт

Йохан Weppas Вестберг и Рикард skrff Холм Мелин – практически неразлучная пара обсерверов и лучший тандем в Dota 2. Они работают вместе больше пяти лет и прошли путь становления новой профессии от начала и до её текущего состояния. Как первооткрывателям им досталась и первая массовая критика, и первое общественное признание, и первые зрительские восторги и даже поклонники.

Weppas родился в Швеции, где увлёкся десятком компьютерных игр. Когда не получалось соревноваться, он решил попробовать себя в роли комментатора. Он был кастером, специалистом по развитию одного из крупнейших сайтов о HoN и даже менеджером одной из команд. А затем решил перебраться в Dota 2 и присоединился к GD Studio. Там и познакомился со своим будущим коллегой.



Путь skrff был другим. С детства он увлекался разнообразными компьютерными играми, но его любимой стала Bloodline Champions. Он достиг в ней серьёзных успехов, даже соревновался на высоком уровне и представлял Team Dignitas на крупных соревнования. Чтобы обеспечить себя, работал на сталелитейном заводе, но после бросил всё ради сотрудничества с GD Studio. Там его запомнили как ведущего ежедневных шоу, кастера и даже немного шоумена.



В 2013 году они оба постепенно сделали обсервинг своей основной работой. Skrff серьёзно увлекся работой камеры, Weppas решил, что он недостаточно хорош для комментирования. Но окончательное решение он принял, когда увидел, сколько работы приходится делать его товарищу по команде в одиночку.



«Дота – это всегда весело. Но иногда игры длятся так долго и монотонно, что просто устаёшь. К концу рабочего дня приходится бить себя по лицу, чтобы не уснуть во время затяжных карт. Когда ты играешь, ты смотришь на своего героя, вокруг тебя происходят какие-то действия. Когда ты работаешь обсервером, ты всё время следишь за миникартой. Знаете, смотреть по 14-16 часов подряд в одну точку – иногда это утомительно», – рассказывал Йохан.



Сейчас они постоянно работают вместе и являются неизменными обсерверами The International. За их спиной четыре чемпионата мира, пять мэйджоров (тех самых, от Valve) и ещё с десяток разнообразных турниров от The Summit до Epicenter. В общей сложности это больше 2000 карт. И вряд ли они на этом остановятся. Valve, кажется, не собирается менять своих вкусов в отношении «камераменов», да и многие организаторы благосклонны к Weppas и skrff.

Их стиль практически невозможно отличить друг от друга. Чёткие действия, редкие ошибки. Они чутко слушают комментаторов и отзываются практически на каждую их просьбу.

Наша работа – сделать жизнь кастеров легче. Нужно сделать так, чтобы они могли сосредоточиться на комментировании и аналитике, а не думать, куда передвинуть камеру

Чтобы лучше выполнять свою работу, Weppas постоянно играет в Dota 2. Он считает, что для того, чтобы рассказать зрителю историю игры, ты должен скорее понимать её логику, нежели быть исключительно внимательным. Ещё важнее для него – привыкнуть к фишкам отдельных игроков и команд. Например, знать, что некоторые керри любят на ранней стадии покупать смоки и выбираться на другую линию.



А ещё нужно тренировать усидчивость и терпение. Рабочие дни самых популярных обсерверов мира длятся до 18 часов. Weppas во время затяжных вечерних игр просто встаёт со стула и работает стоя – это помогает не заснуть. А потом он приходит домой, отдыхает немного… и снова садится играть в доту.



«Я постоянно стараюсь работать лучше. Уверен, что я ещё далеко от того максимума, который готов показывать в работе. И я буду этим заниматься, пока это доставляет удовольствие мне и людям. Впереди ещё много крутой доты», — говорит о своей карьере Weppas.

Непризнанный гений

Если бы обсерверу выдавали MMR, то у него было бы 10k. Если бы он был чуть более медийной личностью, то у него были бы тысячи поклонников. Если бы не его помощь, многие комментаторы ещё долго пытались разобраться в настройках игры. Джонатан PimpmuckL Либих – настоящий герой невидимого фронта, так и не признанный Valve.

В школьные годы его интересовали две вещи: компьютерные игры и информационные технологии. Он любил Warcraft 3, играл в первую DotA, а потом с головой ушёл в изучение компьютерных технологий. Dota 2 первое время для него существовала в качестве стримов. Однажды он зашёл на трансляцию DotaTalk TV, где у девушки-комментатора Lily совсем не ладилось с картинкой и продакшном. Джонатан предложил ей помощь и стал управлять камерой, пока Лили комментировала матчи. Однажды во время эфира её компьютер показал «синий экран», и Pimp не оставалось ничего другого, кроме как включить микрофон и спасать эфир. Так он стал не только обсервером, но и комментатором. А позже даже работал в качестве аналитика.



«Я просмотрел практически 10 000 часов доты, когда после TI2 Dota 2 меня действительно зацепила. Это помогло мне понять игру и показать самые важные вещи, которые заинтересуют зрителя», — делится Джонатан.

В отличие от академичных Weppas и skrff, Pimp считают скорее обсервером-хулиганом. Он любит указывать комментаторам на ошибки, кликая по артефактам или способностям, подмечает оплошности игроков и позволяет себе даже рисовать на карте. За время работы у него даже выработался особый стиль общения со зрителями. Обвёл на карте героя – он виноват в проваленной драке. Пропустил убийство – извинись с помощью колеса чата. А если это запрещают организаторы чемпионата, то просто найди секунду, чтобы выбраться в чат Twitch и написать какую-то колкость. Его стиль узнаваем среди всех комментаторов и обсерверов – он высоко держит камеру, использует мышку для перемещений и всегда оставляет очень много пространства по ходу движения героев. Благодаря этим деталям работу Pimp узнают без представления.



Даже если кому-то не нравится такое поведение и стиль, к концу карты его покорит безупречная внимательность Джонатана. Пропущенное убийство для него – это что-то из разряда фантастики. Он способен показать драку в трёх разных частях карты. И это не просто красивая фраза, это мастерство, которое он продемонстрировал на ESL One Hamburg. Зрители даже советовали отдать ему «мерседес» как MVP турнира.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Amazing Camerawork.



Если бы он был просто обсервером, даже идеально точным, он бы не приобрел такую известность и славу. Кроме работы с камерой, он плотно занимается продакшном и программированием в студии Moonduck и в компании Layerth. Вместе с Bukka они придумывают, как разнообразить зрительский опыт с помощью разнообразных графиков и дополнений. И очень многие из его идей в конце концов оказываются внутри игры. Например, показатели нетворсов под счётчиком – это его разработка, которую впервые использовал Moonduck. Там же он попробовал нанести изображения артефактов на рецепты, чтобы знать, что собирает герой. Когда в игре появились таланты, для своих стримов Pimp написал дополнение, которое оповещало, какую ветку выбрал герой. Все это постепенно перебралось в игру. И разработчики так и не сказали ему спасибо за идеи.



Но, несмотря на все заслуги, Pimp так и не получил самого главного – приглашения работать на The International. Даже мэйджор на его счету всего один, хотя все остальные организаторы с удовольствием предлагают ему работу. Сам Джонатан говорит, что не знает, почему попал в немилость к разработчикам. Может, их вполне устраивает работа Weppas и skrff, и двух обсерверов им кажется достаточно. Когда Pimp перед The International 7 понял, что снова остался без работы на главном турнире года, он решил, что пора завязывать с карьерой обсервера.



«На турнирах, как правило, есть только один обсервер, который работает до 14 часов. А зарабатывает обычно меньше, чем кастеры, которые комментируют по одной-две серии. Просто это не та работа, в которой я вижу потенциал для роста, учитывая требуемые затраты сил. Я всегда трачу по 2-3 часа, чтобы проанализировать линии, понять, как они влияют на события, чтобы лучшие рассказать историю игры. И хотя я считаю, что я действительно показываю её, видимо, Valve думает иначе. Давайте будем честны. Без мэйджоров и TI вы просто не сможете долго продержаться», — написал он в своем блоге.

Однако насовсем от обсервинга Джонатан не отказался. Он с удовольствием соглашается работать с организаторами, с которыми сотрудничал раньше. А все остальные силы бросает на развитие проекта Layerth. Параллельно он всё ещё раздаёт бесплатные советы по настройке оборудования, выбору комплектующих для компьютера… и старается помочь тем, кто хочет попробовать себя на пути обсервинга. Каждому из них он присылает ссылку на свой конфиг с подробными объяснениями принципов работы говорит честно:

Возможно, у этой работы нет будущего. Но если вы не попробуете сегодня, то завтра уже будет поздно

Знай наших

Для СНГ-региона работа обсервером – это абсолютное новшество. Их имена ещё не знает большинство зрителей, да и толп поклонников у них нет. Первое время благодаря чувству юмора Владимира Maelstorm Кузнецова эта работа даже стала чем-то вроде мема. Но это длилось недолго.



Александр Галущенко – основной обсервер студии RuHub. Как и его западные коллеги, он начинал с большой любви к DotA и даже пробовал себя на онлайн-соревнованиях и небольших LAN-турнирах. Но пока с киберспортивной карьерой не пошло, он сотрудничал со студией освещения чемпионатов. «Еще в начале стриминга турниров v1lat и CaspeRRR были известны мемом, что они всё время пропускают First Blood. Когда я был просто фанатом доты и наблюдал за этим, меня это забавляло. Я не предъявлял им никаких претензий даже мысленно, потому что тогда на это никто внимания не обращал. Но так как дота развивается, а трансляции становятся все качественнее, появилась необходимость в том, чтобы игру показывали в первую очередь красиво. А комментаторы могли сосредоточиться на своей работе», — рассказывает Александр.

На его памяти первые попытки выделить обсерверов в СНГ появились во время Epicenter в 2016 году. Тогда RuHub и организаторы смотрели, как серьёзно подскочило качество англоязычной трансляции. И всё благодаря тому, что обсерверы берут на себя часть работы на стриме. Захотелось так же, но отдельных специалистов не нашлось. За камеру и мышку посадили комментаторов: кто не кастит, тот показывает игру. Положительный опыт распространили на манильский мэйджор. Но этого было мало.



Когда речь зашла о поездке на The International 6, русскоязычная студия решила привлечь не только комментаторов, не попавших в список талантов, но и дополнительного человека – им и оказался Александр. Несколько попыток и проб – и он уже готов работать в тандеме с Владимиром Maelstorm Кузьминым и Никитой 4ce Котковым.

По сути что такое обсервинг? Ты смотришь доту, а тебе за это платят. И небольшой побочный эффект – с тобой смотрит ещё сотня тысяч человек. Но если ты всё делаешь хорошо, то в этом нет ничего страшного.

Александр – один из тех, кто учился у Pimp. Тот предоставил ему свои настройки и давал советы, как лучше построить трансляцию. Сначала он просто копировал стиль профессионала, но потом начал вырабатывать свой собственный. На работу Александр смотрит как оператор кинокартины, пытаясь не только показать зрителям всё нужное, но и доставить немного эстетического удовольствия.



«Если ты обсервер, ты должен показать людям игру так, как будто они пришли в кинотеатр. Чёткие кадры, плавные смены, не поднимая высоко камеру. Как будто они пришли в кино и наблюдают за красивым фэнтези. Как будто ты показываешь и рассказываешь историю».

Первое, что отличает Александра от англоязычных коллег, – отсутствие курсора на трансляции. Он старается отказаться от мышки и использует бинды. Зрителю не нужно наблюдать стрелку на экране, когда хочется посмотреть за дракой или перемещениями. А ещё он предпочитает плавные перемещения камеры и ненавидит лишнюю возню на экране. Все нужно делать с пониманием. Лишние движения, по его мнению, выдают плохого обсервера.



Кроме того, каждый «камерамен» выбирает для себя внутриигровые настройки. Несмотря на то, что Александр работает на русскоязычную аудиторию, он предпочитает оставлять игру на английском языке. И в отличие от своих западных коллег он отказался от статус-баров над персонажами, чтобы не загружать изображение. А вместе с этим подобрал для себя ещё множество деталей – от размера иконок до оформления миникарты. Всё это нужно не ради того, чтобы отличаться от коллег, а чтобы сделать просмотр игры комфортней для зрителя.



Во время трансляции RuHub Александр – главный рулевой эфира. Ему намного комфортней работать, когда комментаторы позволяют ему самостоятельно выстраивать темп и ход стрима.

Ребята, с которыми я работаю, мне доверяют. И комментируют они по тому, как я обсервлю. У меня есть план, некий шаблон, с чего начать трансляцию. А дальше уже куда игра заведёт.

«Мне комментаторы никогда не высказывали какого-то негатива. Но если кастер просит на что-то обратить внимание, то я, безусловно, это сделаю. У нас вообще кастеры все дружелюбные. Только вот Lex всё время хочет, чтобы я показывал ему что-то другое. Но это со временем пройдет», – смеётся Александр.

За время работы в RuHub он показал зрителям больше 300 карт. Он работал на крупных турнирах и квалификациях, был основным обсервером на Epicenter и The International 7. За его спиной трудовые будни продолжительностью 14-16 часов. Это на Западе обсерверы входят в список «талантов» и могут надеяться на смену. В СНГ работники камеры – это продакшн, так что работают от старта и до самого конца турнира.



И теперь Александр не только продолжает учиться сам, но и может готовить себе помощников и тех, кто дальше будет работать в этой индустрии.



«На каждую студию нужно два-три обсервера. Но это не та работа, в которую приходят и говорят: «Я хочу быть обсервером». Это было бы забавно. Многие попадают на это место по воле случая. Нужды в большом количестве специалистов сейчас нет. Но когда дота будет дальше развиваться, будут появляться новые студии для освещения турниров, то каждой из них понадобятся обсерверы, которые будут готовы работать прямо сейчас. Мне кажется, ещё несколько людей, которые удержат этот уровень, нам ещё пригодятся».