Eleven помнит. Итоги второго дня Dota Pit League

Второй игровой день на Dota Pit League выдался долгим и напряженным. Перевороты и часовые карты, отыгранное преимущество в десять тысяч по золоту и неожиданные решения от команд. Но закончился он неприятной новостью для поклонников из СНГ. Пока Virtus.pro не нащупала темп игры в новом патче, так что сначала долго бодалась с Fnatic, а потом и вовсе уступила Vici Gaming.

Матч дня: OG — Vici Gaming

Дебютная серия на LAN-финалах этого сезона для знаменитой европейской команды. Ей тяжело дался квалификационный месяц, OG заработала всего одну путёвку на турнир, но игроки обещали исправить все проблемы на буткемпе. Но, видимо, как и многие аналитики, они недооценили Vici Gaming. И выступали китайцы не очень, и новые патчи всегда были главной проблемой представителей Поднебесной. Но VG не просто дала отпор, а смогла перевернуть практически выигранную OG карту. А у европейцев снова первый блин комом, да и в нижней сетке проще не будет.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале NoobFromUA.

Карта дня: Virtus.pro — Vici Gaming (1-я карта)

И снова неожиданный результат от китайской команды. В течение практически 50 минут ни одна из команд не могла захватить преимущество по золоту на карте. Даже серьёзные размены не приносили никому достаточной пользы, чтобы вырваться вперёд. Но потом на авансцену вышло главное творение IceFrog в этом патче – Anti Mage. Virtus.pro слишком сильно затянула карту, чтобы иметь возможность противостоять Paparazi на поздней стадии.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале NoobFromUA.

Игрок дня: Жэнь eLeVeN Янвэй

После неудачи на Starladder Eleven досталось больше, чем другим игрокам Vici Gaming. Обвинения поклонников и любителей ставок обрушились не только на него, но и на его семью. Кажется, игрока это порядком разозлило. Может, в серии против OG он не показал своего максимума, но матч против Virtus.pro во многом зависел от его выверенных действий. Он показал, что может и стоять в защите на Omniknight, и быть на острие атаки на Beastmaster. Осталось только разобраться с новыми свойствами некоторых способностей – и Eleven снова вернётся в мировой топ.

Момент дня

Вряд ли именно это решение выиграло для Virtus.pro карту против Fnatic. Но зрители с замиранием сердца ждали, когда Алексей Solo Березин использует все артефакты и устроит на базе Fnatic настоящее змеиное представление. Refresher Orb, Refresher от третьего Рошана и ультимейт – у одной стороны противника просто не было шансов. Жаль, что дополнительный артефакт восстанавливает другие предметы. Так бы и на тир-4 вышки хватило.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале Reddit-Life.

Подобные решения можно увидеть только в играх Джеки EternalEnvy Мао. Когда на его тиммейта напали игроки Virtus.pro, Джеки не задумываясь бросился на помощь, использовал на него ультимейт Terrrorblade и прожал телепорт. Кажется, сами VP не сразу осознали, что именно сейчас произошло. Но в этом и есть сила Envy.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале Reddit-Life.

Что дальше?

Впереди самый интересный и захватывающий день Dota Pit. Сегодня на чемпионате состоится пять матчей на вылет и все в формате best-of-1. Одна карта, одна неудачная стратегия или выбор предмета могут лишить составы возможности продолжить борьбу.

В первом раунде нижней сетки OG предстоит провести один из самых сложных матчей. Никому не пожелаешь встретиться в bo1 с EternalEnvy. Он и в обычные дни непредсказуем, а новый патч так и вовсе открывает перед ним все возможности для экспериментов. Да и Immortals в параллельной встрече легко не придётся. Бразильцы из SG уже показали, что могут доводить игру до победы, даже когда попадают в критические ситуации.



В заключении игрового дня китайцев из Vici Gaming ждёт настоящее испытание. Пройти один день на кураже – это ещё не значит ворваться в список лучших команд мира. Если им удастся удержаться на достойном уровне и в третий игровой день в матче против Team Liquid, тогда поклонники точно простят им прежние неудачи.



Расписание матчей третьего игрового дня Dota Pit League:



14:00 — Immortals против SG e-sports (bo1)

15:30 — OG против Fnatic (bo1)

17:00 — Virtus.pro против победителя первого матча (bo1)

18:30 — Newbee против победителя второго матча (bo1)

20:00 — 3-й раунд лузеров (bo1)

21:30 — Team Liquid против Vici Gaming (bo3).