Битва за кошелёк. Что показали на BlizzCon 2017

Одиннадцатый BlizzCon поставил рекорд. Организаторы рассказывают, что фестиваль посетило более 30 тыс. человек. Очередь образовалась в пятницу ещё в 5 утра по местному времени. Всех желающих, кто хотел посмотреть открытие, рассадили по трём залам. На протяжении часа Blizzard бомбила анонсами, хотя громкими их не назовёшь (не WarCraft 4 всё-таки). Затем действие переместилось на круглые столы, где разработчики продолжили раскрывать подробности грядущих обновлений и дополнений.

StarCraft 2 теперь условно-бесплатный

Если видео не открывается, его можно посмотреть на ютуб-канале StarCraftRU.



Стратегию Blizzard коснулось два анонса. Первый состоялся задолго до начала BlizzCon. В Южной Корее перед Олимпиадой МОК, Intel и ESL при поддержке Blizzard организуют чемпионат по StarCraft 2. Вторая важная новость: SC2 перейдет на условно-бесплатную модель распространения уже 14 ноября. Игрокам будут доступны кампания Wings of Liberty, рейтинговые матчи по Сети, совместный режим со всеми командирами. Правда, прокачать до пятого уровня получится только Керриган, Рейнора и Артаниса. Всё остальное можно докупить в магазине Blizzard по желанию.

Седьмое дополнение в Hearthstone

До старта фестиваля на форуме Reddit кто-то слил название следующего дополнения для карточной игры Blizzard. И не ошибся. «Кобольды и катакомбы» – действительно новое расширение для Hearthstone. Оно выйдет в декабре, а сейчас уже можно оформить предварительный заказ пятидесяти наборов с подарочной рубашкой для карт. Цена прежняя – 2799 рублей.

Если видео не открывается, его можно посмотреть на ютуб-канале Hearthstone Россия.



В игре появятся 135 новых карт. При этом все девять классов получат по легендарному оружию, чего разработчики никогда не делали. Например, «Душа дракона» за 3 маны имеет параметры атаки и прочности 0/3. Основное свойство: «После того как вы разыграете на своем ходу 3 заклинания, призываете дракона 5/5». Другое оружие, «Алунет» (6 маны и 0/3 параметры), позволяет в конце вашего хода взять 3 карты.



Легендарная карта «Марин Лис», которую пообещали за покупку виртуального билета BlizzCon, появится и в новом дополнении. Существо добавят сразу после окончания фестиваля вместе с обновлением 9.4. Карту получат владельцы виртуального билета. Остальным он достанется с первым приобретенным комплектом «Кобольды и катакомбы».

У «Марина Лиса» есть эффект «Боевого клича»: призывает на сторону противника сундук с сокровищами 0/8. Чтобы получить добычу, его нужно взломать. За это достанется одна из четырех карт. Какие именно – пример на скриншоте.

Новой механикой дополнения станет «Вербовщик». При срабатывании этого эффекта на поле призывается случайное существо из вашей колоды. При этом его умение «Боевого клича» не срабатывает.



Вместе с «Марин Лисом» в день анонса показали еще 13 карт.



· Crushing Walls: «Уничтожьте существ оппонента, расположенных слева и справа от края ряда».



· Gather your party: «Вы вербуете существо».



· Unidentified Elixir: «Дает существу +2/+2. Бонусный эффект: вы получите один случайный эффект из четырех в руку».



· Lesser Jasper Spellstone: «Нанесите 2 урона существу. (Наберите 3 брони, чтобы улучшить)». Если выполняете условие, заклинание ударит на 4, если еще раз, то на 6 единиц.



· Lesser Sapphire Spellstone: «Призовите одну копию союзного существа. (Наберите 3 кристалла перегрузки, чтобы улучшить). Впоследствии можно получить 2 и 3 копии существа.



· Guild Recruter: «Боевой клич: Вербует существо стоимостью 4 маны или меньше».



· Wandering Monster: «Секрет: Когда противник атакует вашего героя, призовите существо за 3 маны в качестве его новой цели».



· Carnivorous Cube: «Боевой клич: Уничтожьте союзное существо. Смертельный хрип: Призовите две его копии.



· Rin, the First Disciple: «Провокация. Предсмертный хрип: Вы кладете Первую печать в руку. Эта карта запускает ритуал. Итоговая цель — уничтожить колоду противника.



· Kobold Illusionist: «Предсмертный хрип: Призывает 1/1 копию существа из вашей руки».



· Drygulch Jailor: «Предсмертный хрип: Вы кладете 3 рекрута-паладина в руку». КАРТИНКА: https://yadi.sk/i/-9k-L4Zv3PQ4Y6



«Походы в подземелье» – новый режим, который появится после выхода дополнения. Он будет бесплатным. Пользователи смогут исследовать катакомбы бесчисленное количество раз. Игроки должны победить разных героев стартовой колодой 8 раз. Всего в режиме будет 48 противников. С каждым выигрышем сила колоды будет расти. Вместе с этим повысится и мощь соперника.

При победе пользователь будет получать новые карты. Некоторые из них — пассивные заклинания, которые будут срабатывать еще до старта партии. Например, можно улучшить существ на +1/+1, сделать вражеских миньонов на 1 ману дороже, понизить стоимость заклинаний на 1, а то и вовсе призвать 3 случайных секрета в начале игры. Эффектов много и все они призваны облегчить вам жизнь. Кроме того, на выбор будут предлагать несколько карт, которые добавятся к текущему набору в колоде.



Среди других бонусов встречаются и сокровища. За 0 маны заполняете руку заклинанием «Монетка», за 1 ману сделать всех существ бесплатными на 1 ход, украсть три карты из руки оппонента, завербовать трех существ, получить кинжал за 2 маны с ядом и возможностью атаковать несколько раз за ход. За 10 маны запускаете «Пиробласт». Он будет случайно попадать по целям до тех пор, пока один из героев не умрет.



Следующий показ карт из нового дополнения состоится 20 ноября.

Короткометражка про Рейнхардта

На BlizzCon показали новый ролик про персонажа из отряда Overwatch под названием «Честь и слава». Главным героем стал молодой Рейнхардт. В видео рассказывается история знаменитого сражения против омников на территории замка «Айхенвальд». В нем также показали помощницу героя – Бриджит, дочь Торбьорна.

Если видео не открывается, его можно посмотреть на ютуб-канале Overwatch RU.

Большие перемены в Heroes of the Storm

Разработчики продолжают работать над улучшением MOBA-игры. На фестивале показали двух новых героев: Алекстразу из вселенной WarCraft и Хандзо из Overwatch.

Если видео не открывается, его можно посмотреть на ютуб-канале Heroes of the Storm RU.



В 2018 в Heroes of the Storm появятся новые функции. Изменится положение камеры, чтобы улучшить видимость во время боя. Механику маскировки переработают. Башни и форты будут раскрывать невидимых героев. Кроме того, их станет легче заметить при перемещении на карте. Чтобы компенсировать перемены в механике, персонажей Самуро, Нова, Зератул и Валира усилят.



Ранний этап игры серьёзно переделают. У башней и фортов больше не будет ограниченного боезапаса. Сферы восстановления здоровья и маны перед исчезновением доступны для подбора обеим командам. Отдельное внимание уделили задачам, которые будут появляться с 1:30 до 3:00, исходя из поля боя.

Если видео не открывается, его можно посмотреть на ютуб-канале Heroes of the Storm.



Переменам подвергнутся и лагеря с наёмниками. Персонажи всегда смогут уклоняться от атак осадных великанов, наемник-заклинатель среди рыцарей получит ауру, которая повысит показатель брони, а «Геллитроны» будут ослаблять показатели защиты при атаке.



И самое главное: в HotS появится голосовой чат и изменится система подбора соперника. Она будет основываться на личном навыке при поиске игры.

Мойра и Blizzard World

Гениальный учёный, чьи методы не одобряли в Overwatch. Мойра экспериментировала с генами. Она была готова наплевать на любые принципы и правила ради достижения результата. Именно благодаря ей Жнец превратился в того, каким мы его знаем теперь. «Клетки его тела одновременно разлагаются и с невероятной скоростью восстанавливаются», говорится на сайте игры.

Если видео не открывается, его можно посмотреть на ютуб-канале Overwatch RU.



Мойра представляет класс поддержки. Её способность «Биотическая хватка» позволяет лечить союзников. Другое умение «Биотическая сфера» наносит урон противнику. «Уход в тень» позволяет персонажу телепортироваться на небольшую дистанцию. Ультимативная способность героя — «Коалесценция». Мойра направляет луч, который одновременно лечит союзников и наносит повреждения врагам сквозь щиты.

Если видео не открывается, его можно посмотреть на ютуб-канале Overwatch RU.



Blizzard World – новая карта, которая совсем скоро появится на тестовом сервере, будет сочетать разные миры из игровых вселенных компании. Поле боя поделено на разные районы. Один относится к Heroes of the Storm, второй к Diablo, третий к StarCraft, четвертый к Hearthstone и т.д.



В связи с этим персонажи Overwatch получат новые облики из других игр. Например, у Вдовы будет образ Новы, а у Зари – Сони. Всего таких обликов будет 6. Два других относятся к молодому Рейнхардту и Мэй. Все они будут выпадать из обычных контейнеров.

Если видео не открывается, его можно посмотреть на YouTube-канале Overwatch RU.

Классика возвращается в WoW

В сообществе так и говорят: «Наныли». В Blizzard работают над созданием классических серверов специально для тех, кто тоскует и ностальгирует по былым временам в World of WarCraft. Дата запуска пока не сообщается.

Если видео не открывается, его можно посмотреть на ютуб-канале World of Warcraft RU.

Новое дополнение для WoW

Хедлайнером BlizzCon стало новое дополнение для World of WarCraft под названием «Битва за Азерот».



«Этот конфликт лежит в основе всей саги Warcraft, и в Battle for Azeroth напряжение, нараставшее долгое время, выльется в полномасштабную войну, — рассказывает Майк Морхейм, исполнительный директор и соучредитель Blizzard Entertainment».

Если видео не открывается, его можно посмотреть на ютуб-канале World of Warcraft RU.



В новом дополнении позволят исследовать два королевства в зависимости от выбранной фракции. Зандалар займет Орда, Кул-Тирас — Альянс. Игроки смогут заручиться поддержкой союзных рас, будь то таурены Крутогорья или дворфы Черного Железа. Учитывая тематику дополнения, в World of WarCraft добавят межсерверные сообщества, режим сражений 20 на 20 и предоставят возможность устраивать набеги на острова и захватывать территорию. Максимальный уровень персонажей при этом вырастит до 120-и, а при использовании нового ресурса азерит можно улучшить экипировку.

Если видео не открывается, его можно посмотреть на ютуб-канале World of Warcraft RU.



В ближайшие дни мы расскажем о наших впечатлениях от игры за новых персонажей в HotS и Overwatch.