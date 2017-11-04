За всё придется платить. Самый необычный турнир в истории Dota 2

Бесконечная череда однообразных турниров и квалификаций утомила всех. От неё начали уставать команды, комментаторы и, в первую очередь, зрители. Чтобы разбавить эту монотонную погоню за квалификационными очками, студия Moonduck проведёт один из самых оригинальных чемпионатов в истории Dota 2 – Midas Mode.



Задача как всегда проста – стать лучшей командой в своем регионе. Но для этого придётся не просто выиграть карту за картой, но и следить за экономикой своей команды. В начале турнира участники получат определённое количество турнирной валюты – мунбаксов. Её придётся тратить на всё!

Несмотря на «фановость» турнира, список участников соревнований явно привлечёт зрителей. В Европе за титул чемпиона Midas Mode сыграют Team Liquid, OG, Mid or Feed и Natus Vincere. В Америке сойдутся Evil Geniuses, Immortals, Digital Chaos и OpTic Gaming. К сожалению, некоторым составам пришлось отклонить приглашение на турнир. В это же время в Китае пройдёт Perfect World Masters. Но те, кто не попал в основной список участников, уже требуют второй сезон. Потому что это точно будет весело!

Формат соревнований

Американские и европейские команды будут играть в отдельных лигах. И в каждом регионе определится свой собственный чемпион Midas Mode.



Четыре команды стартуют с группового этапа robin round. Все участники сыграют друг с другом серию до двух побед. Состав, набравший меньше всего очков на этой стадии, покинет турнир, а команда с первого места отправится сразу в финал. Оставшиеся два участника встретятся в полуфинале, где в матче до двух побед выяснят судьбу второго слота в гранд-финале.



В случае равного количества очков, организаторы сначала учтут количество выигранных и проигранных карт, затем сравнят историю встреч с другими командами. Если все эти параметры окажутся равны, то место выше займет участник с большим количеством мунбаксов. Деньги решают все!

На что будут тратить мунбаксы?

Выбор героев. На старте турнира каждый персонаж получит начальную стоимостью. Она зависит от текущей меты и популярности героев на профессиональных турнирах и в рейтинговых матчах. Но уже после первой игры на Midas Mode цена персонажей начнёт меняться. Чем чаще герой оказывается в пике, тем больше денег придется за него выложить. А самые редкие и непопулярные и вовсе останутся бесплатными.



Запрет героев. Чтобы воспользоваться правом на бан, тоже придется заплатить. Стоимость запрета существенно ниже, чем пика, но также будет отличаться для разных героев. И она также будет меняться в течение турнира в зависимости от популярности героя. При желании команда может не банить персонажей, но об этом чуть позже.

Паузы. У кого-то сломалась мышка? Слишком высокий пинг или теряются пакеты? Захотелось выйти в туалет или надо открыть дверь? За все придётся платить. Даже если какой-то игрок вылетает из игры из-за технических неисправностей, пауза будет стоить денег. Не хочется отдавать заработанные мунбаксы? Играйте вчетвером и контролируйте персонажа. Ну или попробуйте попросить заплатить за вас команду-соперника. Вдруг у них сегодня благотворительный день.



Выбор стороны и пика. Говорят, у Radiant процент побед в рейтинговых и турнирных матчах выше, чем у Dire. А герой, пикнутый последним, выигрывает тебе игру. Но за право выбрать сторону или очередность пиков тоже придётся заплатить. В начале каждой серии организаторы проведут слепой аукцион: кто предложит больше мунбаксов за нужную опцию, тот её и получит.

Как заработать мунбаксы?

Случайный выбор героя. Зрители любят зрелища и эффект неожиданности. И организаторы готовы платить за развлечения. Каждая команда будет иметь возможность выбирать героев случайным образом на любой стадии драфта. Чем позже пик, тем больше мунбаксов получат игроки.



Пропуск банов. Если команда уверена в себе и своем драфте, она может пропустить бан на любой стадии. Каждый пропущенный запрет героя добавить немного мунбаксов в копилку участника. Если команда решит вообще не пользоваться банами в одной из карт, ей достанется серьёзная сумма мунбаксов.



Ставки. Участники могут делать ставки на победы и поражения других команд в текущих сериях. Им просто нужно сообщить организаторам сумму ставки и предполагаемого победителя.



Задания от сообщества. А вот тут начинается настоящее веселье. Каждый день команды будут получать список заданий, которые придумали поклонники. За их выполнение участники зарабатывают награды. Квесты могут быть абсолютно любыми: от пика одного цвета до игры вчетвером или замены одного игрока на рандомного зрителя. Всё зависит от фантазии сообщества.

Участие зрителей

Задания для команд. За 24 часа до старта игрового дня на форуме Reddit будет появляться ветка, в которой зрители смогут оставить свои идеи заданий. Среди множества предложений организаторы выберут десятку самых интересных и сумасшедших, чтобы предложить командам. Награду за их выполнение могут предложить сами зрители, но окончательное слово всегда за студией Moonduck. Также как и право выбирать, нужно ли команде выигрывать карту с этим заданием или можно просто выполнить все условия для получения мунбаксов.



Интерактив в чате. За каждый час просмотра турнира Midas Mode на официальной трансляции зрители будут получать свои собственные мунбаксы. И их тоже можно потратить на разнообразные увеселения. Например, на сайте турнира перед стартом серии можно сделать ставку на героя, который будет выбран в следующем матче. А для тех, кому чужды эти сложности есть привычные ставки на победу команды. Зритель, заработавший больше всего мунбаксов в день, получит подарок от организаторов. А чемпиона по итогам всего турнира достанутся крутые призы от Moonduck.



Звонок. Таинственный интерактив для зрителей. Его условия объявят уже во время чемпионата.

5 фактов о Midas Mode

1. Организаторы турнира не только придумали множество увеселений для команд и зрителей, но и решили порадовать обычных игроков. В Мастерскую Dota 2 они добавили нового курьера – Mr. Midas. Золотая перчатка в элегантном цилиндре, которая принесёт владельцу не только купленные артефакты, но и немного денег. Чтобы Мистер Мидас появился в игре, за предмет нужно проголосовать на его странице в Мастерской.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале Mr Midas.



2. Идея чемпионата принадлежит игроку compLexity Gaming Закари ZFreek Фридману. Во время одного из турниров в доме BTS он поделился задумкой турнира, в котором командам придётся не только играть в доту, но и вести собственный бюджет, зарабатывая деньги выполнением разнообразных заданий. Конечно же, эта идея приглянулась студии Moonduck, которая проводит соревнования в Captain's Draft и Elimination Mode.



3. Экономическими и статистическими расчётами для Midas Mode займётся Алан Nahaz Бестер, известный аналитик и статистик. Кто, если не профессор экономики, сможет адекватно оценить условия на рынке героев и предложить правильную цену за выполнение зрительских заданий?



4. Midas Mode – это просто космос! Хотя бы потому, что официальным спонсором турнира является Космический центр Кеннеди в США. Уже сейчас организаторы чемпионата находятся во Флориде, чтобы снять дополнительные материалы для трансляций. Так что в перерывах скучать не придется.

5. Турнир будет проходить на отдельной платформе, которую командам предоставят организаторы. Там будет возможность случайно выбрать героя или пропустить стадию бана без потери дополнительного времени драфта. Её созданием традиционно занимаются PimpmuckL и Bukka.



Расписание матчей группового этапа турнира Midas Mode по Dota 2



18 ноября

Na`Vi против OG

Na`Vi против MidOrFeed



19 ноября

Optic против DC

Optic против Immortals



20 ноября

EG против DC

EG против Immortals



21 ноября

EG против Optic

DC против Immortals



22 ноября

OG против MidOrFeed

Team Liquid против OG



23 ноября

Team Liquid против MidOrFeed

Team Liquid против Na`Vi