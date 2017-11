«Новый ответ на вопрос, почему кого-то должен волновать киберспорт»

Финальное шоу чемпионата мира по League of Legends собрало 40 тысяч зрителей на олимпийском стадионе в Пекине.

«После этого вам придётся считаться с киберспортом», – так реагировали поклонники соревновательных компьютерных игр, глядя на заполняющийся пекинский стадион «Птичье гнездо». 4 ноября Riot Games провела здесь финал чемпионата мира по League of Legends, крупнейшего турнира в истории дисциплины.

Когда Riot объявила, что заключительный матч 2017 World Championship состоится на Национальном пекинском стадионе, над их намерениями никто не усмехался. League of Legends невероятно популярна, особенно в восточных странах. Ей под силу собирать стадионы. На пресс-конференции перед гранд-финалом разработчики заявили, что ждут на трибунах больше 40 тысяч зрителей. Во время матча на трибунах было занято 95% мест.



В онлайн-магазине билеты разлетались мгновенно, многим пришлось использовать специальные компьютерные программы, чтобы потом не связываться с перекупщиками.



«Я решил стать охранником на стадионе, потому что не мог позволить себе купить билет. А так я могу посмотреть игры, да ещё и получить 100 юаней», – рассказывал сотруднику ESPN один из служащих на стадионе.

Riot Games постаралась воспользоваться всеми преимуществами огромной по киберспортивным меркам площадки. Церемонию открытия сопровождало выступление десятков танцоров в красных и темно-синих костюмах и масках. Они приветствовали команды, гостей и зрителей чемпионата.

Вместе с ними на сцену пекинского стадиона выходили известные музыканты. Сначала выступил тайваньский артист Джей Чоу, исполнивший свои произведения под аккомпанемент оркестра. Затем гимн турнира, песню Legends Never Die, в живую исполнила американская группа Against The Current.

Ключевым моментом церемонии стало появление на арене дракона. На прошедших The International компания Valve активно использовала дополненную реальность для оформления трансляций, но Riot перенесла её на стадионный формат. Зрители на арене могли наблюдать появление дракона на огромных экранах.



«Я как будто только что посмотрел спойлер «Игры престолов»», – комментировали шоу зрители в социальных сетях.

Видео можно посмотреть на канале Youtube Will Costanza.

Команды расположились в больших и массивных кабинках на сцене перед экранами. Площадка между ними – это аналог игровой карты. Перед каждым матчем по центральной линии проходили тренеры, чтобы пожать друг другу руки перед стадионом.

Финальный матч оказался быстрым. 3:0 – и игроки Samsung Galaxy уже выходят на сцену, чтобы поднять на головами кубок. В онлайне за матчем и церемонией награждения следило больше 100 миллионов зрителей.

Но зрители следят не только за радостью победителей. Для многих в League of Legends сменилась целая эпоха. В финале поражение потерпела SK Telecom T1, в составе которой выступает один из лучших игроков современности – Ли Faker Сан Хёк, трижды чемпион мира. На этот турнир он приехал за победой.



«Я не думаю, что Samsung Galaxy – это сложный оппонент в этом году. Когда я впервые приехал на чемпионат мира в 2013-м, я наслаждался игрой и показывал, что я могу. Сейчас я больше сосредоточен на победе. В прошлом году я был слишком нетерпелив и эмоционален, теперь пытаюсь контролировать мой разум и эмоции», – говорил Faker на пресс-конференции за день до финала.



На следующий день он сидел в кабинке, разбитый и уже не прятал слёзы от поражения. Зал в честь легендарного игрока скандировал его имя.

Прощаясь с чемпионатом мира по League of Legends, Китай раскрасил фрагмент Великой стены в цвета турнира. Местная публика будет ждать возвращения любимых игроков и команд в Поднебесную.

А комментатор dcwastaken в «Твиттере» написал: «Вот мой новый ответ тем, кто спрашивает, почему их должен волновать киберспорт».