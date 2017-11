Киберспорт и Вторая мировая. Какой стала новая Call of Duty

3 ноября в продаже появилась очередная часть самого продаваемого шутера современности — Call of Duty: World War II. Как понятно из названия, серия вернулась к истокам — новая игра посвящена Второй мировой войне. Рассказываем о ней в нашем кратком игровом формате.

Новая Call of Duty без СССР

Видео можно найти на официальном канале Call of Duty.

События сюжетной части игры происходят на Западном фронте в финальной стадии войны — в 1944-45 годах. Главные герои — небольшой отряд американских военных, который высаживается в Нормандии и в составе союзных войск продолжает теснить немецкие войска к Берлину. Всё обставлено в духе фильма «Спасти рядового Райана» Стивена Спилберга и понравится фанатам американских патетичных голливудских драм.



Конечно, в такой ситуации события на других фронтах в новой игре совсем не освещаются. Нам, разумеется, обидно за Восточный фронт и нашу армию, которая представлена в новой Call of Duty лишь несколькими видами оружия (родной ППШ на месте) да классический формой советского солдата, которая доступна в мультиплеере. И учитывая, что каждая новая Call of Duty никогда не снабжается сюжетными DLC, возможное появление советской армии придётся ждать ещё год, когда выйдет следующая часть серии. Хотя и тут не всё понятно — какой и про что будет следующий выпуск сейчас знают только её создатели.

Call of Duty: World War II — это три игры в одной

Каждая новая Call of Duty предлагает несколько разных активностей. Во-первых, это уже вышеупомянутая сюжетная одиночная кампания — на сей раз это высокопарная и не слишком захватывающая история о том, как союзные войска во Франции и Германии громили нацистскую армию. Во-вторых, это тематический зомби-режим со своим сюжетом и правилами. Это часть уже похожа уже на треш-боевик со звёздами (одного из главных персонажей играет, например, голливудский Винг Реймс), в котором нужно отбивать волны зомби-врагов. Тут уже можно и прокачивать персонажей, и играть с друзьями, зачищая Европу от полчищ монстров.

Но, конечно, главные события и вообще сердце игры, за которое её и полюбили миллионы игроков — это мультиплеер. Здесь обычный для Call of Duty набор — от любимых режимов до обязательной прокачки персонажа. Важные новинки две. В режиме войны реконструируются военные операции, а сам бой между командами игроков проходит в несколько фаз — одна команда защищает свое позиции, вторая — нападает. Ещё одна новинка — штаб-квартира, где собираются игроки в перерывах между матчами.



Одним словом, многопользовательский режим оброс некоторыми новыми деталями, но, разумеется, никаких откровений ждать в нём не стоит. Главная разница — это всё-таки исторический сеттинг, древнее по современным меркам оружие и соответствующие декорации Второй мировой. После нескольких Call of Duty про современные конфликты и ближайшее будущее с футуристическим оружием и джетпаками такое возвращение к истокам воспринимается как глоток свежего воздуха.

Call of Duty — это всё ещё главный киберспортивный шутер на консолях

Конечно, до призовых фондов той же CS:GO игре от Activision далеко, но Call of Duty уже несколько лет остаётся главным киберспортивным шутером на консолях. По ней проводится, правда, в основном на Западе, большое количество турниров, есть даже собственное мировое первенство. Таким образом, если вы хотите стать киберспортсменом и играть в Call of Duty, то это возможно, но не в нашей стране. У нас больше в почёте шутеры от первого лица на PC.



Activision и в World War II продолжит киберспортивную историю. В новой игре есть даже особая закладка для киберспортивных режимов — eSports events. Это специальные дисциплины, события которых происходят на компактных картах. Разделов всего 4 — Hardpoint, Search and Destroy, Gridiron и классический Capture the Flag. Более того, Activision уже начала проводить киберспортивные турниры по игре, которая вышла меньше недели назад. Первое значимое соревнование состоится уже 8 ноября в американском Далласе.

Call of Duty — это всё ещё дорого и богато

Call of Duty вот уже более 10 лет остаётся одной из самых популярных и коммерчески успешных игр мира. На производство и маркетинг каждого выпуска тратятся десятки, а то и сотни миллионов долларов. Посмотрите на рекламный ролик новой игры и вы всё поймете:

В World War II задействованы голливудские актёры Джонатан Такер, Джош Дюамель, Винг Реймс и другие. И вообще видно, что в постановку вложены немалые деньги. Call of Duty продолжает в этом смысле оставаться одним из самых эффектных и дорогих продуктов в современной игровой индустрии. И своего рода его визитной карточкой — возможно, только Battlefield и FIFA в консольном мире имеют столь же большую популярность, что и игра от Activision.

Другое дело, что одиночная часть, в которую вкладываются основные ресурсы, к 2017 году откровенно устарела и не вызывает таких сильных эмоций, как ещё несколько лет назад. В первую очередь, из-за не лучшего искусственного интеллекта и довольно театральной постановки боёв. Играть в одиночную кампанию откровенно скучно.



Поэтому, если вы ждёте от Call of Duty голливудской драмы, то вы её найдете, но совсем уж в патриотичном формате. Скорее, World War II интересен зомби-режимом и как всегда отличным мультиплеером. И откровенно говоря, именно многопользовательские разделы продолжают поддерживать популярность игры — без них Call of Duty, даже совсеми голливудскими звёздами на борту, уже давно бы пошла ко дну.



Call of Duty: World War II уже в продаже на PC, Xbox One и PlayStation 4.