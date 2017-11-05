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175 лет назад 2016
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Текст: Георгий Ядвидчук

Косплей на BlizzCon – больше чем косплей

Подборка фотографий самых ярких и необычных моделей на фестивале Blizzard.
Киберспорт

BlizzCon – фестиваль, к которому игроки и организаторы готовятся за несколько месяцев, если не дольше. Косплееры со всего мира приезжают сюда, чтобы поучаствовать в конкурсе на лучший костюм и приобщиться к самому дружелюбному и семейному сообществу в мире. А ещё это лучшая возможность пообщаться со своими фанатами, поработать со спонсорами (многие косплееры стримят игры) и просто отлично провести время.

Джессика Нигри

Джессика Нигри

Крис Такер

Крис Такер

Даниэль Денико

Даниэль Денико

Momokun

Momokun

Фотограф Дэн Кейси

Фотограф Дэн Кейси

Семейная пара: Дэн Кроу и Диана Саркар

Семейная пара: Дэн Кроу и Диана Саркар

Барабанщик Muse Доминик Ховард в костюме рыцаря Альянса

Барабанщик Muse Доминик Ховард в костюме рыцаря Альянса

Победительница конкурса косплея – Лора Мерсер

Победительница конкурса косплея – Лора Мерсер

Фото: @Blizzard_Ent
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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