Игры на скорость. 25 фактов о Dota Pit League

Dota Pit League стал первым LAN-турниром на новом патче и последним в этом этапе майноров и мэйджоров. Небольшой турнир в Хорватии не отличился резко изменившейся метой, но зато принёс несколько крутых матчей и новых рекордов.

10 фактов о Team Liquid

1. Team Liquid не проигрывала в гранд-финалах с мая 2017 года. Уже дважды команда отыгрывалась в серии best-of-5 со счёта 0:2 (первый раз на DreamLeague).



2. В гранд-финале Team Liquid использовала 23 из 25 возможных персонажей. Повторились только Brewmaster и Night Stalker.



3. Чемпионы играют в турбо-моде. В среднем игра Team Liquid длилась 35 минут – это самый маленький показатель среди всех участников турнира.



4. Амеру Miracle аль-Баркави принадлежит рекорд чемпионата на самый высокий GPM. На Anti Mage против Newbee он зарабатывал 999 золота в минуту.



5. Ему же принадлежит несколько наивысших средних показателей чемпионата: лучший GPM (696), XPM (738) и KDA (4,93) в тройке лучших.



6. При условии самых коротких матчей на турнире Team Liquid делает больше других убийств. В среднем 30 киллов за карту.



7. Team Liquid предпочитает играть за Radiant. За эту сторону чемпионы провели 7 карт. Однако обе проигранные игры в финале были именно за Свет.



8. Благодаря играм на DotaPit Марун GH Мерхей поднялся на первую строчку по винрейту на Earthsheker среди про-игроков, которые провели на этом герое больше 20 карт. Саппорт Team Liquid одержал на нем почти 79% побед.



9. Куро Kuroky Салехи Тахасоми — оди из самых миролюбивых игроков турнира. За одну карту он делал в среднем 2 убийства. При этом три карты он закончил с нулем в графе киллов.



10. Даже победа уже на втором майноре не помогла Team Liquid выйти в лидеры турнирной таблицы Valve. Пока команда занимает третью срочку после Virtus.pro и Team Secret.

5 фактов об игроках и командах

1. Чжан Paparazi Чен чжун стал самым вариативным игроком чемпионата. Китайский киберспортсмен в 15 сыгранных картах использовал 11 разных героев. Однако по проценту новых персонажей на матчи лучше себя показал Сю Moogy Хань, который сыграл на 9 персонажах за 11 игр.



2. Амер Miracle аль-Баркави удерживает первую строчку по среднему количеству убийств за игру. В среднем он делает больше 12,5 киллов за карту, а его ближайший преследователь Сон Sccc Чун – только 11,4. Следом за ними идет Роман Resolution Фоминок с 10 убийствами.

3. На этом турнире Илья Lil Ильюк поставил антирекорд. В матче против Vici Gaming он умер 17 раз. В среднем за турнир он занял 3 строчку по количеству смертей за карту, его обошли только игроки Immortals MP и Dubu.



4. Самый низкий средний KDA заработал Алексей Solo Березин (1,67).



5. За 15 карт Vici Gaming использовала 41 героя, став лидером по этому показателю среди всех участников турнира.

5 фактов о героях

1. Самыми популярными героями турнира стали Beastmaster и Winter Wyvern. Их пикали или банили по 27 раз. При этом Beastmaster стал самым запрещаемым персонажем: 24 карты он просидел в бане, WW стала второй по этому показателю с 18 банами.



2. Чаще всего в матчах появлялся Rubick. На нем игроки провели 13 карт, но выиграли чуть больше половины.



3. Lifestealer одержал победы во всех четырех картах, когда ему позволили появиться в драфте.



4. Несмотря на резко возросший процент побед в рейтинговых играх, Anti mage на DotaPit выиграл только три карты.



5. Всего за чемпионат команды использовали 85 персонажей Из популярных ранее героев в пики не попали Drow Ranger и Silencer.

5 фактов об играх

1. Победу в самой короткой игре турнира одержала OG. Она обыграла Fnatic за 21 минуту и 14 секунд. Еще три карты меньше 30 минут были сыграны в гранд-финале, и их выиграла Team Liquid.



2. На DotaPit прошло всего две игры дольше 60 минут. В самой продолжительной (1 час и 5 минут) Virtus,pro потерпела поражение от Vici Gaming.



3. Кто сказал, что китайцы умеют только фармить? 90 убийств – рекорд LAN-финала для одной игры. Третья карта между Newbee и Vici Gaming закончилась со счетом 38-52.



4. Новые артефакты пока не прижились у профессиональных команд. Самыми популярными из них стали Aeon Disk и Spirit Vessel. Их купили по 6 раз за турнир. Kaya в игре появилась всего единожды – её приобрёл Павел 9pasha Хвастунов.



5. Больше всего зрителей на трансляциях DotaPit собрала финальная встреча Team Liquid и Vici Gaming. За ней без учёта китайской аудитории следили 174497 пользователей.