«Blizzard объединяет людей». Как прошёл фестиваль BlizzCon 2017

Говорят, если ты был на одном BlizzCon, то видел их все. Из года в год всё те же залы, те же статуи, те же знакомые лица. Меняются темы, стратегия компании, анонсы и поводы орать от восторга вместе с коллегами из других стран. Всё остальное как 10 лет назад: по-семейному хорошо. Тут даже разработчики Hearthstone узнают тебя, едва ты сел в кресло и открыл рот, чтобы задать первый вопрос.

А я вас помню. Вы год назад брали у меня интервью, – не скрывал радости Бен Томпсон, ведущий художник Hearthstone, при виде моего коллеги. Не фестиваль, а слёт дальних родственников.

Если ты любишь игры Blizzard, самое сложное – оставаться профессионалом и не превращаться в фанбоя. Мимо тебя проходят кумиры: от звёзд киберспорта (легенда StarCraft Шон Day9 Плотт) до главных лиц компании (игровой директор Overwatch Джефф Каплан, старший дизайнер Hearthstone Бен Броуд). С тобой всегда готовы перекинуться парой фраз, выслушать и сфотографироваться. Чувствуй себя как дома.

Blizzard тонко играет на чувствах посетителей, а те вовсе и не против. Здесь готовы с удовольствием слушать монологи, которые будут начинаться со слов «Мы так рады» и заканчиваться безликими наштампованными фразами. На церемонии открытия первым показали ролик с общим посылом: «Blizzard объединяет людей». Сюда действительно приезжают со всей Америки и разных стран мира целыми семьями и компаниями. Для них игры Blizzard – возможность поддерживать связь с теми, кто далеко.

Семейный косплей орков из WarCraft

Уже после видео пошли анонсы. Новые персонажи и изменения в Heroes of the Storm, дополнение для World of WarCraft, герой и карта в Overwatch, расширение для Hearthstone. И, конечно, киберспорт. Blizzard не собирается бросать это направление. Наоборот: карт-бланш на проведение Overwatch League. Перед Олимпиадой в Южной Корее проведут ещё турнир по StarCraft 2. В январе — чемпионат мира по Hearthstone. У компании есть планы по развитию продуктов, но пока они не готовы говорить об этом публично. Даже если и постараться, получишь общие фразы.

Майк Морхейм повторяет как заклинание: «Этого бы всего не было, если бы не вы». Кажется, эту фразу произносят все. Но почему-то лучше всего она работает именно на BlizzCon. Сложно найти более лояльную аудиторию. Люди готовы и любить, и ругать игры Blizzard одновременно. Чтобы получить отзывы о своей работе, разработчики и приезжают на фестиваль. Общение на форуме – одно, а при встрече – другое. И тут уже не получается отбиваться заготовленными фразами.

В 2017 году BlizzCon посетило более 30 тыс. человек. Аудитория фестиваля растёт из года в год. И дело не только в игровых зонах с эксклюзивами. Зрители забивают залы, где показывают киберспортивные матчи, толпятся возле экранов и выстраиваются в очереди на вход. Вот Ли Rogue Бён Рёль поднимает трофей – он лучший в StarCraft 2. Вот сидят поникшие шведы из Fnatic, которые потерпели поражение во втором финале подряд на чемпионате мира по HotS. В другом зале по сцене скачут корейцы, вновь ставшие победителями ЧМ по Overwatch. Даже на турнире по WoW немало людей. В соревнованиях победила четверка игроков из команды ABC.

Но даже когда турниры заканчиваются, посетителей на фестивале не становится меньше. Ещё есть минутка, чтобы поиграть, а потом послушать выступление Muse. Самое неприятное, что есть в BlizzCon, – время. Оно летит настолько быстро, что ты не успеваешь понять: я только что заваривал кофе перед интервью, а теперь мне пора уходить. Двери закрываются, но магия не рассеивается. Каждый участник фестиваля увозит частичку этого волшебства домой, чтобы на следующий год вернуться опять.