Зона притяжения. Киберспортивные развлечения на Paris Games Week 2017

Седьмой год подряд столица Франции на несколько дней становится центром видеоигровой индустрии. Здесь проходит Paris Games Week, на которой из года в год всё большее внимание уделяется киберспорту.

PGW 2017

В этом году игровой фестиваль получился не грандиозным, но очень атмосферным. Конечно, тут было на что посмотреть. Sony закатила настоящее шоу, а Ubisoft вместе с Nintendo, похоже, решили привезти на выставку вообще все, что могли. А ведь были ещё Microsoft, Sqare Enix и другие. В трёх павильонах можно было узнать не только о наиболее интересных проектах (крупные тайтлы, инди-игры, киберспортивное направление), но и запросто найти единомышленников.

Самураи в Париже. Что показала Sony на Paris Games Week Несколько неожиданных анонсов, четыре десятка трейлеров и размытые формулировки относительно даты выхода большинства новых игр.

Зона киберспорта

В киберспортивном павильоне играли буквально во всё, начиная с Rainbow 6: Siege и заканчивая FIFA. Больше всего шуму навели хозяева мероприятия — французская компания Ubisoft отгрохала огромный киберспортивный стенд.



Турнир по «Радуге» получился крутым и увлекательным, несмотря на исключительно французский состав участников. Наблюдать за играми было интересно, в первую очередь, благодаря участию в турнире сразу четырёх представителей регулярного сезона ESL Pro League. В качестве перебивки между матчами использовались мультиплеерные забеги в For Honor и Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands.

Wildlands не собрала аншлаг, но нашла своих почитателей

К сожалению, или к счастью, сюрпризов не произошло и в финале встретились две команды из про-лиги — Millenium и beGenius. И как в регулярном сезоне, на этом турнире первая оказались на голову сильнее второй. Лёгкая победа Millenium принесла игрокам 10 тыс. евро и моральное удовлетворение. Ранее на ESL Pro League коллектив сумел лишь войти в четвёрку лучших.



Любители мейнстрима могли насладиться французско-бельгийско-немецкими перестрелками в CS:GO. В рамках выставки проводился турнир на 4 команды, победу праздновала Team LDLC.com, которая обыграла в финале BIG со счетом 2:0.

Желание организаторов собрать местные команды понятно, но оно сыграло злую шутку. Лучшая команда на турнире сейчас занимает 23 строчку в рейтинге HLTV.org, её визави по финалу — 17-ю строчку. Двух других приглашённых команд нет даже в топ-30. Как итог — приятный бонус для местной сцены и CS:GO хорошего, но не мирового уровня.



В рамках ESWC можно было наблюдать за турнирами по Quake Champions, FIFA 18 и Clash Royale. Пожалуй, наибольший интерес вызывал футбол, ведь там тоже выступало огромное количество французских игроков и несколько зарубежных мастеров сравнительно высокого уровня.

Футбольна зона PS4

Quake Champions, напротив, произвела удручающее впечатление. У разработчиков никак не получается привести игру в пригодное для киберспорта состояние, и турнир в Париже ещё раз это подтвердил. В игре всё ещё остались проблемы, обнаруженные чуть ли не в первые дни тестирования. Да и сам турнир не собрал большого количества зрителей.



Учитывая, что места с первого по четвертое заняли поочередно представители двух команд, Myztro Gaming и Alliacne, «квакеры» получили повод для огорчения. Разве что призовой фонд размером 5000 евро дает повод для улыбки.

Были представлены и другие дисциплины, например Rocket League. Футбол за машинках обошелся четверкой команд, но какие были матчи! Половина противостояний проходила на грани. Даже далекий от этой игры человек без труда смог бы понять накал страстей — 4:3 в финале показательны. Кстати, победу одержали ребята из клуба ПСЖ. Символично, учитывая, что их тезки из большого футбола сейчас на первом месте в лиге Франции.

Арт и ретро

Особое внимание организаторов было уделено интересным активностям, к которым привлекали посетителей Paris Games Week. В павильонах проводили учебные курсы по всевозможным игровым специальностям. Круче всего выглядели так называемые визуальные школы — можно было своими глазами увидеть, как создаются те красоты, что демонстрируются игровыми компаниями буквально на стендах по соседству.

Был на территории выставки развёрнут и музей игровой культуры, где демонстрировались культовые проекты прошлого тысячелетия. Здесь же можно было поиграть в легендарные игры.